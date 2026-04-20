Malé gesto, velká pomoc. Sbírka potravin startuje. Padne další rekord?
Jedno balení těstovin nebo trvanlivé mléko navíc může pro někoho znamenat rozdíl mezi klidem a nejistotou. Sbírka potravin se vrací do tisíců obchodů a znovu připomíná, že pomáhat je někdy překvapivě jednoduché.
Česko čeká další velká vlna solidarity. Sbírka potravin se uskuteční v sobotu 25. dubna ve více než 3500 prodejnách po celé republice. Zapojit se ale bude možné i online – od 21. dubna do 5. května.
Organizátorem největší celonárodní dobročinná akce je Česká federace potravinových bank (ČFPB) ve spolupráci se Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR) a řadou dalších partnerů z oblasti maloobchodu, neziskového sektoru i veřejné správy.
Princip sbírky zůstává stejný. Je jednoduchý a přístupný široké veřejnosti, v tom je jeho síla. Stačí při běžném nákupu přihodit do košíku něco navíc. Těstoviny, rýži, konzervy, dětskou výživu nebo základní drogistické zboží. Věci, které většina lidí kupuje automaticky, mohou v jiných domácnostech kriticky chybět.
Ve vybraných prodejnách budou opět pomáhat dobrovolníci, kteří poradí, co má největší smysl darovat. Zajistí také třídění a následný svoz nákupů.
Sbírku je možné podpořit také prostřednictvím online nákupů u zapojených obchodních řetězců nebo finančně.
Pomoc míří k nejzranitelnějším
„Pomoc putuje přes síť potravinových bank k těm, kteří ji nejvíce potřebují – seniorům, samoživitelům, rodinám v krizi i lidem bez domova,“ uvádějí organizátoři sbírky v tiskové zprávě.
Podle dat potravinových bank se pomoc loni dostala k více než 430 tisícům lidí.
Padne letos rekord?
Potravinové sbírky se v Česku pořádají pravidelně dvakrát do roka, vždy v dubnu a listopadu. Loňské sbírky byly rekordní. Češi darovali celkem 1376 tun potravin a drogerie, z toho samotné podzimní kolo bylo historicky nejúspěšnější. Letos mají organizátoři ambici jít ještě dál. „Každý příspěvek, bez ohledu na velikost, má smysl,“ připomínají.
Potravinové banky dnes fungují jako důležitá součást sociální infrastruktury. Jen v loňském roce se podařilo shromáždit a rozdělit 17 400 tun potravin a drogerie, což je historicky nejvíc. Zhruba 60 procent potravin pochází přímo z obchodních řetězců, další dodávají výrobci, zemědělci nebo právě dárci ve sbírkách.
Potravinové banky přitom nehrají roli jen v každodenní pomoci. Ukázaly se jako klíčové i při krizích – od povodní až po uprchlickou vlnu po začátku války na Ukrajině. Právě rychlá dostupnost základních potravin tehdy umožnila okamžitě pomoci tisícům lidí.
Za sbírkou stojí tisíce dobrovolníků – studenti, zaměstnanci firem i jednotlivci. Bez jejich práce by se pomoc k potřebným vůbec nedostala.
Češi ročně vyhodí kolem 180 tun oblečení jen pro to, že už z něj vyrostli, vyšlo z módy nebo se jim prostě okoukalo. A pak jsou rodiny, které na takovou rozmařilost, jakou je móda, nemají prostředky. Jsou to například svobodné matky, které otáčejí každou korunu, a na každoroční nákup nové zimní bundy pro své rychle rostoucí dítě jednoduše nemají peníze. A právě těm a třeba i seniorům chce životní situaci usnadnit Dana Pavlousková, která svým projektem Oděvní banky propojuje sociální pomoc s principy udržitelnosti. Ročně Oděvní banka zachrání desítky tun oblečení, které rozdá potřebným. „Věřím v sílu propojení lidí, kteří chtějí věci dělat poctivě, efektivně a s chutí. Oděvní banka stojí na synergiích – mezi firmami, neziskem, dobrovolníky i samotnými příjemci pomoci. Každý z nich je součástí toho, co děláme. A i když pracujeme s „obyčejným“ oblečením, věříme, že i to může sehrát neobyčejně důležitou roli,“ říká Dana Pavlousková, která je jednou z nominovaných na ocenění Impakt Award by Newstream.
