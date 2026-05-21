VIDEO: Schváleno. Prahu a Drážďany propojí vysokorychlostní železnice. Jak bude vypadat?

Němečtí poslanci jednomyslně schválili záměr výstavby vysokorychlostní trati mezi Drážďany a Prahou. Součástí projektu má být také Krušnohorský tunel, který se má stát nejdelší stavbou svého druhu ve střední Evropě.

Německé ministerstvo dopravy předložilo plány Spolkovému sněmu letos v únoru. Tehdy uvedlo, že po jejich schválení už nebude nic bránit podpisu smlouvy s Českem. Stavba by měla začít v roce 2032 a dokončení se plánuje na rok 2044.

Nové spojení má výrazně zkrátit cestování mezi Českem a Německem. Cesta vlakem z Prahy do Drážďan by po zprovoznění trati měla trvat místo současných dvou a půl hodiny jen jednu hodinu. Spojení z Prahy do Berlína by se mělo zkrátit ze čtyř hodin na dvě a půl.

Německý kancléř Friedrich Merz už dříve opakovaně uvedl, že Německo má strategický zájem na rozvoji dopravního spojení s Českem. Na německé straně projekt dlouhodobě prosazuje především spolková země Sasko.

Další postup minulý týden v Drážďanech koordinovali český ministr dopravy Ivan Bednárik a saská ministryně pro infrastrukturu a rozvoj venkova Regina Kraushaarová. Bednárik po jednání označil vysokorychlostní trať mezi Prahou a Drážďany za jeden z nejvýznamnějších dopravních projektů ve střední Evropě.

Mostecké nádraží čeká proměna za téměř 850 milionů korun. Správa železnic vybrala návrh ateliéru BYRÓ architekti, který počítá s modernizací budovy ze 70. let, novou lávkou přes kolejiště i bezbariérovým přístupem k nástupištím. Rekonstrukce má proběhnout v letech 2031 až 2033.

Kraushaarová dnes vystoupila také před poslanci Spolkového sněmu. Vyzvala je, aby projekt podpořili, a připomněla, že stejný krok očekávají i čeští partneři. Zmínila také možnost evropského financování. „Evropská podpora je ještě na dosah,“ uvedla.

Třicet kilometrů dlouhý tunel

Trať mezi Prahou a Drážďany má být součástí plánovaného mezinárodního koridoru z Berlína přes Prahu do Vídně. Klíčovou částí projektu bude Krušnohorský tunel dlouhý přibližně 30 kilometrů. Vedle osobní dopravy má sloužit také nákladním vlakům a vytvořit nové kapacitní spojení Česka s Německem a západní Evropou.

Tunel bude mít dva tubusy. Výjezdy mají být u saského Heidenau a severočeských Chabařovic. Zhruba 12 kilometrů tunelu povede na českém území, dalších 18 kilometrů na německém. Jedním z hlavních cílů projektu je odvést dopravu mimo úzké labské údolí, které už kapacitně nestačí.

Česká vláda schválila návrh smlouvy mezi Českem a Německem o výstavbě Krušnohorského tunelu už loni v červenci. Německé ministerstvo dopravy letos v únoru uvedlo, že po schválení ve Spolkovém sněmu a po vyjasnění rozpočtových podmínek bude možné mezistátní smlouvu podepsat.

Architektonickou soutěž na nový přestupní terminál vlakové a autobusové dopravy v Liberci vyhrálo pražské studio OV Architekti. Rozhodnutí poroty bylo podle náměstka primátora Jiřího Janďourka téměř jednomyslné. Město představí tři nejlepší návrhy na přelomu května a června v kulturním centru Linserka.

Projekt až za 194 miliard

Podle odhadu ve schválené zprávě má projekt stát nejméně 5,6 miliardy eur, tedy zhruba 136 miliard korun. V nejhorším případě by se náklady mohly vyšplhat až na osm miliard eur, přibližně 194 miliard korun.

Ministr dopravy Bednárik v březnu v Berlíně po jednání se svým německým protějškem Patrickem Schniederem uvedl, že další posun projektu závisí také na možnostech financování z Evropské unie. Příslušný program by podle něj mohla Evropská komise vypsat v létě.

Bednárik zároveň zdůraznil, že výstavba Krušnohorského tunelu a vysokorychlostní trati z Prahy do Drážďan se vzájemně nepodmiňují. I samotný tunel by podle něj měl význam pro zlepšení osobní i nákladní železniční dopravy.

Václav Moravec spouští vlastní mediální platformu. Mezi prvními hosty bude Macinka

Václav Moravec se po odchodu z České televize vrací s vlastním mediálním projektem. Platforma Moravec.cz nabídne pět pravidelných formátů včetně nedělní politické debaty, rozhovorů, publicistiky a průzkumů. Diváci za přístup zaplatí 199 korun měsíčně.

Moderátor Václav Moravec, který v březnu ukončil své působení v České televizi, dnes večer představil a spustil vlastní mediální platformu Moravec.cz. Nový projekt nabídne každý týden pět formátů, mezi nimi nedělní politickou diskusi Poledne s Moravcem, publicistiku, rozhovory i pořad založený na průzkumech veřejného mínění. Roční předplatné bude stát 1990 korun. Moravec platformu představil na pražském Výstavišti.

Václav Moravec ukončil působení v České televizi v březnu, pracoval v ní 21 let. Vedle Otázek Václava Moravce moderoval i publicistický pořad Fokus. Odchod z ČT zdůvodnil tím, že za současných podmínek už nemůže dál garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi událostí. Vedení ČT následně zpochybnění redakční nezávislosti odmítlo a způsob jeho odchodu označilo za nešťastný.

