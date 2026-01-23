Nový magazín právě vychází!

TikTok v USA našel kompromis. Američtí investoři získají kontrolu, Trump dohodu chválí

TikTok v USA našel kompromis. Američtí investoři získají kontrolu, Trump dohodu chválí

TikTok našel v USA kompromis
Čínská sociální síť TikTok odvrátila hrozbu zákazu ve Spojených státech. Její vlastník ByteDance dokončil dohodu o založení společného podniku, v němž získají většinový podíl američtí investoři. Ujednání uvítal prezident Donald Trump, který poděkoval i čínskému prezidentovi Si Ťin-pchingovi za schválení dohody.

Společnost ByteDance, čínský vlastník sociální sítě TikTok, uzavřela dohodu o založení společného podniku ve Spojených státech, který bude pod kontrolou amerických investorů. Cílem je rozptýlit dlouhodobé obavy Washingtonu o národní bezpečnost a zabránit zákazu populární aplikace na americkém trhu. Dohodu potvrdily tiskové agentury.

Americký prezident Donald Trump označil dohodu za úspěch své administrativy. Na své sociální síti Truth Social uvedl, že je „velmi rád, že pomohl zachránit TikTok“, a dodal, že nově bude platformu vlastnit „skupina velkých amerických vlastenců a investorů“. Zároveň poděkoval čínskému prezidentovi Si Ťin-pchingovi za spolupráci a za to, že dohodu nakonec schválil.

Trump oficiálně ustanovil Radu míru. Češi se ceremonie nezúčastnili

Trump oficiálně ustanovil Radu míru. Češi se ceremonie nezúčastnili

Politika

Americký prezident Donald Trump v Davosu spolu s dalšími pozvanými státníky podepsal dokument, kterým byla oficiálně ustavena Rada míru. Nová mezinárodní instituce se má nejprve zaměřit na prosazení míru v palestinském Pásmo Gazy, v budoucnu se ale chce věnovat i dalším konfliktům po světě. Podle Trumpa bude Rada dohlížet na demilitarizaci oblasti a její následnou obnovu.

nst

Přečíst článek

Podle agentury Reuters jde o zásadní milník po letech sporů, které začaly už v roce 2020, kdy se Trump během svého prvního prezidentského období neúspěšně pokusil TikTok v USA zakázat. Aplikaci pro krátká videa dnes ve Spojených státech používá více než 200 milionů lidí, tedy více než polovina obyvatel země.

Nově vzniklá společnost TikTok USDS Joint Venture LLC má zajistit ochranu dat, aplikace i algoritmů amerických uživatelů. Firma uvedla, že zavede přísná opatření na ochranu osobních údajů a kybernetické bezpečnosti, aby zabránila neoprávněnému přístupu k citlivým informacím.

Dohoda počítá s tím, že američtí a další zahraniční investoři budou vlastnit 80,1 procenta společného podniku. Mezi nimi jsou technologická společnost Oracle, investiční skupina Silver Lake či firma MGX se sídlem v Abú Zabí. ByteDance si ponechá menšinový podíl 19,9 procenta.

Ujednání o prodeji amerických aktivit TikToku společnému podniku řízenému americkými investory bylo podle serveru Axios podepsáno už loni v prosinci. Generální ředitel TikToku Shou Zi Chew tehdy o kroku informoval zaměstnance v interním memorandu.

Mark Zuckerberg slaví 750 milionů uživatelů Facebooku v roce 2007

Pamatujete Friendster a MySpace? Sociální sítě začaly krachem, přesto změnily svět

Názory

Vedle iPhonu jsou největší technologickou novinkou 21. století sociální sítě. Slibovaly, že nás více propojí. Nakonec nás ale zcela rozdělily a uzavřely v sociálních bublinách, které se navzájem nenávidí, napomohly k etnickým čistkám a jsou hlavní příčinou pandemie psychických potíží u dospívajících. Ale také daly zbohatnout několika miliardářům.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Prodej amerických operací je vyústěním dlouhodobého tlaku amerických úřadů, které varovaly, že by Peking mohl prostřednictvím TikToku shromažďovat citlivá data o amerických občanech, šířit propagandu nebo získávat přístup k jejich zařízením. Tyto obavy vedly k přijetí zákona z roku 2024, jenž ByteDance nutil aktiva prodat, jinak by aplikaci hrozil zákaz.

