Dopis čtenáře: Že Babiš krade? Tenhle stát byl založen na lži a krádežích

Na komentář Dalibora Martínka popisující cestu Andreje Babiše až k osvobozujícímu rozsudku v kauze Čapí hnízdo reagoval čtenář Jan Baltus z Brna.

Dovolte mi reagovat na článek Dalibora Martínka s titulkem Babiš je esencí Čechů. Když všichni kradou, není to trestný čin. Je to způsob života.

Je to neskutečný příběh českého národa, který si žádnou svobodu nezaslouží. Tento stát byl založen na lži a krádežích a tak prostě taky skončí. Dočetl jsem se, že jste vedl časopis Ekonom, já jsem dělal od roku 1992 do 2012 šéfredaktora Technického týdeníku, který byl mnoho let pod silným atakem jistého Kašíka z Economie. Bylo to trapné. A pro nás strašně složité. Ale já jsem vydržel.

Od roku 1985 jsem se pohyboval v prostředí průmyslových podniků. Takže pamatuji mnoho věcí a někdy dokonce za přítomnosti Václava Klause, dnes lidské trosky. Už tehdy se mi často zvedal žaludek. Toto prostředí prostě musí skončit – když nenastala ani žádná katarze. Mně už mnoho času asi nezbývá, ale co naše děti? Kde toto šílenství a negramotnost skončí? Děsivé.