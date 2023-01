Škoda Auto loni vyrobila méně vozů. Každý čtrnáctý byl z Indie

Škoda Auto loni celosvětově vyrobila téměř 780 tisíc vozů, což je o 22 tisíc, tedy o tři procenta, aut méně než v předchozím roce. Celkem 636 tisíc vyrobených aut připadá na české závody automobilky v Mladé Boleslavi a Kvasinách. Okolo 56 tisíc vozů Škoda vyrobila v indických závodech, uvedla největší tuzemská automobilka.

Mateřskému koncernu Volkswagen loni Škoda dodala 366 tisíc motorů, 894 tisíc převodovek a 206 tisíc vysokonapěťových bateriových systémů.

Síť závodů vyrábějících modely Škoda zahrnovala v roce 2022 celkem 12 výrobních míst. Na konci příštího roku Škoda spustí montáž vozů Slavia a Kushaq také v nově budovaném závodě ve Vietnamu.

Přes pokles vládne spokojenost

„Díky mimořádnému úsilí našich zaměstnanců se nám podařilo ve výrobních závodech po celém světě vyrobit téměř 780 tisíc vozů Škoda, a to i za současných neobvykle náročných podmínek. V roce 2023 budeme pokračovat v elektrifikaci a s jasně definovanými cíli: Do roku 2030 budou všechny tři české závody vyrábět elektrické komponenty nebo elektromobily," uvedl člen představenstva pro oblast výroby a logistiky Michael Oeljeklaus.

V minulém roce vyrobila společnost ve svém hlavním závodě v Mladé Boleslavi přibližně 415 tisíc vozů modelových řad Fabia, Scala, Octavia, Octavia iV, Kamiq, EnyaqiV a Enyaq Coupé iV. Od května se v Mladé Boleslavi vyrábějí také bateriové systémy pro vozy na koncernové platformě MEB. Investice do nově vybudované výrobní linky je přibližně 130 milionů eur. Další montážní linku plánuje Škoda spustit již letos. Tímto krokem se celková kapacita zvýší o více než 340 procent na 1500 jednotek denně.

V závodě v Kvasinách vyrobila automobilka celkem 221 tisíc vozů Superb, Superb Combi, Superb iV, Karoq a Kodiaq. V závodě ve Vrchlabí vzniklo 538 tisíc automatických převodovek DQ200 s přímým řazením, které se montují do modelů české automobilky i do vozů dalších koncernových značek.

Osmina vozů vznikla v Číně a Indii

V závodě v Bratislavě vyrobila Škoda loni 16 tisíc vozů Karoq. V čínských závodech ve městech Čchang-ša, Nan-ťing, Ning-po a I-čeng vyprodukovala přibližně 42 tisíc vozů a v indických provozech v Púně a Aurangábádu to bylo 56 tisíc vozů Kushaq, Slavia, Octavia, Kodiaq a Superb.

V únoru 2022 rozhodlo představenstvo koncernu o zastavení výroby v Rusku i vývozu do Ruska na dobu neurčitou kvůli ruskému útoku na Ukrajinu. Toto rozhodnutí se týká obou ruských závodů v Nižním Novgorodu a Kaluze.

Škoda celosvětově zaměstnává 45.000 lidí. V současnosti nabízí zákazníkům více než deset modelových řad: Fabia, Rapid, Scala, Octavia, Superb, Kamiq, Karoq, Kodiaq, Enyaq iV, Enyaq Coupé iV, Slavia a Kushaq. V roce 2022 dodala zákazníkům celosvětově více než 731.000 vozů.