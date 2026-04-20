Malé gesto, velká pomoc. Sbírka potravin startuje. Padne další rekord?

Malé gesto, velká pomoc. Sbírka potravin startuje. Padne další rekord?
Česká federace potravinových bank, užito se svolením
Jedno balení těstovin nebo trvanlivé mléko navíc může pro někoho znamenat rozdíl mezi klidem a nejistotou. Sbírka potravin se vrací do tisíců obchodů a znovu připomíná, že pomáhat je někdy překvapivě jednoduché.

Česko čeká další velká vlna solidarity. Sbírka potravin se uskuteční v sobotu 25. dubna ve více než 3500 prodejnách po celé republice. Zapojit se ale bude možné i online – od 21. dubna do 5. května.

Organizátorem největší celonárodní dobročinná akce je Česká federace potravinových bank (ČFPB) ve spolupráci se Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR) a řadou dalších partnerů z oblasti maloobchodu, neziskového sektoru i veřejné správy. 

Princip sbírky zůstává stejný. Je jednoduchý a přístupný široké veřejnosti, v tom je jeho síla. Stačí při běžném nákupu přihodit do košíku něco navíc. Těstoviny, rýži, konzervy, dětskou výživu nebo základní drogistické zboží. Věci, které většina lidí kupuje automaticky, mohou v jiných domácnostech kriticky chybět.

Ve vybraných prodejnách budou opět pomáhat dobrovolníci, kteří poradí, co má největší smysl darovat. Zajistí také třídění a následný svoz nákupů.

Sbírku je možné podpořit také prostřednictvím online nákupů u zapojených obchodních řetězců nebo finančně.

Pomoc míří k nejzranitelnějším

„Pomoc putuje přes síť potravinových bank k těm, kteří ji nejvíce potřebují – seniorům, samoživitelům, rodinám v krizi i lidem bez domova,“ uvádějí organizátoři sbírky v tiskové zprávě. 

Podle dat potravinových bank se pomoc loni dostala k více než 430 tisícům lidí. 

Padne letos rekord?

Potravinové sbírky se v Česku pořádají pravidelně dvakrát do roka, vždy v dubnu a listopadu. Loňské sbírky byly rekordní. Češi darovali celkem 1376 tun potravin a drogerie, z toho samotné podzimní kolo bylo historicky nejúspěšnější. Letos mají organizátoři ambici jít ještě dál. „Každý příspěvek, bez ohledu na velikost, má smysl,“ připomínají.

Potravinové banky dnes fungují jako důležitá součást sociální infrastruktury. Jen v loňském roce se podařilo shromáždit a rozdělit 17 400 tun potravin a drogerie, což je historicky nejvíc. Zhruba 60 procent potravin pochází přímo z obchodních řetězců, další dodávají výrobci, zemědělci nebo právě dárci ve sbírkách. 

Potravinové banky přitom nehrají roli jen v každodenní pomoci. Ukázaly se jako klíčové i při krizích – od povodní až po uprchlickou vlnu po začátku války na Ukrajině. Právě rychlá dostupnost základních potravin tehdy umožnila okamžitě pomoci tisícům lidí.

Za sbírkou stojí tisíce dobrovolníků – studenti, zaměstnanci firem i jednotlivci. Bez jejich práce by se pomoc k potřebným vůbec nedostala.

Pavlousková z Oděvní banky: Každý rok zachráníme tuny oblečení, které by jinak skončilo na skládce

Filantropie

Češi ročně vyhodí kolem 180 tun oblečení jen pro to, že už z něj vyrostli, vyšlo z módy nebo se jim prostě okoukalo. A pak jsou rodiny, které na takovou rozmařilost, jakou je móda, nemají prostředky. Jsou to například svobodné matky, které otáčejí každou korunu, a na každoroční nákup nové zimní bundy pro své rychle rostoucí dítě jednoduše nemají peníze. A právě těm a třeba i seniorům chce životní situaci usnadnit Dana Pavlousková, která svým projektem Oděvní banky propojuje sociální pomoc s principy udržitelnosti. Ročně Oděvní banka zachrání desítky tun oblečení, které rozdá potřebným. „Věřím v sílu propojení lidí, kteří chtějí věci dělat poctivě, efektivně a s chutí. Oděvní banka stojí na synergiích – mezi firmami, neziskem, dobrovolníky i samotnými příjemci pomoci. Každý z nich je součástí toho, co děláme. A i když pracujeme s „obyčejným“ oblečením, věříme, že i to může sehrát neobyčejně důležitou roli,“ říká Dana Pavlousková, která je jednou z nominovaných na ocenění Impakt Award by Newstream.

Související

„Co s náma?“ TEDxPragueYouth otevře debatu o mladé generaci

Mladá generace dnes vyrůstá ve světě plném možností, ale zároveň i nejistoty, tlaku na výkon a rychlých změn. Právě na tyto výzvy se zaměří letošní ročník akce TEDxPragueYouth s podtitulem „Co s náma?“, který se uskuteční 13. dubna v Planetáriu Praha.