Trump sice zákon po návratu do Bílého domu několikrát odložil, aby nezhoršil vztahy s Čínou, nynější dohoda však podle něj představuje řešení, které splňuje bezpečnostní požadavky a zároveň zachovává TikTok na americkém trhu.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

AI může skončit jako investiční bublina, varuje šéf Microsoftu

Satya Nadella
Profimedia
nst
nst

Pokud se umělá inteligence nerozšíří mezi běžné firmy a do chudších zemí, hrozí podle šéfa Microsoftu, že se z ní stane spekulativní bublina. Navzdory masivním investicím zůstává její reálné využití relativně nízké a finanční instituce varují před přehnaným optimismem investorů.

Umělá inteligence (AI) se může proměnit v investiční bublinu, pokud její přínosy zůstanou omezené na velké technologické firmy a bohaté ekonomiky. Na Světovém ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu to uvedl generální ředitel americké společnosti Microsoft Satya Nadella.

Podle Nadelly by skutečným varovným signálem bylo, kdyby z rozmachu AI těžily především technologické konglomeráty, zatímco firmy v dalších odvětvích by zůstaly stranou. „Aby se nejednalo o bublinu v pravém slova smyslu, musí být přínosy AI rozloženy mnohem rovnoměrněji,“ citoval Nadellu list Financial Times.

Data samotného Microsoftu přitom ukazují, že navzdory masivním investicím do infrastruktury, silné mediální propagaci a nízkým technologickým bariérám je využívání generativní AI, jako jsou velké jazykové modely ChatGPT od OpenAI či Gemini od Googlu, stále poměrně omezené. Výrazně nižší je zejména v zemích takzvaného globálního jihu.

Šéf Nvidie: AI zajistí šestimístné platy instalatérům

Šéf Nvidie: AI zajistí šestimístné platy instalatérům

Leaders

Pokud si dnes někdo chce přijít na opravdu slušné peníze, nemusí se učit programovat, ale klidně si obléct montérky. Boom datových center podle šéfa Nvidie Jansena Huanga otevírá cestu k vysokým výdělkům pro instalatéry, elektrikáře i stavební dělníky.

nst

Přečíst článek

Microsoft za uživatele generativní AI považuje každého, kdo některý ze sledovaných nástrojů používal v daném měsíci alespoň 90 minut. Celosvětově se ve druhém pololetí roku 2025 podíl uživatelů zvýšil na 16,3 procenta lidí v produktivním věku z 15,1 procenta v prvním pololetí. V rozvinutých ekonomikách globálního severu vzrostl podíl na 24,7 procenta, zatímco v chudších státech globálního jihu pouze na 14,1 procenta.

V Česku používalo v prvním pololetí generativní AI 26 procent lidí v produktivním věku, ve druhém pololetí 27,8 procenta. V mezinárodním srovnání však země mírně oslabila, když klesla z 24. na 25. místo.

Objem investic do AI přitom dál prudce roste. Podle odhadu společnosti Gartner by letos mohly výdaje na umělou inteligenci a související infrastrukturu překročit dva biliony dolarů. V posledních měsících se proto objevují varování před nadhodnocením akcií firem spojených s touto technologií. Analýza rakouského listu Der Standard například upozorňuje, že řada slibů AI start-upů je přehnaná a jejich plány se zatím nenaplňují.

Na rizika upozorňují i mezinárodní instituce. Výkonná ředitelka Mezinárodního měnového fondu Kristalina Georgievová uvedla, že optimismus kolem AI sice podpořil finanční trhy a globální ekonomiku, prudká korekce cen akcií by však mohla zpomalit hospodářský růst a nejvíce zasáhnout rozvojové země.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj
Aktualizováno

Kritický Zelenskyj v Davosu: Evropa se musí umět bránit bez USA

Politika

Dokumenty k ukončení války na Ukrajině jsou takřka hotové a Rusko musí být připraveno tuto válku ukončit. V projevu na Světovém ekonomickém fóru (WEF) ve švýcarském Davosu to dnes prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který předtím zhruba hodinu jednal s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Ukrajina se od února 2022 brání ruské invazi. Zelenskyj také oznámil, že vyjednávací týmy Ukrajiny, USA a Ruska se v pátek a v sobotu setkají ve Spojených arabských emirátech. Formát takového jednání ale neupřesnil.

ČTK

Přečíst článek

Upírský muzikál Hříšníci přepisují oscarovou historii. Získal 16 nominací

Snímek Hříšníci usiluje o 16 Oscarů
Warner Bros. - použito se svolením
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Snímek Hříšníci uspěl téměř ve všech kategoriích, kde se mohl ucházet o ceny americké filmové akademie. Může se stát filmem roku, tím ale nejspíš bude snímek Paula Thomase Andersona Jedna bitva za druhou, která zůstává největším favoritem letošního oscarového klání a na kontě má 13 nominací. Vítězové si převezmou pozlacené sošky 15. března v Los Angeles.

