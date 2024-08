Radí s dotacemi a mají úspěch. Byznys stavebních spořitelen dostal nový impulz

Stavební spořitelny poskytly do konce července úvěry za 27 miliard korun. Ve srovnání s prvními sedmi měsíci loňského roku to představuje třetinový nárůst. Počet nových smluv o stavebním spoření se zvýšil o 6,1 procenta na 274 402, vzrostla i cílová částka, na kterou lidé spoří. Vyplývá to z údajů všech pěti stavebních spořitelen.

Stavební spořitelny poskytly za prvních sedm měsíců roku 27 553 úvěrů, což představuje meziroční zvýšení o 2,3 procenta. Téměř 90 procent veškerých úvěrů tvoří ty, za které klienti neručí vlastní nemovitostí. Stavební spořitelny jich do konce července poskytly 24 271, jejich celková výše dosáhla 14,9 miliardy korun.

Novou smlouvu o stavebním spoření od začátku roku uzavřelo 274 402 klientů. Cílová částka, která vyjadřuje budoucí záměry zákazníka, tedy kolik si hodlá naspořit nebo půjčit na bydlení, dosáhla v úhrnu 189 miliard korun. Proti stejnému období loňského roku se zvýšila o 21,4 procenta.

Stavební spořitelny našly nové uplatnění. Radí s dotacemi

Trh se stavebním spořením letos ožívá po loňském útlumu. Růst spořicí i úvěrové aktivity zaznamenaly v prvním pololetí čtyři z pěti stavebních spořitelen. Výjimkou je Moneta stavební spořitelna, která se potýká s poklesem nových úvěrů i nových smluv o spoření.

Stavební spořitelny loni poskytly úvěry za 35,5 miliardy korun, meziročně o 37,4 procenta méně. Klesl i zájem o nové smlouvy o stavebním spoření, klienti jich uzavřeli 480 599, což bylo meziroční snížení o 16 procent. Podle představitelů stavebních spořitelen loňský pokles trhu souvisel s celkovým útlumem hypotečního trhu i s rozhodováním vlády o omezení státní podpory pro spoření. Od letošního roku je maximální státní příspěvek 1000 korun ročně, v minulosti to byl dvojnásobek.

Stavební spořitelny předpokládají, že oživení zájmu o úvěry pomůže i to, že od letošního roku ve spolupráci s ministerstvy životního prostředí a financí pomáhají zájemcům o získání dotace na rekonstrukci bydlení s cílem snížit jeho energetickou náročnost. Stavební spořitelny poskytují dotační poradenství, zároveň nabízejí i možnost zkombinovat státní dotaci se zvýhodněným úvěrem.

