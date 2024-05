PROHLÉDNĚTE SI: Trinity Bank slavila úspěchy s klienty a hvězdami, v Praze s Jágrem a Vodráčkovou

Zakladatel Trinity Bank Radomír Lapčík se spolu s vedením banky a celebritami setkal s klienty v Praze. Slavily se úspěchy: banka je nejrychleji rostoucí v historii.

Setkání s klienty po celé České republice jsou pro Trinity Bank již tradicí, letos se odehrál již devátý ročník. Setkání se konala ve všech městech, kde má banka pobočku - a mezi klienty byl o ně obrovský zájem, všude bylo plno. Akce doprovázely koncerty hvězd - na klientských setkáních Trinity Bank vystoupili umělci jako Dasha, Monika Absolonová, Petr Kolář, Buty, či Čechomor. Trinity Bank dlouhodobě podporuje českou hudební scénu, je partnerem populární soutěž Zlatý slavík. „Hudba spojuje. Jsem rád, že soutěž, kde hlasují dva miliony lidí, podporujeme,“ uvedl zakladatel Trinity Bank, finančník Radomír Lapčík.

V Praze se vpředvečer prvního Máje sešli klíčoví lidé Trinity Bank s klienty a přáteli v Kongresovém centru Praha. Akce vyvrcholila koncertem populární zpěvačky Heleny Vondráčkové. Radomír Lapčík v úvodním slovu vyzdvihl nedávné úspěchy banky: rostou depozita, razantně přibývají klienti, roste kapitál i zisk. „Loňský zisk překonal plán o 200 procent, vydělali jsme přes 800 milionů korun,“ upřesnil Lapčík. „Naše dlouhodobá vize je budouvat českou banku,“ uvedl spolumajitel Trinity Bank s tím, že s touto vizí zakládal banku před 28 lety. „A nejen to, vize je mít ryze českou banku, kde budeme mít s klienty skutečně dobré vztahy. A to se daří,“ řekl v úvodu slavnostního večera Lapčík.

Vedení banky se podle něj soustředí na soustavný růst. "Aktuálně připravujeme vynikající prostory pro klienty v budově v ulici Na Příkopě 33, kterou jsme loni koupili. Pracujeme v IT, abychom měli špičkový software, během letoška klientům nabídneme nejlepší karty," vyjmenoval Lapčík. Trinity Bank ve spolupráci s Visou řeší výběr služeb pro klienty.

Nejúspěšnější období Trinity Bank

Předseda představenstva Trinity Bank Dušan Benda dodal, že banka loni ve většině finančních ukazatelů vzrostla zhruba o třetinu. „Aktuálně máme 180 tisíc klientů, jen za první letošní kvartál jsme narostli o 36 tisíc. Je to nejúspěšnější období v historii banky,“ řekl Benda. Bilanční suma je 120 miliard korun. „Už nejsme malá banka, ale středně velká, překonali jsme milník 100 miliard,“ dodal. „Ziskovost zaručuje stabilitu každé společnosti, banky o to víc. Tím přinášíme velké zhodnocení pro naše akcionáře. Zásadní hodnotou pro nás je důvěra, která je založena na dvou věcech, na integritě a na expertíze. Hodnoty jsou důležitá součást našeho DNA,“ uvedl Benda.

Radomír Lapčík doplnil, že grand opening budovy banky v paláci Na Příkopě, který banka nedávno koupila, bude na podzim. Zmínil, že se Trinity Bank umístila jako 55. nejvýznamnější česká firma v žebříčku Česká elita uspořáného redakcí Seznam Zprávy.

Tomáš Jaus, ředitel privátního bankovnictví Trinity Bank, poděkoval bankéřům privátního a osobního bankovnictví a klientům. „V posledních třech letech jsme využili spoustu příležitostí na trhu, otevíraly se i dvě tři pobočky během měsíce. Zareagovali jsme také na potíže Sberbank, podařilo se výhodně a rychle využít některé její pobočky,“ upřesnil Jaus.

Historicky první byly pro banku pobočky ve Zlíně a v Praze - ta se nedávno přestěhovala do ikonického paláce Na Příkopě. Šéf pražské pobočky Martin Skřehot uvedl, že obsluhuje 58 tisíc klientů. „Klienti chodí pro radu k bankéři, kam dát své úspory, či založit si nás Skvělý účet," řekl. „Jestli jsme v něčem úplně jiní, než jiné banky, tak je to ve vztahu ke klientům, a také to, jak žijeme našimi hodnotami. Vztah s klienty vytváří naši bankéři, bez důvěry by to nešlo," zmínil Jaus.

Hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda vedl s moderátorkou slavnostniho večera Evou Čerešňákovou a s klienty rozhovor o současné ekonomické situaci. „Úrokové sazby budou letos klesat, pokles bude ale méně výrazný, než jsme čekali tak přede dvěma měsíci. Což je výhodnější pro střadatele než pro ty, co si třeba chtějí vzít hypotéku," uvedl známý ekonom. Sazba ČNB podle něj letos skončí někde na 4 procentech. „To bankám nedovolí výrazněji snížit sazby na hypotékách, ty spadnou tak o půl procentního bodu. Toto prostředí zatím nebude podněcovat růst cen nemovitostí," uvedl.

Klienti se ho ptali například na to, jak se budou vyvíjet akciové trhy - nedoporučil jim aktuálně investovat velké sumy peněz, radí počkat do letošního podzimu, kdy se uvidí jednak kdo vyhraje americké volby, za druhé také budé známé, zda americká ekonomika vybruslí měkkým přistáním, nebo tvrdým. „To by se akcie velice propadly." varoval.

Trinity Bank tradičně také podpořil slavný hokejista Jaromír Jágr. Zavzpomínal na nedávnou oslavu v Pittsburghu, kde slavnostně vyvěsili jeho dres a kam přijeli jeho kolegové, se kterými začínal. Před projevem prý byl nervózni, stres ale zmizel při rozbruslení s Pittsburg Penquins. „To jsem si užil. Řekl jsem si tam, že už budu dělat jen věci, které mi dělají radost. A to by měl každý člověk," uvedl Jágr s tím, že ho nijak netrápí, že je nejstarším hrajícím hráčem. „Já cítím na ledě vždy radost, svobodu, nestává se mi skoro nikdy, že se mi tam nechce, asi proto tak dlouho hraji. Je mi jedno, co říkají kritici. Pokusím se na sezónu připravit, zkusím to ale stoprocentně," řekl.

Radomír Lapčík ocenil, že Jágr je motivací pro celý český národ. „Jsme pracovití jak Němci, kulturní jak Francouzi a kreativní jak v Kalifornii. Jen si to málo připomínáme. Jarda Jágr byl pro mě vzdy vzor ve vnitřní síle a pracovitosti," uvedl zakladatel Trinity Bank. „Víra je pro mě všechno. Víra, láska a Bůh je pro mě jediný smysl života, od malička cítím ochranu, kterou mám za sebou. Chápu že ne všichni to tak mají, ale čím víc jdu touto cestou, tím štastnější jsem," řekl světoznámý sportovec.

Poznámka redakce: Radomír Lapčík je investorem zpravodajského serveru newstream.cz a magazínu Newstream CLUB.