Organizátoři chtějí otevřít prostor pro diskusi o tom, jak se mladí lidé vyrovnávají s prostředím formovaným technologiemi, neustálým srovnáváním i klimatickými obavami. Cílem není nabídnout jednoduché odpovědi, ale podpořit dialog o tom, jak si mladá generace hledá vlastní směr a jak může aktivně ovlivňovat svět kolem sebe.

Součástí programu bude šest vystoupení ve formátu TED Talks, která nabídnou různé pohledy na budoucnost mladých lidí. Vystoupí například Veronika Gibi Podlasová, zakladatelka restaurace The Bowls, studentka strategické komunikace Tereza Dejmková, student strojového učení na University of Cambridge Filip Trhlík nebo zakladatel vzdělávacího projektu zaměřeného na klima Jakub Nekvasil. Doplní je aktivistka Katarína Janíčková a slovenský aktivista Marek Mach.

Akce se zaměří na příběhy mladých lidí i těch, kteří s nimi pracují, inspirují je nebo jim pomáhají hledat směr. Hlavním tématem je snaha nebýt pasivními pozorovateli změn, ale aktivně se podílet na jejich utváření – i za cenu toho, že odpovědi na některé otázky zatím nejsou jednoznačné.

ING narazila v Rusku: prodej zkrachoval, odchod se komplikuje

Nizozemská bankovní skupina ING Groep ukončila dohodu o prodeji svého ruského byznysu, čímž se zkomplikoval její dlouhodobý odchod z tamního trhu. Informovala o tom agentura Bloomberg. Největší nizozemská banka uvedla, že plánovaný prodej ING Bank (Eurasia) ruské společnosti Global Development byl zrušen, protože „neexistuje reálné očekávání“, že kupující získá potřebná regulatorní povolení.

Související

Dalibor Martínek: Hnutí Duha chce čistý vzduch a zdravé lesy. Chce Turek spálenou zemi?

Enfant terrible vládní koalice Filip Turek sice prohrál boj o ministerské křeslo, nůše jeho poťouchlostí však zdaleka není prázdná. Ministerstvo životního prostředí fakticky řídí a vypadá to, že z této vysoké pozice svádí svůj boj za likvidaci planety Země. Ve skutečnosti bojuje sám se sebou.

Čím více se slušným lidem zvedají vnitřnosti z jeho výkonů, tím má Turek větší škodolibou radost. Psychopatie bohužel není chorobou, která by vyřazovala postižené jedince z veřejného dění. Naopak to působí, zvláště u Motoristů, že je to jejich předpokladem k úspěchu.

Turek se aktuálně vysmívá Hnutí Duha. Za přihlížení koaličních partnerů se stal místopředsedou Státního fondu životního prostředí. A hned Duze vzkázal, že má napříště smůlu s požadavky na veřejné financování svých aktivit.

Evropská krajní pravice chce trumpovskou politiku bez Donalda Trumpa

Evropští populisté a krajní pravice našli v americkém prezidentovi Donaldu Trumpovi vzor i impuls k volebním úspěchům. Nyní se však zdá, že tato symbióza končí. Už nelze předstírat, že politika Trumpovy administrativy jde ruku v ruce s evropskými zájmy.

Co tak strašného Duha prosazuje? Zdravé lesy, čistý vzduch. Obnovitelné zdroje energie, místní jídlo, méně odpadů. Není to kopie vládního programu? V těchto tezích není nic, co by aspoň na papíře neprosazovala každá vláda. V kapitole životní prostředí zaznívá ve vládním prohlášení například, že „klimatická politika bude pragmatická, opřená o vědecké poznatky a respekt k vlastnickým právům.“

A také: „Zaměříme se na projekty, které přinášejí konkrétní výsledky – úspory energií, čistší ovzduší a obnovu krajiny.“ To snad vláda ukradla ze stránek Hnutí Duha. Proč tedy nyní ten boj.

Zastydlá ega

Ano, součástí DNA této vlády je jistý negativismus, zapšklost, boj proti všem. Takže v prohlášení zaznívá také: „Zákaz prodeje a výroby aut se spalovacím motorem od roku 2035 je nepřijatelný.“ Nebo „nebudeme přijímat neuvážené a ekonomicky zatěžující kroky rychlé dekarbonizace." Kromě toho zaprděného tónu jde o teze, který by jistě podepsala i řada voličů jiných stran.

Jenže Motoristé, speciálně Macinka a Turek, působí jako malé ublížené děti, které někomu musí zbořit sněhuláka. Vůbec tady nejde o zelený program, jde o zastydlá ega hlavních protagonistů. Nyní to tedy má odnášet ochrana přírody. A ostatní to mají čtyři roky snášet.

Související

Doporučujeme