Škoda Auto překvapuje solidními výsledky, na rozdíl od Volkswagenu

Zatímco mateřský koncern Volkswagen se topí v problémech, Škoda Auto překvapuje svými dobrými výsledky. Provozní zisk automobilky v prvních třech čtvrtletích letošního roku vzrostl o více než třetinu na 1,699 miliardy eur (zhruba 43 miliard korun).

Tržby společnosti Škoda Auto se zvýšily na 20,399 miliardy eur z 19,659 miliardy před rokem. Automobilka v období od ledna do září dodala zákazníkům 671 264 vozů, tedy o 4,5 procenta více než před rokem.

Škoda Auto zaměstnává zhruba 37 tisíc lidí a v České republice provozuje tři výrobní závody. Má výrobní kapacity v Číně, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství.

Provozní zisk celého koncernu Volkswagen v prvních třech čtvrtletích letošního roku klesl zhruba o pětinu na 12,91 miliardy eur z 16,24 miliardy eur ve stejném loňském období. Volkswagen je největším výrobcem automobilů v Evropě, v poslední době se však potýká s problémy a snaží se snižovat náklady. Šéfka závodní rady Volkswagenu Daniela Cavallová nedávno uvedla, že podnik plánuje zavřít v Německu nejméně tři závody a zrušit desítky tisíc pracovních míst.

„Volkswagen se nachází ve složité situaci, která si žádá razantní kroky. Pokud opatření spojená s redukcí nákladů v Německu nebudou úspěšná, mohou se snahy o restrukturalizaci v rámci koncernu posunout i za hranice Německa. Konečné slovo bude ale mít ziskovost jednotlivých výrobních závodů. V prospěch Škody hraje to, že díky její nabídce se jí daří udržovat silnou pozici na evropském trhu,“ uvedl analytik XTB Tomáš Cverna.

