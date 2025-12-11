Nový magazín právě vychází!

Twisto vstoupilo na bulharský trh

Nemika Menevse
Oleksandr Vaskeba
Český fintech Twisto rozšiřuje své působení v regionu a po loňském vstupu do Rumunska nově míří také na bulharský trh. Jde už o druhou zemi, do které firma vstupuje po akvizici skupinou Param, největším tureckým fintechovým hráčem. Twisto navazuje na úspěšné partnerství s marketplace eMAG Romania a stejný model spolupráce nyní rozšiřuje i do Bulharska. Od prvního dne zde nabízí dvě platební metody: možnost odložené platby do třiceti dnů a nákup ve čtyřech splátkách.

Rumunsko se pro Twisto stalo klíčovou růstovou příležitostí. Objem transakcí zde během jediného roku dosáhl úrovně porovnatelné se součtem českého a polského trhu. Zatímco v těchto zemích využily služby Twista za celou dobu tři miliony uživatelů, v Rumunsku fintech během jediného roku obsloužil téměř dva miliony zákazníků. Firma nyní očekává, že obdobná dynamika se může projevit i v Bulharsku.

„Kombinace silných lokálních partnerství a porozumění trhu funguje. V Bulharsku na to navazujeme od začátku a spolu s eMAGem přinášíme zákazníkům transparentní a odpovědná platební řešení,“ uvedla generální ředitelka Twista Nemika Menevse. Podle vedení eMAG Bulgaria přichází expanze ve vhodnou chvíli, kdy roste poptávka po flexibilních digitálních platbách a uživatelé očekávají jednoduché a dostupné nástroje pro on-line nákupy.

Rychle rostoucí trh

Bulharský trh se podle Twista vyznačuje rychle rostoucí e-commerce, zvyšujícím se zájmem o digitální platební metody a silnou poptávkou po odložených platbách zejména mezi mladšími zákazníky. Roste také důvěra ve fintech a zlepšují se regulatorní podmínky. První platba přes Twisto byla v Bulharsku zpracována v polovině listopadu letošního roku.

Partnerská služba My Wallet na eMAG Bulgaria nabízí hned od startu dvě varianty plateb. U nákupu ve čtyřech splátkách zaplatí zákazník čtvrtinu ceny v košíku a zbytek během tří následujících měsíců. „Sdílíme s eMAGem hodnoty v oblasti inovací i odpovědného financování a společně nabízíme bezpečná a flexibilní platební řešení,“ doplnil člen představenstva Twista Omer Karacoban.

Firma zároveň připravuje další rozšiřování. Po Bulharsku plánuje posílit nabídku embedded finančních služeb, které mají cílit nejen na koncové zákazníky, ale také na malé a střední podniky. Twisto chce obchodníkům a marketplace partnerům pomoci efektivněji řídit cash flow a postupně si budovat silnou pozici v oblasti BNPL a embedded financí v celém regionu střední a východní Evropy.

Češi v evropském srovnání vedou

On-line nákupům potravin se v EU věnují více už jen Nizozemci a Malťané, kde tuto službu využívá čtyřiadvacet procent populace. V okolních státech jsou čísla výrazně nižší — v Německu jde o dvanáct procent obyvatel, v Rakousku o deset a v Polsku o šest.

S rostoucí popularitou on-line potravin roste také poptávka po takzvaném slotovém doručení, tedy dodání nákupu v předem vybraném čase. Podle DODO se průměrná hodnota takového nákupu letos pohybuje kolem šestnácti set korun. Zákazníci obvykle objednávají dvacet až pětadvacet položek.

Nejoblíbenějším časem pro doručení v Česku je sobotní dopoledne mezi desátou a dvanáctou hodinou, často si lidé nechávají zboží vozit i v páteční dopoledne. Na Slovensku je trend podobný, zatímco v Maďarsku dominuje páteční odpoledne.

