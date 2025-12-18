Trump spojí síly s energetickou společností TAE, chtějí vybudovat fúzní elektrárnu
Mediální společnost Trump Media & Technology Group (TMTG), nad kterou má přes své podniky kontrolu americký prezident Donald Trump, se spojí s energetickou společností TAE Technologies. Cílem transakce za šest miliard dolarů (124,6 miliardy korun) je vybudovat fúzní elektrárnu, uvedla TMTG. Zpráva přichází jen několik dní poté, co zástupci odvětví fúzní energie zažádali o podporu z amerického státního rozpočtu, informuje agentura Reuters.
V roce 2026 by se podle plánu obou firem mělo najít vhodné místo pro elektrárnu a zahájit její výstavbu. Měla by tak vzniknout první fúzní elektrárna na světě v průmyslovém měřítku. Šéf TMTG Devin Nunes si od projektu slibuje snížení cen elektřiny ve Spojených státech a lepší pokrytí energetických potřeb v odvětví umělé inteligence (AI).
TMTG je známá především jako provozovatel sociální sítě Truth Social, kde Trump zveřejňuje zprávy a komentuje dění. Trump byl od založení společnosti jejím většinovým vlastníkem, po znovuzvolení do Bílého domu převedl svůj podíl pod správu svého syna Donalda Trumpa mladšího.
Obě firmy avizují výstavbu dalších fúzních elektráren, které by měly vyrábět ještě více elektřiny. Při jaderné fúzi se malá atomová jádra při extrémních teplotách spojují, tedy fúzují – na rozdíl od štěpení atomů v konvenčních jaderných elektrárnách. Po celém světě včetně České republiky se provádí výzkum, jak lze tento proces využít k výrobě energie. Cesta k provozu skutečných fúzních elektráren je však stále ještě dlouhá.
