Méně sportovních akcí. Sázkovky větří slabší rok než ten letošní

Příští rok bude z pohledu sázkařských událostí slabší než ten letošní. V roce 2024 se uskutečnila řada velkých sportovních akcí jako například letní olympiáda nebo mistrovství Evropy v fotbale. V lichých letech, kterým bude i rok 2025, se vždy koná méně velkých soutěží a šampionátů. Nejvíce bude pro sázkaře zajímavé mistrovství světa v hokeji, na kterém bude český národní tým obhajovat titul. Kromě sportu ale budou sázkaře lákat také podzimní volby do Poslanecké sněmovny. Tvrdí to dvě největší české sázkové kanceláře, skupina Tipsport a Fortuna.

Ze sportů budou mezi nejvíce sázené podle nich tradičně patřit fotbal a hokej. Kromě hokejového mistrovství a v Česku nejpopulárnějších nejvyšších lig či evropských pohárů by podle mluvčího Fortuny Petra Šraina mohlo být zajímavé také ženské hokejové mistrovství světa, které hostí České Budějovice.

Ve fotbale bude pak bude lákat Euro hráčů do 21 let, kam se Česko kvalifikovalo, a které se bude hrát na Slovensku. Na vzestupu je ale také jinak velmi populární tenis, a to mimo jiné díky úspěchům českých tenistek. "Výkony českých žen sázkaře táhnou, dařit se začalo i mužům. To by mohlo zvednout zájem jak o grandslamy, tak o týmové soutěže. Zde je každopádně důležité, aby naši hráči a hráčky měli úspěchy," řekl Šrain.

Procházka, Vémola, ale i volby

Vedle kolektivních sportů a tenisu bude mít vliv na sázky také úspěch českých zástupců v bojovém sportu MMA. Například Jiří Procházka, bývalý šampion v polotěžké váhy v největší soutěži UFC, bude 18. ledna post opět obhajovat. V červnu se pak v českém Oktagonu opět utkají Karel Vémola se slovenským bojovníkem Attilou Véghem.

Sázkové kanceláře se ale také připravují na podzimní volby do Poslanecké sněmovny, které podle nich mají potenciál zaujmout. Například Tipsport na volby očekává sázky za několik set milionů korun. Z výsledků volebního modelu agentury NMS Market Research vyplývá, že by volby do Poslanecké sněmovny na začátku prosince vyhrálo hnutí ANO se ziskem 33,6 procenta hlasů. Koalice Spolu, tvořená ODS, KDU-ČSL s TOP 09, by dostala 18,3 procenta.

Tipsport uvedl, že skupinu, podobně jako všechny české sázkové kanceláře, negativně v příštím roce ovlivní růst daní, které musí platit. "Sektorová obratová loterní daň nám stoupla o třetinu, korporátní daň o desetinu. A dál se zpřísnila pravidla pro naše podnikání," řekl mluvčí společnosti Jiří Hadrava.