Zbytečnost nebo přínosná věc? Byznys je kolem nové EET rozpolcen
Více než polovina malých a středních firem a podnikatelů, konkrétně 52 procent, očekává od znovuzavedení elektronické evidence tržeb (EET) více byrokracie. Takřka čtyři z deseti podniků a živnostníků míní, že novinka přinese více digitalizace a bezhotovostních plateb a omezení šedé ekonomiky a více bezhotovostních plateb. Vyplývá to z dubnového průzkumu ČSOB Index očekávání firem mezi 400 subjekty. Vláda očekává, že případné zavedení EET zřejmě od ledna 2027 přinese do veřejných rozpočtů 14,4 miliardy korun.
Podle průzkumu zhruba 37 procent firem a podnikatelů očekává od návratu k EET větší objem vybraných daní státem. Zhruba třetina účastníků průzkumu si slibuje narovnání podnikatelského prostředí a redukci výplat načerno a přibližně čtvrtina snížení nelegálního zaměstnávání.
V názorech na opětovné zavedení EET jsou však firmy a podnikatelé rozdělení. Předchozí zrušení EET považuje za chybu 27 procent respondentů, za správný krok 31 procent a lhostejných je 32 procent. Pět procent firemního sektoru používalo EET dobrovolně i nadále.
Narovná se podnikatelské prostředí?
"Naprostá zbytečnost, protože všechno stejně jedu přes kasu,“ uvedl například podnikatel Ladislav Hezký z cukrárny U Hezounů. Nejmenší podnikatelé a firmy se k EET 2.0 stavějí kritičtěji než střední a větší, mezi nimiž hodnotí jako chybu zrušení EET jen menší podíl. Pravděpodobně je tomu podle průzkumu tak proto, že větší firmy mají integrované systémy, kde dodatečné EET znamená jen drobnou administrativní nadstavbu.
Koaliční vláda ANO, SPD a Motoristů schválila znovuzavedení EET od ledna příštího roku na květnovém jednání. Vládní návrh teď posoudí poslanci. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) je hlavním cílem evidence narovnat podnikatelské prostředí. V systému EET se budou evidovat hotovostní i bezhotovostní platby při osobním kontaktu se zákazníkem nebo v provozovně.
Na rozdíl od předchozí verze EET nebudou muset podnikatelé vystavovat zákazníkům papírové účtenky, pokud o to zákazníci sami nepožádají. EET bude podle ministerstva financí fungovat na běžných zařízeních, která dnes většina podnikatelů používá, tedy na mobilu, tabletu nebo stávajícím pokladním systému. Pro nejmenší podnikatele nabídne Finanční správa řešení zdarma.
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.