Raději vyjednávání. Některé asijské země nezavedou odvetná cla na USA

Některé asijské země zřejmě nezavedou odvetná cla na Spojené státy a zaměří se na vyjednávání s administrativou Donalda Trumpa. Cla na americké dovozy vyloučily například Tchaj-wan či Indonésie, tento krok zatím zřejmě nepodnikne ani Indie, píše agentura Reuters. O odklad cel oznámených americkým prezidentem Donaldem Trumpem požádal Vietnam. Čína naopak již ohlásila, že cla na americké zboží v reakci na Trumpův krok uvalí.

Asijské země jsou stejně jako Evropská unie či státy z dalších částí světa terčem recipročních amerických cel, která Trump ve středu zdůvodnil údajně neférovým obchodním přístupem těchto států vůči USA. Některé země připravují odvety, další dávají přednost vyjednávání.

Tchaj-wan na americké zboží cla neuvalí a tchajwanské firmy ve Spojených státech provedou již slíbené investice, oznámil dnes podle agentury Reuters tchajwanský prezident Laj Čching-te. Na zboží z ostrovního státu, pro který jsou Spojené státy hlavním mezinárodním partnerem a garantem bezpečnosti, Trump nařídil uvalit cla ve výši 32 procent. Tchajwanští představitelé doufají, že se jim podaří dojednat snížení. „Jednání mohou začít s (nabídkou) nulových cel mezi Tchaj-wanem a Spojenými státy,“ uvedl tchajwanský prezident. Nová americká cla se nebudou týkat polovodičů, což je jedno z hlavních exportních zboží z Tchaj-wanu.

Odvetu nechystá ani Indie

Odvetná cla pravděpodobně nezavede ani Indie, řekli nejmenovaní indičtí představitelé agentuře Reuters. I oni doufají v jednání s americkou administrativou, která nařídila uvalit na dovoz z Indie cla ve výši 26 procent. Jednat s Trumpem podle oficiálního vyjádření představitelů chce i Indonésie, která rovněž zatím nezavede odvetná cla.

Vietnam požádal Spojené státy o odklad 45 dní v uplatňování nového cla, uvedla dnes agentura AFP, která se seznámila s dopisem, který zaslal vietnamský prezident To Lam do Washingtonu. Vietnam chce podle prezidenta se Spojenými státy jednat a dosáhnout dohody co nejdříve. Podle agentury Bloomberg Vietnam nabízí Spojeným států, že zruší veškerá svá cla na americké zboží. Trump nařídil, aby se z vietnamského dovozu začalo odvádět clo ve výši 46 procent.

Pro odvetná cla na americké zboží se naopak rozhodla Čína. Peking oznámil v pátek, že čínská cla budou mít stejnou sazbu jako americká - 34 procent. Čína je po USA druhou největší světovou ekonomikou a také jedním z největších globálních soupeřů a konkurentů Spojených států.