Několik pořadů

V diskusích s politiky tak bude Moravec pokračovat v rámci své nové platformy. Každou neděli bude uvádět pořad Poledne s Moravcem, který bude natáčet v prostorách Paláce Dunaj na Národní třídě v Praze. První díl pořadu je na programu tuto neděli.

Další pořad Generace se bude jednou týdně zaměřovat na jeden společenský fenomén. Úvodní téma cyklu se zaměří na nebezpečí přechodu z demokracie k diktatuře. Debatovat o něm budou bývalý politik Miroslav Kalousek, novináři Zdislava Pokorná a Rastislav Iliev, politoložka Lucie Tungul nebo kněz Marek Vácha a influencerka Johana Bázlerová.

Třetí pořad 1:1, s podtitulem Ti, kteří mají vliv, bude nabízet rozhovor s vybranou osobností. Rozhovory se budou natáčet v Kongresovém centru v Praze. První interview platforma uvede s náčelníkem generálního štábu Armády ČR Karlem Řehkou.

Kromě diskusí a rozhovorů platforma podle Moravce nabídne i publicistické formáty. Pořad Kontexty, který budou mít na starosti bývalý redaktor pořadu České televize 168 hodin Jakub Hříbek a novinář Lukáš Cigánek, přičemž každý týden představí reportáže a analýzy k některým z kritických společenských témat. První díl by měl upozornit na nárůst násilné kriminality dětí.

Pořad Populace pak bude ve spolupráci s výzkumnou agenturou Ipsos představovat výsledky průzkumů mínění o aktuálních tématech, které budou doplněny komentáři odborníků. Pořad bude uvádět další bývalý redaktor pořadu 168 hodin David Sebíň. První díl bude prezentovat aktuální volební model.

Kromě Moravce se na projektu podílí jako výkonný šéf a producent Tomáš Hodboď. Šéfkou obsahu bude Hana Andělová, která s Moravcem spolupracovala již v ČT jako dramaturgyně jeho pořadů. Dalším členem týmu je také bývalá redaktorka Fokusu Václava Moravce Iva Melíšková. Realizaci pořadů bude mít na starosti produkční společnost Barletta.

Česká televize nedělní Otázky Václava Moravce nahradila diskusním pořadem Nedělní debata ČT, který střídavě moderují zástupce šéfredaktora ČT Martin Řezníček či moderátor pořadu Události, komentáře Lukáš Dolanský. Podle dat ČT byla průměrná sledovanost první části pořadu za poslední dva měsíce kolem 422 tisíc diváků s podílem na trhu 23,61 procenta.To je zhruba o 300 tisíc méně, než sledovalo poslední OVM z 8. března a o 200 tisíc méně než jejich předposlední díl. Generální ředitel České televize Hynek Chudárek však v minulých týdnech avizoval, že jde o zatím dočasnou verzi a ČT pracuje na novém formátu politické diskuse, který chce spustit ve druhé polovině roku.

Kousek Paříže za miliony. Původní schodiště z Eiffelovy věže má nového majitele

Kousek Eiffelovy věže má nového majitele. Původní část točitého schodiště z roku 1889 se v Paříži vydražila za téměř 11 milionů korun, trojnásobek odhadované ceny. Kupující tak získal nejen kus oceli a nýtovaného plechu, ale i symbol Paříže, uvedla agentura Reuters.

Konstrukce byla přes 40 let v soukromé sbírce anonymního prodávajícího, napsal web stanice CNN.

Kupující, který byl přítomen v aukční síni, se stal majitelem 14schodové konstrukce z oceli a nýtovaného plechu vysoké 2,75 metru a vážící 1,4 tuny. Schodiště pochází z roku 1889, kdy byla tato památka na Martově poli v západní části Paříže dokončena. Vydražená částka je trojnásobek horní hranice odhadované hodnoty před prodejem, která se pohybovala mezi 120 tisíci až 150 tisíci eury.

„Když si koupíte kousek Eiffelovy věže, kupujete si kousek Paříže spolu se vší fantazií a symbolikou, kterou představuje,“ řekla Sabrina Dollaová, která je ředitelkou pro design ve stylu art deco v aukční síni Artcurial Paris. Právě tam se prodej uskutečnil.

Rozprodaná věž

Před 43 lety bylo celkem 160 metrů schodišť rozebráno na menší části a prodáno. Dnes jsou na jejich místě výtahy, které dopravují návštěvníky mimo jiné na nejvyšší, 276 metrů vysokou vyhlídkovou plošinu. Jedna část se v roce 2008 prodala soukromému kupci ze Spojených států za rekordních 550 tisíc eur. Další, přibližně tři až devítimetrové kusy schodiště, jsou po celém světě. Například u sochy Svobody v New Yorku či v zahradách nadace Joši v japonské prefektuře Jamanaši, případně v soukromých zahraničních sbírkách.

Části Eiffelovy věže si také odnesli sportovci z letních olympijských her konaných mezi 26. červencem a 11. srpnem 2024 v Paříži. Uprostřed každé zlaté, stříbrné a bronzové medaile byl zapracován kovový plíšek ve tvaru šestiúhelníku, jenž pochází z dřívějších rekonstrukcí památky.

Konstrukce 330 metrů vysoké památky trvala dva roky, dva měsíce a čtyři dny a byla dokončena 31. března 1889. Od svého vzniku do roku 1930 byla nejvyšší stavbou světa. Jejím autorem je francouzský inženýr Gustav Eiffel (1832-1923).

