TikTok v USA našel kompromis. Američtí investoři získají kontrolu, Trump dohodu chválí
Čínská sociální síť TikTok odvrátila hrozbu zákazu ve Spojených státech. Její vlastník ByteDance dokončil dohodu o založení společného podniku, v němž získají většinový podíl američtí investoři. Ujednání uvítal prezident Donald Trump, který poděkoval i čínskému prezidentovi Si Ťin-pchingovi za schválení dohody.
Společnost ByteDance, čínský vlastník sociální sítě TikTok, uzavřela dohodu o založení společného podniku ve Spojených státech, který bude pod kontrolou amerických investorů. Cílem je rozptýlit dlouhodobé obavy Washingtonu o národní bezpečnost a zabránit zákazu populární aplikace na americkém trhu. Dohodu potvrdily tiskové agentury.
Americký prezident Donald Trump označil dohodu za úspěch své administrativy. Na své sociální síti Truth Social uvedl, že je „velmi rád, že pomohl zachránit TikTok“, a dodal, že nově bude platformu vlastnit „skupina velkých amerických vlastenců a investorů“. Zároveň poděkoval čínskému prezidentovi Si Ťin-pchingovi za spolupráci a za to, že dohodu nakonec schválil.
Americký prezident Donald Trump v Davosu spolu s dalšími pozvanými státníky podepsal dokument, kterým byla oficiálně ustavena Rada míru. Nová mezinárodní instituce se má nejprve zaměřit na prosazení míru v palestinském Pásmo Gazy, v budoucnu se ale chce věnovat i dalším konfliktům po světě. Podle Trumpa bude Rada dohlížet na demilitarizaci oblasti a její následnou obnovu.
Trump oficiálně ustanovil Radu míru. Češi se ceremonie nezúčastnili
Politika
Americký prezident Donald Trump v Davosu spolu s dalšími pozvanými státníky podepsal dokument, kterým byla oficiálně ustavena Rada míru. Nová mezinárodní instituce se má nejprve zaměřit na prosazení míru v palestinském Pásmo Gazy, v budoucnu se ale chce věnovat i dalším konfliktům po světě. Podle Trumpa bude Rada dohlížet na demilitarizaci oblasti a její následnou obnovu.
Podle agentury Reuters jde o zásadní milník po letech sporů, které začaly už v roce 2020, kdy se Trump během svého prvního prezidentského období neúspěšně pokusil TikTok v USA zakázat. Aplikaci pro krátká videa dnes ve Spojených státech používá více než 200 milionů lidí, tedy více než polovina obyvatel země.
Nově vzniklá společnost TikTok USDS Joint Venture LLC má zajistit ochranu dat, aplikace i algoritmů amerických uživatelů. Firma uvedla, že zavede přísná opatření na ochranu osobních údajů a kybernetické bezpečnosti, aby zabránila neoprávněnému přístupu k citlivým informacím.
Dohoda počítá s tím, že američtí a další zahraniční investoři budou vlastnit 80,1 procenta společného podniku. Mezi nimi jsou technologická společnost Oracle, investiční skupina Silver Lake či firma MGX se sídlem v Abú Zabí. ByteDance si ponechá menšinový podíl 19,9 procenta.
Ujednání o prodeji amerických aktivit TikToku společnému podniku řízenému americkými investory bylo podle serveru Axios podepsáno už loni v prosinci. Generální ředitel TikToku Shou Zi Chew tehdy o kroku informoval zaměstnance v interním memorandu.
Vedle iPhonu jsou největší technologickou novinkou 21. století sociální sítě. Slibovaly, že nás více propojí. Nakonec nás ale zcela rozdělily a uzavřely v sociálních bublinách, které se navzájem nenávidí, napomohly k etnickým čistkám a jsou hlavní příčinou pandemie psychických potíží u dospívajících. Ale také daly zbohatnout několika miliardářům.
Pamatujete Friendster a MySpace? Sociální sítě začaly krachem, přesto změnily svět
Názory
Vedle iPhonu jsou největší technologickou novinkou 21. století sociální sítě. Slibovaly, že nás více propojí. Nakonec nás ale zcela rozdělily a uzavřely v sociálních bublinách, které se navzájem nenávidí, napomohly k etnickým čistkám a jsou hlavní příčinou pandemie psychických potíží u dospívajících. Ale také daly zbohatnout několika miliardářům.
Prodej amerických operací je vyústěním dlouhodobého tlaku amerických úřadů, které varovaly, že by Peking mohl prostřednictvím TikToku shromažďovat citlivá data o amerických občanech, šířit propagandu nebo získávat přístup k jejich zařízením. Tyto obavy vedly k přijetí zákona z roku 2024, jenž ByteDance nutil aktiva prodat, jinak by aplikaci hrozil zákaz.
Trump sice zákon po návratu do Bílého domu několikrát odložil, aby nezhoršil vztahy s Čínou, nynější dohoda však podle něj představuje řešení, které splňuje bezpečnostní požadavky a zároveň zachovává TikTok na americkém trhu.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.