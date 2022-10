Ropný Exxon v zisku dotahuje Apple, zatímco řidiči dál draze tankují

Americký Exxon Mobil se ve třetím čtvrtletí přiblížil zisku nejhodnotnější společnosti na světě, firmy Apple. A není jediný z ropných gigantů, který hlásí obří zisky, což také solidně živí kritiku ze strany spotřebitelů, kteří musejí čelit obří inflaci.

Americké ropné společnosti Exxon Mobil a Chevron vykázaly ve třetím čtvrtletí obrovské zisky, které překonaly očekávání analytiků, díky vysokým cenám ropy a zemního plynu. Zisk Exxonu stoupl o 191 procent na rekordních 19,66 miliardy dolarů (483,2 miliardy korun) a přiblížil se zisku americké firmy Apple za stejné období. Zisk firmy Chevron stoupl o 83,6 procenta na 11,2 miliardy dolarů (275,3 miliardy korun) a byl druhý nejvyšší v historii firmy. Vyplývá to z dnešních prohlášení společností.

Zisk Exxonu na akcii činil 4,68 dolaru, analytici čekali zisk jen 3,89 dolaru na akcii. Výnosy se zvýšily o 52 procent na 112,07 miliardy dolarů.

Exxon v minulém čtvrtletí utratil za rozvoj nových ropných a plynových projektů 5,73 miliardy dolarů. To bylo o 24 procent více než loni. Za celý rok firma plánuje investice v rozmezí 21 až 24 miliard dolarů.

Exxon je nevětší americkou ropnou firmou a v roce 2013 byl největší americkou veřejně obchodovanou společností podle tržní hodnoty. Tuto pozici nyní drží Apple.

Zisk Chevronu na akcii činil 5,87 dolaru, analytici čekali zisk jen 4,86 dolaru. Chevronu pomohl růst poptávky po ropě a plynu a zvýšení těžby na amerických ropných polích. Provozní zisk divize těžby ropy a zemního plynu se zvýšil o 81 procent. Zisk z rafinace ropy se téměř zdvojnásobil.

Zisky ropných společností letos prudce vzrostly a v USA jejich zisky překonávají technologický sektor, protože rostoucí poptávka a nedostatečná nabídka na energetickém trhu se střetly se západními sankcemi vůči Rusku kvůli jeho invazi na Ukrajinu. Vývoz plynu z USA do Evropy se prudce zvyšuje a v tomto odvětví by mělo být dosaženo rekordních zisků. Vedení amerických ropných firem se ale nerado chlubí letošními zisky a raději zdůrazňuje investiční závazky, protože rostoucí zisky přiživují kritiku spotřebitelských skupin v USA i Evropě kvůli prudkému růstu inflace.

