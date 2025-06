SAB Finance miliardáře Lapčíka má se čtyřdenním pracovním týdnem úspěch

Společnost SAB Finance, lídr v oblasti devizových obchodů, byla jedna z prvních firem v České republice, která pro své zaměstnance zavedla čtyřdenní pracovní týden. Po více než tříletém fungování se potvrdilo, že zkrácení pracovního týdne přispělo ke zvýšení efektivity zaměstnanců, rostoucím výsledkům a bylo i akcelerátorem v oblasti optimalizace procesů. Nedávný průzkum organizačního zdraví realizovaný ve spolupráci s konzultační firmou McKinsey navíc potvrdil, že zaměstnanci SAB Finance mají nadšení pro svou práci a minimální náznaky vyhoření.

Co ukázal průzkum konzultační firmy McKinsey

Dosažené výsledky OHI (Organizational Health Index) řadí SAB Finance mezi top 10 procent společností na světě. „Jsme velmi potěšeni tím, že průzkum dopadl tak skvěle. Při detailním rozboru výsledků bylo potvrzeno, že zaměstnanci jsou dobře motivovaní. Nejdůležitějším zjištěním byla enormní síla firmy jako celku s fluktuací do 2 procenta. Těší nás také velký zájem kandidátů, kteří se chtějí stát součástí SAB Finance týmu, jenž se neustále rozšiřuje,“ říká Charlotta Petrovková, business development director ze společnosti SAB Finance (na následujícím snímku).

Charlotta Petrovková SAB Finance/užito se svolením

Zkušenosti SAB Finance se čtyřdenním pracovním týdnem

Zavedení čtyřdenního pracovního týdne zvýšilo efektivitu zaměstnanců. Současně je vedlo k tomu, aby významněji participovali na rozvoji a přinášeli nápady, co vše jim práci může usnadnit a zefektivnit. Firma tak byla výrazně očištěna od běžných procesů, které práci zpomalovaly. Byla také podstatně zredukována emailová komunikace a vše přesunuto do systému, do workflow.

Zaměstnanci SAB Finance mají i další lákavé benefity. „Našim zaměstnancům nabízíme unikátní zahraniční teambuildingy na Maledivách, na Mauriciu, v Dubaji či na Zanzibaru. Kromě toho mají s kratším pracovním týdnem až o 52 dnů dovolené ročně více, celkem tedy až 77 dní volna,“ upřesňuje Charlotta Petrovková, čím firma oslovuje nové kandidáty.

Výsledky hospodaření: Objem směněných prostředků je na rekordu

Velmi efektivní procesy i profesionální proklientský přístup vedou k velké spokojenosti klientů SAB Finance. Ti díky expertize zaměstnanců a individuálnímu přístupu směňují své finance za velmi výhodných podmínek. Jsou totiž průběžně připravování na očekávaný vývoj trhu či jeho výkyvy. Spokojení klienti a motivovaní zaměstnanci vedli k růstu výsledků v posledních letech o desítky procent. Objem směněných prostředků v roce 2024 narostl na 525 miliard korun, čistý zisk vzrostl meziročně o 6,2 procenta a akcionářům byla za rok 2024 vyplacena dividenda ve výši 8,5 procenta ročně. Potvrzuje se tak, že přechod na čtyřdenní pracovní týden byl dobrý strategický krok.

Společnost SAB Finance, založená podnikatelem Radomírem Lapčíkem (na úvodním snímku), působí na trhu více než 20 let a poskytuje své služby téměř 20 tisícům firemních klientů. Akcie firmy se od 28. ledna 2021 obchodují na Burze cenných papírů Praha. Investorům nabízí akcie s dvakrát ročně vyplácenou dividendou.

Pozn. red. Majitel SAB Finance Radomír Lapčík je investorem zpravodajského serveru newstream.cz a magazínů Newstream Club a Realitní Club.

