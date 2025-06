„Arogantní okázalost bohatství“. Benátky rozděluje svatba Jeffa Bezose

Benátky rozděluje svatba amerického miliardáře Jeffa Bezose. Ve městě vyvolala vznik platformy, která chce proti akci, kterou vnímá jako arogantní okázalost bohatství, protestovat a samotný obřad, pokud to půjde, zablokovat. Naopak vedení Benátek i okolního regionu akci vítá a tvrdí, že městu přinese bohatství. O oslavách se zatím ví velmi málo, uskutečnit by se měly příští týden, píší média.

V Benátkách proti třídenním oslavám, které pořádá majitel Amazonu, vznikla platforma, která sdružuje levicové aktivisty, odboráře a také lidi, kritizující nadměrný turismus ve známém italském městě. V ulicích města jsou vylepené protestní plakáty a minulý týden aktivisté vyvěsili transparenty na věži baziliky, v jejímž areálu by se mohl konat obřad.

Aktivisté slibují, že se pokusí oslavy narušit. „Budeme co nejvíce otravovat a klást překážky,“ řekl novinářům jeden z vůdců protestu Tommaso Cacciari. Podle něj nákladné oslavy představují „arogantní gesto“.

Aktivisté také poukazují na to, že Bezosova firma Amazon v Itálii opakovaně čelí kritice za špatné pracovní podmínky, nízké mzdy a chování proti odborům, které ve firmě už několikrát vyhlásily stávku. Amazon však kritiku obvykle odmítá. „Patří k tomu jednomu procentu (nejbohatších) lidí na světě, kteří žijí na náš úkor,“ řekla o Bezosovi další aktivistka Federica Toninellová.

Politici to vidí jinak

Bezosovy oslavy naopak vítají místní politici. „Protestovat proti lidem, kteří nám přináší bohatství, je hanebné,“ řekl předseda krajské rady Benátska Luca Zaia. „Je pro nás poctou, že si vybral Benátky,“ řekl starosta města Luigi Brugnaro, který je stejně jako Zaia členem krajně pravicové strany Liga. Benátská radnice minulý týden vydala prohlášení, podle kterého dopad oslav na město, kde začíná letní turistická sezóna, bude malý.

O samotných oslavách se zatím mnoho neví. Bezos by podle tisku měl připlout na palubě své lodi. Oslavy se mají uskutečnit příští týden, podle aktivistů se tak stane od 26. do 28. června. Očekává se účast několika stovek lidí. Bezosovou snoubenkou je moderátorka Lauren Sánchezová.

Kdo chce do vesmíru, ať si pospíší. Branson chce zdražit letenky Leaders Let do vesmíru s Virgin Galactic britského podnikatele Richarda Bransona stojí 600 tisíc dolarů. Brzy zdraží. tzv Přečíst článek