TikTok v USA nekončí. Trump znovu prodlouží lhůtu pro jeho prodej

Americký prezident Donald Trump opět prodlouží lhůtu pro prodej TikToku vlastněného čínskou společností ByteDance do amerických rukou. Firma dostane dalších 90 dní, sdělila v úterý médiím mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová.

Trump podepíše již třetí výnos odkládající platnost zákona schváleného loni Kongresem, na jehož základě hrozí TikToku z bezpečnostních důvodů zákaz v USA, pokud jej firma neprodá.

Leavittová uvedla, že Trump tento týden podepíše příkaz, který prodlouží o 90 dní lhůtu, která měla vypršet ve čtvrtek 19. června.

„Jak už řekl mnohokrát, prezident Trump si nepřeje, aby TikTok zmizel. Toto prodloužení potrvá 90 dní, během nichž bude administrativa pracovat na dokončení dohody, která umožní Američanům nadále používat TikTok s ujištěním, že jejich data jsou bezpečná a zajištěná," uvedla mluvčí prezidentského úřadu.

Trump poprvé již na konci ledna umožnil, aby se o 75 dní oddálila platnost zmíněného zákona schváleného za vlády jeho předchůdce Joea Bidena. Původně měla ByteDance americký TikTok prodat do 19. ledna, lhůta pak byla prodloužena do 5. dubna. V dubnu pak Trump podepsal druhý příkaz, prodlužující firmě lhůtu o 75 dní do tohoto čtvrtka. Ani za tu dobu se však Washingtonu nepovedlo s čínskou firmou dospět k řešení přijatelnému pro obě strany.

V minulých měsících do jednání nepříznivě zasáhl i vyhrocený celní spor Washingtonu a Pekingu, který rozpoutal Trump zaváděním vysokých cel na dovoz z řady zemí světa včetně Číny.

