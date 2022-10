První korekce chyb Trussové. Sunak znovu zavedl zákaz frakování, potěšil tím ekology

Nový britský premiér Rishi Sunak zvrátil rozhodnutí své předchůdkyně Liz Trussové a v Anglii znovu zavedl zákaz frakování, tedy hydraulického štěpení, které se využívá k těžbě plynu a ropy z břidlicových ložisek. Podle stanice BBC to oznámil premiérův úřad v Downing Street.

Premiérův mluvčí oznámil, že Sunak znovu zavádí moratorium na frakování. Učinil tak po Sunakových dnešních prvních interpelacích v Dolní sněmovně ve funkci premiéra.

Sunak uvedl, že stojí za manifestem, které Konzervativní strana vydala před volbami v roce 2019, a potvrdil, že jeho vláda naplní závazky z klimatické konference COP26 v Glasgow. V manifestu z roku 2019 stojí, že konzervativci nebudou frakování podporovat, „pokud se vědecky neprokáže, že může být provozováno bezpečně”. Bývalá premiérka Trussová zákaz frakování zrušila, aby posílila přísun zdrojů energií v Británii.

Hydraulické frakování se používá především ve Spojených státech k těžbě zemního plynu v břidličných horninách hluboko pod zemí. Při využití této metody se pumpuje voda s rozpuštěnými chemikáliemi do vrtu; tlak vody v podzemí rozbije horninu, z níž se tak uvolní plyn. Ekologičtí aktivisté ale varují, že tento způsob těžby ohrožuje zásoby podzemní vody nad ložisky plynu.

