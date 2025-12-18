Trump spojí síly s energetickou společností TAE, chtějí vybudovat fúzní elektrárnu

Nový magazín právě vychází!

Americký prezident Donald Trump
Mediální společnost Trump Media & Technology Group (TMTG), nad kterou má přes své podniky kontrolu americký prezident Donald Trump, se spojí s energetickou společností TAE Technologies. Cílem transakce za šest miliard dolarů (124,6 miliardy korun) je vybudovat fúzní elektrárnu, uvedla TMTG. Zpráva přichází jen několik dní poté, co zástupci odvětví fúzní energie zažádali o podporu z amerického státního rozpočtu, informuje agentura Reuters.

V roce 2026 by se podle plánu obou firem mělo najít vhodné místo pro elektrárnu a zahájit její výstavbu. Měla by tak vzniknout první fúzní elektrárna na světě v průmyslovém měřítku. Šéf TMTG Devin Nunes si od projektu slibuje snížení cen elektřiny ve Spojených státech a lepší pokrytí energetických potřeb v odvětví umělé inteligence (AI).

TMTG je známá především jako provozovatel sociální sítě Truth Social, kde Trump zveřejňuje zprávy a komentuje dění. Trump byl od založení společnosti jejím většinovým vlastníkem, po znovuzvolení do Bílého domu převedl svůj podíl pod správu svého syna Donalda Trumpa mladšího.

Obě firmy avizují výstavbu dalších fúzních elektráren, které by měly vyrábět ještě více elektřiny. Při jaderné fúzi se malá atomová jádra při extrémních teplotách spojují, tedy fúzují – na rozdíl od štěpení atomů v konvenčních jaderných elektrárnách. Po celém světě včetně České republiky se provádí výzkum, jak lze tento proces využít k výrobě energie. Cesta k provozu skutečných fúzních elektráren je však stále ještě dlouhá.

Americký prezident Donald Trump

Trump pokračuje v přeměně Bílého domu. Prezidentský chodník slávy opatřil vlastními popisky, Biden nemá ani fotografii

Politika

Americký prezident Donald Trump takzvaný Prezidentský chodník slávy opatřil plaketami se subjektivními popisy svých předchůdců v Bílém domě. Demokrata Joea Bidena popisuje jako nejhoršího prezidenta v dějinách USA, Baracka Obamu jako nejvíce rozdělujícího prezidenta a republikána Ronalda Reagana jako fanouška mladého Trumpa, napsala agentura AP.

ČTK

Přečíst článek

Steve Witkoff

Witkoff: Americko-ukrajinská jednání o míru přinesla výrazný pokrok

Politika

Jednání v Berlíně mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a americkou delegací za účasti zvláštního vyslance amerického prezidenta Donalda Trumpa Steva Witkoffa a Trumpova zetě Jareda Kushnera přineslo výrazný pokrok, uvedl Witkoff. Předmětem diskuse byl především plán na ukončení rusko-ukrajinské války.

ČTK

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Ruská ropa už je na světovém trhu dražší než „západní“ ropa Brent

Slovensko a Maďarsko dostaly od Trumpa jen roční výjimku na ruskou ropu. Co to znamená pro Česko?

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Nedělme svět na mužský a ženský

Nedělme svět na mužský a ženský
BPWCR, užito se svolením
Newstream & Partner
Newstream & Partner

Ženy i muži si zaslouží stejné příležitosti i ohodnocení. Neustále přibývá pozic, které můžou ženy zastávat i v donedávna „mužském“ světě. Kromě rovných šancí je také třeba dodávat ženám odvahu. Tyto myšlenky zazněly na akci (NE)ROVNOST: O bezpečí, inspiraci a rovnosti pro všechny, kterou uspořádala společnost GasNet u příležitosti výročí slavnostního přihlášení společnosti k iniciativě Women's Empowerment Principles (WEPs).

