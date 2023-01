Agrofert přijde o 40 milionů evropských dotací. Kvůli Babišova střetu zájmu, tvrdí ministr Bartoš

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) neproplatí evropské dotace za 40 milionů korun, případně je bude vymáhat zpět. Důvodem je střet zájmů expremiéra a kandidáta na prezidenta Andreje Babiše (ANO), uvedl dnes server iROZHLAS.cz. Příjemci dotací totiž v projektech ve výběrových řízeních vybrali firmy z holdingu Agrofert, a to podle ministerstva v rozporu se zákonem. Peníze byly určené například školám, školnímu statku či Olomouckému kraji.

„Agrofert nemůže být zvýhodněn na úkor jiných podnikatelů, kteří dodržují předpisy. Andreje Babiše jsem mnohokrát varoval, že musí vyřešit svůj střet zájmů a nemůže si brát občany jako své rukojmí," uvedl pro iRozhlas.cz ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti).

Rozhodla právní analýza

Vychází z právní analýzy, kterou si nechal vypracovat. „Žadatelé jsou v této věci spíše oběťmi, jelikož je zástupci tehdejší vlády ujišťovali, že střet zájmů neexistuje. Navíc společnosti z koncernu Agrofert nepravdivě uváděly, že Andrej Babiš není jejich skutečným majitelem," dodal.

Babiš od počátku jakýkoliv střet zájmů odmítá. Také Agrofert, který expremiér vložil do svěřenských fondů, tvrdí, že podniká v souladu se zákony a v případě střetu zájmů to platí také.

Ministerstvo pro místní rozvoj začalo postupně informovat některé příjemce evropských peněz z programu IROP, kterým byly dotace přislíbeny v letech 2017 až 2019, že je nedostanou, případně je budou muset vrátit. Dohromady by mohlo jít o projekty za více než 40 milionů korun.

Nejvíce postižený je Olomoucký kraj

Podle informací iRozhlas.cz se krok nejvíce dotkne Olomouckého kraje, který na soupisce figuruje celkem osmkrát. Dohromady má jít o dotace za zhruba 11,7 milionu korun. Především zemědělskou techniku jim měla dodat dceřiná společnost Agrofertu.

Kvůli střetu zájmů tehdejšího premiéra Babiše se v Česku na začátku roku 2019 uskutečnil audit vedený kontrolory z Evropské komise. Podle nich Babiš byl během svého vládního angažmá ve střetu a porušoval českou i evropskou unijní legislativu, a řada dotací tak byla Agrofertu vyplacena neoprávněně.

Podle tuzemského zákona ke střetu zájmů není možné poskytnout dotaci, ale také veřejnou zakázku, firmě, v níž drží alespoň čtvrtinový podíl veřejný funkcionář, uvedl iRozhlas.cz.