Hříšníci, mix černošského dramatu, hudebního filmu a upírského hororu odehrávající se ve třicátých letech minulého století kdesi na jihu USA, se již nyní zapsal do filmové historie. Podle očekávání získal rekordní počet nominací na Oscara, ale namísto očekávaných 15 jich nakonec získal dokonce 16. Tím snímek Ryana Cooglera překonal dosavadní rekord, tedy 14 nominací, který shodně držely snímky Vše o Evě, Titanik, poslední díl trilogie Pán prstenů a muzikál La La Land.

Loňský nečekaný hit uspěl ve většině kategorií, v nichž se mohl ucházet o nominaci, včetně filmu roku, nejlepší režie, scénáře, většiny hereckých kategorií (kromě herečky v hlavní roli) a téměř všech technických kategorií. Získal také nominaci v nové kategorii věnované hereckému castu (cena pro nejlepší herecký tým).

Odcházející prezidentka Lucasfilmu Kathleen Kennedyová

Nejvlivnější žena Hollywoodu končí. Kathleen Kennedyová stála za úspěchem Spielberga a vytvořila nové Star Wars

Leaders

Hollywood se připravuje na konec jedné éry. Producentka Kathleen Kennedyová, jedna z nejvlivnějších osobností filmového průmyslu posledních dekád, opustí pozici prezidentky studia Lucasfilm pod hlavičkou Walt Disney Company. Tím uzavře téměř čtrnáctileté období, v němž stála v čele Star Wars a dalších ikonických značek. Vedení Disneyho oznámilo, že ji nahradí dvojice manažerů Dave Filoni a Lynwen Brennanová. Proč je odchod Kennedyové tak zásadním momentem hollywoodské továrny na sny? Jak výraznou stopu za sebou zanechává? A co vlastně bude Kennedyová nadále dělat?

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Emma Stone míří na třetího Oscara

Hříšníci se o největší počet konečných vítězství poperou především se snímkem Jedna bitva za druhou, loňskou novinkou kultovního režiséra Paula Thomase Andersona, která sklidila nejvíce letošních Zlatých glóbů a do oscarového klání jde se 13 nominacemi.

Pikantní je, že oba snímky do kin uvedlo studio Warner Bros., které se vloni dostalo do složité finanční situace a pokouší se o prodej strategickému partnerovi. Příštím vlastníkem může být Netflix, nebo konkurenční studio Paramount, které dokonce usiluje o násilné převzetí Warnerů.

V hlavní kategorii Film roku se vedle Hříšníků a temné komedie Jedna bitva za druhou objevuje ještě osmička snímku: Bugonia, F1, Frankenstein, Hamnet, Velký Marty, Tajný agent, Citová hodnota a Sny o vlacích, které uvedl právě Netflix.

V prestižních hereckých kategoriích se o největší zápis do dějin může postarat Emma Stone, která by při úspěchu za výkon ve snímku Bugonia, získala třetího hereckého Oscara, čímž by vyrovnala například Daniela Day-Lewise a přiblížila by se rekordmance Katharine Hepburnové, které se podařilo získat čtyři ceny americké filmové akademie.

Česká stopa

Do pětice nominovaných snímků v kategorii dokumentární film na letošní udílení cen americké filmové akademie Oscar se dostal dokument Pan Nikdo proti Putinovi, vzniklý v česko-dánské koprodukci. Jde vůbec o první nominaci dokumentárního filmu z české produkce na Oscara.

Vítězové si převezmou ceny 15. března.

James Cameron

Avatar: Oheň a popel v tržbách překonal miliardu dolarů. Cameronův fenomén dál vládne světovým kinům

Enjoy

Celosvětové tržby z prodeje vstupenek na film Avatar: Oheň a popel režiséra Jamese Camerona překročily hranici jedné miliardy dolarů. Oznámila to společnost Walt Disney Studios, pod kterou snímek vznikl ve studiu 20th Century Studios.

nst

Přečíst článek

Tom Stoppard
Aktualizováno

Zemřel Tom Stoppard, dramatik s českými kořeny, oceněný Oscarem i Zlatým glóbem. Hold mu vzdal i král Karel III.

Leaders

ČTK

Přečíst článek
Snímek Ještě nejsem, kým chci být usiluje o dva Oscary

Český dokument může dostat dva Oscary. Akademie jej pouští do boje ve dvou kategoriích

Enjoy

Stanislav Šulc

Přečíst článek
Herec Cillian Murphy

V soukromí buďte klidní, v práci ale zuřiví a chaotičtí, radí čerstvý držitel Oscara Cillian Murphy

Enjoy

Karel Pučelík

Přečíst článek