„Plynárenství je laiky stále vnímáno jako „mužský svět“. Společnost GasNet ale dobře ví, že to je nejen nespravedlivý, ale i omezující pohled. Řada pracovních pozic je sice logicky vhodnější pro muže, v GasNetu ale dostala příležitost i spousta žen, které jsou pro firmu velkým přínosem. Je to logické, protože stejně jako se mění svět, mění se i ženy. Mnohé z nich chtějí uspět v pracovní kariéře, mají k tomu odhodlání, vzdělání i schopnosti. Potřebují pouze rovné příležitosti a odpovídající ohodnocení. Naštěstí přibývá firem, které si uvědomují, že je to nejen spravedlivé, ale také přínosné. Mám radost, že takovou firmou je i GasNet,“ uvedla prezidentka veřejně prospěšné organizace Business & Professional Women CR (BPWCR) Eva Primus Kovandová. BPWCR je ambasadorem projektu WEPs v České republice.

Equal Pay Day

I ženy chtějí rozvíjet svůj potenciál. Bude to tématem prestižní konference EPD

Filantropie

Ačkoli ženy disponují odbornými znalostmi, kompetencemi a zkušenostmi, na cestě k vedoucím pozicím jim často stojí předsudky a bariéry, které musí překonávat. Diskutovat se o tom bude na tradiční konferenci Equal Pay Day (EPD) 25.–26. března 2025 v Clarion Congress Hotel Prague.

nst

Přečíst článek

Projekt WEPs je chartou vyhlášenou organizacemi UN Women a UN Global Compact. Obsahuje principy poskytující firmám praktický návod, jak integrovat rovnost žen a mužů do firemních procesů a firemní kultury. Celosvětově se k WEPs přihlásilo už více než 10 tisíc firem, v České republice počet signatářů překonal dvě desítky. WEPs staví na základech mezinárodních pracovních norem a mezinárodních lidských práv, které předpokládají odpovědnost firem jako zaměstnavatelů za rovné příležitosti a také za posílení postavení žen, tak jak jsou uvedeny v agendě Cílů udržitelného rozvoje OSN. Signatáři získávají přístup k rozsáhlému know-how, návodným a vzdělávacím materiálům, příkladům dobré praxe z celého světa a možnosti sdílení zkušeností. Organizace, které uplatňují principy, získávají konkurenční výhodu, protože stále více zákazníků, investorů a zaměstnanců upřednostňuje společnosti s výrazným závazkem k rovnému přístupu. Implementace principů navíc signatářům pomáhá naplňovat povinnosti vyplývající z nefinančního reportingu (ESG) o udržitelnosti podnikání.

Expertky varují: Češky čeká delší, ale chudší stáří. Změní na tom něco mladá generace?

Money

Češky se na důchod dosud finančně připravovaly o dost méně než muži. Zvláště starší generace s tím měla problém. Zeptali jsme se expertek z Generali Penzijní společnosti a ze Swiss Life Select, do jaké míry to ještě platí a zda se to začíná už konečně měnit.

Věra Tůmová

Přečíst článek

Nezisková organizace BPWCR se ve své činnosti kromě snahy o dosažení rovnosti v ohodnocení mužů a žen soustředí rovněž na mentoring žen, které potřebují dodat odvahu, aby lépe prezentovaly své schopnosti. To bylo také obsahem vystoupení Jany Černouškové s názvem: Příležitost. Jdi za ní. Vytvoř si ji.

„Ženy systematicky podceňují své schopnosti, zatímco muži je častěji přeceňují. Rozdíl v tom, kdo se hlásí o příležitosti, kdo riskuje a kdo začíná jednat. Tyto vzorce se odrážejí nejen na pracovním trhu, ale dnes také například ve výstupech AI, kterou lidé využívají více a více. AI pracuje s obrovskými objemy dat o tom, jak se lidé chovají online a v profesním prostředí. Modely založené na výkonových signálech mohou pak ženy hodnotit jako „méně aktivní, méně ambiciózní, méně připravené“. A to, i když mají stejné nebo lepší výsledky,“ vysvětlila Černoušková.

