Brusel odblokoval peníze na projekty Agrofertu

Česko může požádat EU proplacení dotací pro holding Agrofert, které byly dosud zablokované kvůli auditnímu prověřování střetu zájmů bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO). Podle webu iROZHLAS.cz to uvedla Evropská komise (EK) v dopise českým úřadům.

Výjimkou jsou dvě dotace podniku Cerea a jedna dotace firmě Fatra. Ministerstvo financí spolu s ministerstvem průmyslu a obchodu nyní řeší, jaké projekty Agrofertu s žádostí o proplacení unii pošle. Jde přitom o peníze, které už Česko firmám vyplatilo ze svého.

Proplácení dotací pro Agrofert a jeho dceřiné firmy bylo zastaveno poté, co se na začátku roku 2019 rozjel unijní audit ke střetu zájmů expremiéra Babiše, který Agrofert vložil do svěřenských fondů. Úředníci z ministerstva financí pak museli navíc s každou žádostí o výplatu peněz přikládat zvláštní dokument v němž ujišťovali, že žádost neobsahuje výdaje pro koncern. Tato povinnost jim nyní odpadne, uvádí iROZHLAS.cz.

O přerušení výplat pro holding Agrofert a jeho dceřiné firmy jednal v září výbor EK. Takzvaná Interruption Committee jednala také o okruhu výdajů, o které si budou moci české úřady zažádat. Výsledkem setkání je dopis, který nyní obdrželo české ministerstvo financí.

„Evropská komise v dopise informuje, že byly splněny podmínky pro zrušení upozornění na možné částečné přerušení platební lhůty. U budoucích průběžných žádostí o platbu komise již nebude vyžadovat obecné ujištění týkající se výdajů na operace poskytnuté skupině Agrofert a výdajů na operace příjemců držených ve svěřenských fondech,” řekla webu Českého rozhlasu Gabriela Krušinová z tiskového odboru ministerstva financí.

Ministerstva financí a průmyslu a obchodu budou nyní jednat o tom, jaké žádosti o proplacení dotací pro Agrofert do Bruselu pošlou. „Na individuální bázi pak bude rozhodnuto, u kterých projektů a v jaké výši dojde ke vložení výdajů do žádosti o platbu do Evropské komise,“ uvedla Krušinová. O kolik peněz půjde, nesdělila. Web iROZHLAS.cz připomněl, že v květnu loňského roku to bylo 18 projektů za více než 232 milionů korun, přičemž částka se mohla od té doby zvýšit.

Podle Krušinové nebude moci Česko nadále žádat unii o proplacení několika dotací, které stát vyplatil dvěma firmám z holdingu Agrofert. Web Českého rozhlasu uvedl, že jde o dva projekty zemědělského podniku Cerea a jednu dotaci plastikářské firmě Fatra.

Holding Agrofert sdružuje téměř 200 firem. Působí v chemickém průmyslu, zemědělství a potravinářství. Kromě toho vlastní také lesnické společnosti, podniká i v segmentu pozemních technologií a technice, logistice, dopravě či v médiích.

Do února 2017 vlastnil Agrofert tehdejší premiér a předseda hnutí ANO Babiš, kvůli zákonu o střetu zájmů své akcie vložil do svěřenských fondů. Podle státní Evidence skutečných majitelů je však reálným vlastníkem holdingu, stále ho ovládá také podle auditu EK.

