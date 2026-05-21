VIDEO: Schváleno. Prahu a Drážďany propojí vysokorychlostní železnice. Jak bude vypadat?
Němečtí poslanci jednomyslně schválili záměr výstavby vysokorychlostní trati mezi Drážďany a Prahou. Součástí projektu má být také Krušnohorský tunel, který se má stát nejdelší stavbou svého druhu ve střední Evropě.
Německé ministerstvo dopravy předložilo plány Spolkovému sněmu letos v únoru. Tehdy uvedlo, že po jejich schválení už nebude nic bránit podpisu smlouvy s Českem. Stavba by měla začít v roce 2032 a dokončení se plánuje na rok 2044.
Nové spojení má výrazně zkrátit cestování mezi Českem a Německem. Cesta vlakem z Prahy do Drážďan by po zprovoznění trati měla trvat místo současných dvou a půl hodiny jen jednu hodinu. Spojení z Prahy do Berlína by se mělo zkrátit ze čtyř hodin na dvě a půl.
Realitní CLUB duben 2026
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu. Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia…
Německý kancléř Friedrich Merz už dříve opakovaně uvedl, že Německo má strategický zájem na rozvoji dopravního spojení s Českem. Na německé straně projekt dlouhodobě prosazuje především spolková země Sasko.
Další postup minulý týden v Drážďanech koordinovali český ministr dopravy Ivan Bednárik a saská ministryně pro infrastrukturu a rozvoj venkova Regina Kraushaarová. Bednárik po jednání označil vysokorychlostní trať mezi Prahou a Drážďany za jeden z nejvýznamnějších dopravních projektů ve střední Evropě.
Mostecké nádraží čeká proměna za téměř 850 milionů korun. Správa železnic vybrala návrh ateliéru BYRÓ architekti, který počítá s modernizací budovy ze 70. let, novou lávkou přes kolejiště i bezbariérovým přístupem k nástupištím. Rekonstrukce má proběhnout v letech 2031 až 2033.
Stará hala, nový život. Nádraží v Mostě čeká rekonstrukce za téměř miliardu
Reality
Mostecké nádraží čeká proměna za téměř 850 milionů korun. Správa železnic vybrala návrh ateliéru BYRÓ architekti, který počítá s modernizací budovy ze 70. let, novou lávkou přes kolejiště i bezbariérovým přístupem k nástupištím. Rekonstrukce má proběhnout v letech 2031 až 2033.
Kraushaarová dnes vystoupila také před poslanci Spolkového sněmu. Vyzvala je, aby projekt podpořili, a připomněla, že stejný krok očekávají i čeští partneři. Zmínila také možnost evropského financování. „Evropská podpora je ještě na dosah,“ uvedla.
Třicet kilometrů dlouhý tunel
Trať mezi Prahou a Drážďany má být součástí plánovaného mezinárodního koridoru z Berlína přes Prahu do Vídně. Klíčovou částí projektu bude Krušnohorský tunel dlouhý přibližně 30 kilometrů. Vedle osobní dopravy má sloužit také nákladním vlakům a vytvořit nové kapacitní spojení Česka s Německem a západní Evropou.
Tunel bude mít dva tubusy. Výjezdy mají být u saského Heidenau a severočeských Chabařovic. Zhruba 12 kilometrů tunelu povede na českém území, dalších 18 kilometrů na německém. Jedním z hlavních cílů projektu je odvést dopravu mimo úzké labské údolí, které už kapacitně nestačí.
Česká vláda schválila návrh smlouvy mezi Českem a Německem o výstavbě Krušnohorského tunelu už loni v červenci. Německé ministerstvo dopravy letos v únoru uvedlo, že po schválení ve Spolkovém sněmu a po vyjasnění rozpočtových podmínek bude možné mezistátní smlouvu podepsat.
Architektonickou soutěž na nový přestupní terminál vlakové a autobusové dopravy v Liberci vyhrálo pražské studio OV Architekti. Rozhodnutí poroty bylo podle náměstka primátora Jiřího Janďourka téměř jednomyslné. Město představí tři nejlepší návrhy na přelomu května a června v kulturním centru Linserka.
Nový dopravní uzel pro Liberec. Historická budova zůstane, okolí se zásadně promění
Reality
Architektonickou soutěž na nový přestupní terminál vlakové a autobusové dopravy v Liberci vyhrálo pražské studio OV Architekti. Rozhodnutí poroty bylo podle náměstka primátora Jiřího Janďourka téměř jednomyslné. Město představí tři nejlepší návrhy na přelomu května a června v kulturním centru Linserka.
Projekt až za 194 miliard
Podle odhadu ve schválené zprávě má projekt stát nejméně 5,6 miliardy eur, tedy zhruba 136 miliard korun. V nejhorším případě by se náklady mohly vyšplhat až na osm miliard eur, přibližně 194 miliard korun.
Ministr dopravy Bednárik v březnu v Berlíně po jednání se svým německým protějškem Patrickem Schniederem uvedl, že další posun projektu závisí také na možnostech financování z Evropské unie. Příslušný program by podle něj mohla Evropská komise vypsat v létě.
Bednárik zároveň zdůraznil, že výstavba Krušnohorského tunelu a vysokorychlostní trati z Prahy do Drážďan se vzájemně nepodmiňují. I samotný tunel by podle něj měl význam pro zlepšení osobní i nákladní železniční dopravy.
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.