Velkou příležitostí pro všechny ženy je v tomto směru klíčová akce organizace BPWCR, kterou je mezinárodní konference Equal Pay Day. Její další, již 17. ročník se uskuteční 26. a 27. března 2026 v Clarion Congress Hotel Prague. Tématem konference budou dopady využívání umělé inteligence na pracovní trh.

Ženy se investování bojí, přitom statisticky jsou úspěšnější než muži

Hlavsová: Ženy se investování bojí, přitom statisticky jsou úspěšnější než muži

Názory

Pod úspěšným investorem si asi stále naprostá většina lidí představí muže, který sleduje vývoj na trzích a novinky ze světa, aby se mohl v mžiku rozhodnout, jakou investici zrovna podnikne, a kterého baví vzrušení z podstupování rizika. Byť se určitě najdou tací, kteří takto fungují a jsou velmi úspěšní, většinu riskujících a spekulujících investorů strčí do kapsy jiný typ investora, který má v zásadě úplně opačnou podobu.

Eva Hlavsová

Přečíst článek

„Heslo konference zní: AI mění budoucnost. My měníme systém. Konference bude i letos rozdělená do dvou částí, čtvrtek nabídne zkušenosti a příklady z praxe, v pátek proběhne tzv. Empower Day, a to včetně vyhledávaného speed mentoringu, který se za 16 let stal největší networkingovou příležitostí v ČR. Srdečně na konferenci zvu všechny zájemkyně i zájemce,“ uvedla Eva Primus Kovandová.

Využití ruských aktiv je spravedlivé, shodli se podle Tuska lídři EU

Donald Tusk a Emmanuel Macron
ČTK
ČTK
ČTK

Evropští lídři se shodují, že by bylo spravedlivé využít zmrazená ruská aktiva na financování Ukrajiny. Řekl to podle agentury Reuters novinářům polský premiér Donald Tusk na summitu EU, který se bude zabývat i způsobem financování Ukrajiny na příští dva roky. V tomto ohledu jde podle Tuska o průlom. Polský premiér potvrdil, že lídři budou hledat způsob, jak Ukrajině poskytnout takzvanou reparační půjčku zajištěnou zmrazenými aktivy ruské centrální banky. Zbývá však vyřešit četné technické problémy, zdůraznil Tusk.

„Všichni se shodují, že má smysl vyjednávat a že by bylo fér využít ruská aktiva, ale některé země budou bojovat až do konce, aby maximalizovaly své záruky,“ řekl Tusk novinářům v Bruselu.

Polský premiér uvedl, že šéfové států a vlád na summitu budou hledat způsob, jak v této věci poskytnout garance Belgii, kde se předmětná ruská aktiva z valné většiny nacházejí. Belgie, ale i Maďarsko, Slovensko či Česko, mají k reparační půjčce zajištěné ruskými aktivy výhrady. Alternativní možnost půjčky zaručené rezervou v unijním rozpočtu však podle Tuska nevyvolala nadšení klíčových unijních zemí.

Ruský prezident Vladimir Putin

Geniální plán, nebo právní mina? EU vymýšlí, jak sáhnout na ruský majetek

Názory

„Vlk se má nažrat o koza zůstat celá“ aneb Evropská komise se chce ruského majetku v Euroclearu zmocnit tak, aby technicky zůstal nedotčen. Hodlá nahradit bezcennými dluhopisy hotovost a tu darovat Kyjevu.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

„Čeká nás mnoho hodin diskusí o stále techničtějších otázkách, protože země, které jsou do budoucna nejvíce ohroženy ruskými finančními odvetnými opatřeními, zejména Belgie, ale nejen ona, chtějí záruky,“ řekl Tusk.

Tusk dnes rovněž varoval, že nezávislost Polska bude ohrožena, pokud bude Ukrajina, která se brání ruské agresi, vehnána do situace, kdy bude muset kapitulovat. Polský premiér oznámil, že v pátek odpoledne bude ve Varšavě jednat s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Ten se dnes účastní i jednání v Bruselu.

