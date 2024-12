Stavební sektor drží rekonstrukce, stát zjednoduší dotace

Téměř polovina českých domácností se chystá v nejbližších dvou letech rekonstruovat své bydlení. Rekonstrukční trh je tak jedním z mála sektorů stavebnictví, který si drží rostoucí trend. Český bytový fond přesto zůstává zastaralý, stát chce tempo rekonstrukcí urychlit a vylepší tak své dotační programy.

Přestože české stavebnictví prochází útlumem, mohlo by především v rekonstrukční oblasti začít letos docházet k pozvolnému oživení. „Český bytový fond je totiž stále zastaralý, průměrné stáří bytů přesahuje 40 let. Byty či domy stavěné před několika desítkami let už neodpovídají současným očekáváním od moderního bydlení. Tempo rekonstrukcí tak znovu zrychlí, i díky klesajícím úrokovým sazbám,“ vysvětluje Public Affairs manager výrobce střešních oken VELUX Ondřej Boreš.

PR Velux, užito se svolením

Úpravy dotačních programů na zelené rekonstrukce

Stát domácnosti podporuje dotačními programy, které jsou určeny především na rekonstrukce vedoucí ke snížení emisí a energetické náročnosti domácností. V roce 2025 přitom v těchto programech dojde k řadě úprav. Hlavní změnou v dotačních programech je, že stát bude vyplácet peníze předem, doposud to bylo možné jen u nízkopříjmových žadatelů. Podle ministerstva životního prostředí se totiž vyplácení záloh osvědčilo. A při současných nákladech na nové bydlení chce stát tempo renovací rodinných domů i bytů zrychlit a zjednodušit.

Současné programy NZÚ Standard a NZÚ Light se od února sjednotí do jednoho programu NZÚ Light. Dotace lze využít na snížení energetické náročnosti domácností, typicky na zateplení, nová okna či fotovoltaiku.

Rekonstruovat chce polovina domácností

Podle aktuálních dat výrobce střešních oken VELUX se na rekonstrukci v nejbližších dvou letech chystá téměř polovina obyvatel České republiky. „Češi chtějí bydlet lépe, moderněji i zdravěji. U rekonstrukcí tak neřeší jen to, aby jejich domácnost vypadala lépe a byla modernější. Zaměřují se stále častěji i na energetickou náročnost domácnosti a vhodné vnitřní klima – dostatek čerstvého vzduchu a světla, ideální teplotu nebo třeba boj s vlhkostí,“ vysvětluje za VELUX Ondřej Boreš.

Průzkum společnosti Velux

Za největší neduhy lidé označují nedostatek čerstvého vzduchu a malou světelnost bytů, nevyhovující teplotu či vlhkost a vznik plísní. Každá osmá domácnost se chystá na investici do úsporných zdrojů energie, jako jsou solární panely či tepelná čerpadla.

Víte, jak na rekonstrukce a dotace? Podívejte se na prověřené tipy a triky!

Třetina domácností přitom chce využít některý z dotačních programů. Cílem dotačních programů je především snížení energetické náročnosti provozu českých domů a bytů. Stát už na dotačních programech vyplatil téměř 50 miliard korun, podpořil 250 tisíc projektů s průměrnou výší podpory téměř 190 tisíc korun. „Přes výrazný pokrok v posledních letech přitom ČR stále za průměrem EU v ekologickém provozu domácností zaostává, ekologická stopa českých domácností je o čtvrtinu vyšší,“ vysvětluje za VELUX Ondřej Boreš.

Průzkum společnosti Velux

Poslední data Eurostatu ukazují, že v České republice pochází z obnovitelných zdrojů 26 % energie určené na vytápění či chlazení nemovitostí. „Česká republika v tomto směru udělala ohromný skok, ještě v roce 2004 z obnovitelných zdrojů pocházelo jen 10 % energie. Číslo navíc dále rychle poroste, současné dotační programy zaměřené na rekonstrukce míří především na nižší spotřebu energií a využívání obnovitelných zdrojů,“ dodává Ondřej Boreš.

VELUX dlouhodobě monitoruje kvalitu bydlení v Evropě, data pravidelně zveřejňuje v tzv. Healthy Home Barometru. Jeho letošní vydání upozorňuje na to, že s problémy s nevhodnými podmínkami se potýká stále velká část Evropanů – 1 ze 4 evropských domácností žije v bytech či domech s nevyhovujícím vnitřním klimatem.

