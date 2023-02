Ze šestimiliardové covidové ztráty se Orlen Unipetrol přehoupl do pětinásobného zisku

Rafinérská a petrochemická skupina Orlen Unipetrol v loňském roce více než pětinásobně zvýšila svůj čistý zisk na 17,9 miliardy korun. Meziročně je to nárůst o 14,7 miliardy korun. Výrazně také stouply tržby společnosti, meziročně o více než 36 procent na 209,5 miliardy korun. Podle společnosti se v hospodaření projevily mimo jiné investice z předchozích let. V loňském roce v nich pokračovala, když vynaložila 9,2 miliardy korun, uvedla společnost Orlen Unipetrol.

„Hospodářské výsledky byly pozitivně ovlivněny našimi investicemi z uplynulých let. Za posledních pět let jsme investovali 50 miliard korun. Vysokou míru investic jsme dokázali udržet i v těžkých covidových letech, kdy jsme se v roce 2020 propadli do ztráty ve výši šesti miliard. Nyní sklízíme ovoce tohoto úsilí a zároveň naše finanční výsledky podpořila pozitivní makroekonomická situace v rafinérském segmentu," uvedl generální ředitel skupiny Orlen Unipetrol Tomasz Wiatrak.

Skupina v loňském roce zpracovala 7,5 milionu tun ropy. Prodej rafinérských produktů dosáhl 6,1 milionu tun a prodej petrochemických produktů úrovně dvou milionů tun.

Investice do recyklace i čerpacích stanic

Celkové investice podle společnosti činily 9,2 miliardy korun a směřovaly do pokračující modernizace výrobních technologií v obou rafinériích, revitalizace jednotky parciální oxidace vodíku, výstavby nové jednotky na výrobu kapalného uhlovodíku DCPD, výstavby 11. krakovací pece etylenové jednotky a rozvoje maloobchodní sítě čerpacích stanic v Česku, na Slovensku a v Maďarsku. Při budování recyklačních kapacit skupina investovala také do společnosti Remaq, kterou začlenila do své skupiny. Skupina tak očekává, že v roce 2030 bude až pětina její petrochemické produkce tvořena z recyklovaných materiálů.

V maloobchodě skupina pokračovala v investicích do modernizace a rozvoje své sítě čerpacích stanic Orlen Benzina, která je největším řetězcem v České republice. V České republice skupina provozuje 431 stanic. Občerstvovací koncept Stop Cafe je dostupný na 334 z nich. Skupina také pracuje na rozšiřování infrastruktury pro elektromobilitu. Na konci roku 2022 provozovala elektro dobíjecí stojany na 55 čerpacích stanicích. Skupina loni rozšiřovala také své aktivity na Slovensku, kde má nyní 51 čerpacích stanic, a zejména v Maďarsku, kde díky akvizicím na konci loňského roku měla 79 čerpacích stanic.

Skupina Orlen Unipetrol je největší rafinérskou a petrochemickou společností v Česku. Zaměřuje se na zpracování ropy a na výrobu, distribuci a prodej pohonných hmot a petrochemických produktů, zejména plastů a hnojiv. Ve všech těchto oblastech patří k významným hráčům na českém i středoevropském trhu.

Do skupiny Orlen Unipetrol spadají rafinérie a výrobní závody v Litvínově a Kralupech nad Vltavou, společnost Paramo v Pardubicích, společnost Spolana v Neratovicích, otrokovická společnost Remaq a dvě výzkumná centra v Litvínově a Brně. Orlen Unipetrol zaměstnává téměř 6000 lidí. Orlen Unipetrol patří do skupiny společností, na než vláda uvalila tzv. windfall tax, tedy daň z mimořádných zisků. Firma ho bude odvádět z letošního zisku, na loňský rok se ještě daň nevztahuje.

Od roku 2005 je Orlen Unipetrol součástí polské skupiny PKN Orlen, která je od roku 2018 jediným vlastníkem firmy. V loňském roce vykázala čistý zisk 21,4 miliardy zlotých (přes 107 miliard korun), což je meziročně o 10,3 miliardy zlotých (51,5 miliardy korun) více. Tržby loni činily přes 278,5 miliardy zlotých (asi 1,39 bilionu korun), meziročně více než dvojnásobek.