Těch dotací se nevzdáme. Agrofert z Babišových fondů opět žaluje stát kvůli nečinnosti

Agrofert ze svěřenských fondů expremiéra Andreje Babiše (ANO) podal dvě žaloby na nečinnost na ministerstvo životního prostředí (MŽP). Jeho úředníci ani po více než roce nerozhodli o dvou žádostech firmy o dotace. Píše o tom web iRozhlas.cz. Dotace podle něj spadají do období, kdy byl Babiš premiérem a vztahoval se na něj zákon o střetu zájmů.

"Žaloby se týkají nečinnosti ve věci rozhodnutí o žádostech o podporu dvou projektů," uvedla k žalobám bez bližších podrobností mluvčí ministerstva Lucie Ješátková.

Agrofert se k žalobám vyjadřovat nechtěl. "Platí, že to nebudeme jakkoliv komentovat," cituje server mluvčího holdingu Pavla Heřmanského.

Dotace z dob Babišova premiérství

MŽP spravuje operační program Životní prostředí. Dceřiné společnosti Agrofertu o dotace požádaly v době, kdy byl Babiš premiérem. Žádosti podle webu skončily na seznamu projektů, které jsou způsobilé pro čerpání, ale nebyl na ně dostatek peněz. To se ale před více než rokem změnilo.

"Úředníci si s žádostmi nevěděli rady. Loni v březnu se kvůli tomu sešla třináctka zástupců různých úřadů, které rozdělují unijní dotace, na ministerstvu pro místní rozvoj. Řešili, jestli dotace ze zásobníků podané ještě za Babišovy vlády mohou nyní firmám přiklepnout. A to i z pohledu evropské legislativy ke střetu zájmů, ta je totiž přísnější než tuzemská," píše web.

"Předpokládáme, že nehledě na průběh soudních řízení bude o projektech rozhodnuto v horizontu příštích měsíců," dodala mluvčí MŽP Ješátková. Dotaz, proč ani rok po zmíněném jednání na ministerstvu pro místní rozvoj nemá ministerstvo o žádostech jasno, nechala bez odpovědi.

Agrofert již dříve se žalobou uspěl

Dceřiné společnosti Agrofertu už dříve uspěly u soudu se žalobou na nečinnost ministerstva průmyslu a obchodu. Důvodem bylo rovněž dlouhé rozhodování o dotacích.

Server připomíná, že dlouhé rozhodování úřadů je dáno auditem ke střetu zájmů Evropské komise, který byl v Česku na začátku roku 2019 a který se zaměřil na tehdejšího premiéra Babiše a dotace pro koncern Agrofert, který má vložený ve svěřenských fondech.

Audit konstatoval, že Babiš byl jako člen vlády ve střetu zájmů a dceřiné firmy Agrofertu neměly během jeho vládního působení na dotace nárok. Babiš ale jakýkoliv konflikt zájmů odmítá.