Rostoucí zájem o přesné doručení i v dalších segmentech

Kromě potravin se slotové doručení prosazuje také u léků, chovatelských potřeb, kosmetiky, elektroniky, oblečení, sportovního vybavení či v hobby sektoru. Přesná časová okna doručení prostřednictvím DODO dnes nabízejí například Dr. Max, Decathlon, Samsung, Rituals, Alkohol.cz nebo Pet Center.

Požáry stojí pojišťovny miliardy, Češi jsou ale stále podpojištění

Požár domu
iStock
nst
nst

Požár patří dlouhodobě k nejničivějším pojistným událostem v Česku. Jen v roce 2024 vyplatily pojišťovny za škody způsobené ohněm 3,1 miliardy korun. Přestože se Češi podle aktuálního průzkumu České asociace pojišťoven (ČAP) požárů obávají nejvíce, většina domácností není na jejich finanční následky dostatečně připravena. Až 70 procent nemovitostí je podpojištěných, v průměru o 40 procent. Majitelé tak často nemají v případě škody dostatek prostředků na opravu nebo obnovu majetku.

Pojišťovny loni evidovaly přes pět tisíc požárů. Mnoho domácností má sice sjednané pojištění, avšak na částku, která už dávno neodpovídá reálné hodnotě domu či bytu. Ceny stavebního materiálu, práce i energií v posledních letech výrazně vzrostly, ale pojistné smlouvy zůstávají často neaktualizované. To vede k podpojištění – situaci, kdy pojištěný obdrží jen část prostředků potřebných na rekonstrukci.

Povodně Čechy moc netrápí

Podle průzkumu ČAP považuje 37 procent Čechů za největší hrozbu právě požár. Dalším významným rizikem je extrémní vítr a vichřice (18 procent), zatímco škody způsobené prasklým potrubím označilo 17 procent respondentů. Povodeň nebo záplava představuje obavu jen pro sedm procent lidí. Přesto právě požár nejčastěji odhaluje skutečný dopad podpojištění.

„Češi se aktualizaci své pojistné smlouvy nevěnují i mnoho let. Výsledkem bývá překvapení, že z pojistného plnění není možné dům opravit,“ uvedl výkonný ředitel ČAP Jan Matoušek. Podle dat asociace dosahuje pojistná částka v průměru jen 60 procent reprodukční hodnoty nemovitosti.

Pavel Řehák

Šéf skupiny Direct Pavel Řehák: Za pět let budeme mít obrat padesát miliard

Leaders

Před jedenácti lety koupil Pavel Řehák českou dceru pojišťovny Triglav. Přejmenoval ji na Direct, od té doby rozvíjí „rodinu“ Direct. Přidal Direct auto. Servis, nákup i prodej aut. A investiční nohu v podobě projektu Fondee. Letos pořídil i malou rakouskou banku A1. Skupina Direct se rozpíná jak regionálně, tak do šíře záběru. Letos očekává obrat kolem 11,6 miliardy korun. „Když všechny naše projekty rozjedeme ve všech regionech, směřujeme na 40 až 50 miliard obratu v roce 2030. Zvládnout takový růst ve čtyřech oblastech je intenzivní zážitek,“ říká Řehák.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Podpojištění se navíc neprojevuje pouze při totálním zničení domu. Pojišťovna může krátit plnění i u menších škod. Příkladem je případ rodiny z Karlovarského kraje, jejíž dům měl hodnotu 1,6 milionu korun, ale byl pojištěn jen na 400 tisíc. Požár způsobil škody ve výši téměř 480 tisíc, domácnost však kvůli podpojištění musela zaplatit zhruba polovinu částky sama.

Podle odborníků je prevence jednoduchá. „Stačí jednou za dva až tři roky zkontrolovat nastavení smlouvy, případně ji aktualizovat po každé rekonstrukci či stavební úpravě,“ uvedla gestorka neživotního pojištění ČAP Lenka Slabejová. Pomoci může i tzv. indexace, která automaticky upravuje pojistnou částku podle vývoje cen nemovitostí a inflace.

Asociace doporučuje přepočítat pojistnou částku zejména po rekonstrukcích, výrazném růstu cen stavebních prací nebo po několika letech od sjednání smlouvy.

