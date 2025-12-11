Twisto vstoupilo na bulharský trh
Český fintech Twisto rozšiřuje své působení v regionu a po loňském vstupu do Rumunska nově míří také na bulharský trh. Jde už o druhou zemi, do které firma vstupuje po akvizici skupinou Param, největším tureckým fintechovým hráčem. Twisto navazuje na úspěšné partnerství s marketplace eMAG Romania a stejný model spolupráce nyní rozšiřuje i do Bulharska. Od prvního dne zde nabízí dvě platební metody: možnost odložené platby do třiceti dnů a nákup ve čtyřech splátkách.
Rumunsko se pro Twisto stalo klíčovou růstovou příležitostí. Objem transakcí zde během jediného roku dosáhl úrovně porovnatelné se součtem českého a polského trhu. Zatímco v těchto zemích využily služby Twista za celou dobu tři miliony uživatelů, v Rumunsku fintech během jediného roku obsloužil téměř dva miliony zákazníků. Firma nyní očekává, že obdobná dynamika se může projevit i v Bulharsku.
„Kombinace silných lokálních partnerství a porozumění trhu funguje. V Bulharsku na to navazujeme od začátku a spolu s eMAGem přinášíme zákazníkům transparentní a odpovědná platební řešení,“ uvedla generální ředitelka Twista Nemika Menevse. Podle vedení eMAG Bulgaria přichází expanze ve vhodnou chvíli, kdy roste poptávka po flexibilních digitálních platbách a uživatelé očekávají jednoduché a dostupné nástroje pro on-line nákupy.
Rychle rostoucí trh
Bulharský trh se podle Twista vyznačuje rychle rostoucí e-commerce, zvyšujícím se zájmem o digitální platební metody a silnou poptávkou po odložených platbách zejména mezi mladšími zákazníky. Roste také důvěra ve fintech a zlepšují se regulatorní podmínky. První platba přes Twisto byla v Bulharsku zpracována v polovině listopadu letošního roku.
Partnerská služba My Wallet na eMAG Bulgaria nabízí hned od startu dvě varianty plateb. U nákupu ve čtyřech splátkách zaplatí zákazník čtvrtinu ceny v košíku a zbytek během tří následujících měsíců. „Sdílíme s eMAGem hodnoty v oblasti inovací i odpovědného financování a společně nabízíme bezpečná a flexibilní platební řešení,“ doplnil člen představenstva Twista Omer Karacoban.
Firma zároveň připravuje další rozšiřování. Po Bulharsku plánuje posílit nabídku embedded finančních služeb, které mají cílit nejen na koncové zákazníky, ale také na malé a střední podniky. Twisto chce obchodníkům a marketplace partnerům pomoci efektivněji řídit cash flow a postupně si budovat silnou pozici v oblasti BNPL a embedded financí v celém regionu střední a východní Evropy.
