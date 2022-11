Čína nakupuje jako šílená zlevněnou ruskou ropu, uhlí i plyn. Od prosince už to bude mít složitější

Čína pokračuje v nákupech ruských energií. Od ruské invaze na Ukrajinu se dovoz ruského zemního plynu, uhlí, ropy a ropných produktů do Číny zvýšil na téměř 60 miliard dolarů (1,4 bilionu korun), před rokem činil přibližně 35 miliard dolarů, uvedla agentura Bloomberg.

Zájem o ruské energie roste, i když širší dovoz do Číny v říjnu zeslábl. Zpomalení ekonomického růstu omezilo dodávky řady položek, od plynu po měď, nákupy ropy však byly světlým bodem, protože rafinerie reagovaly na výhled růstu vývozu pohonných hmot, když Peking odsouhlasil nejvyšší vývozní kvótu v letošním roce.

Dovoz ropy z Ruska stoupl minulý měsíc o 16 procent na 7,72 milionu tun. To byl druhý nejvyšší údaj, vyšší byl dovoz ze Saúdské Arábie. K nárůstu dochází v době, kdy čínské rafinerie hledají pomoc Pekingu, aby si mohly udržet dodávky i po zavedení nových sankcí v příštím měsíci. Evropská unie příští měsíc zakáže financování, pojišťování a přepravu ruské ropy, což donutí dovozce najít způsoby, které nezahrnují banky, pojišťovací kluby a majitele lodí z EU.

Prodej ruského zkapalněného zemního plynu se v říjnu zvýšil meziročně o více než polovinu na 756 tisíc tun, přestože Čína snížila celkové nákupy tohoto superchlazeného paliva o 34 procent. Dovoz uhlí z Ruska stoupl o 26 procent na 6,4 milionu tun. Z toho přibližně 2,4 milionu tun představovalo koksovatelné uhlí pro ocelářský průmysl, což je třikrát více než před rokem, i když o něco méně, než činil zářijový rekord.

Celkové nákupy ruské energie, včetně ropných produktů, minulý měsíc činily 7,7 miliardy dolarů. Byly tak mírně nad zářijovou rovní 7,6 miliardy dolarů. Loni však činily pouze 5,4 miliardy dolarů.

Hodnotu dovozu částečně ovlivňuje vysoký růst světových cen energií po invazi Ruska na Ukrajinu. Čína však nakupuje z Ruska často s velkou slevou, protože Moskva potřebuje najít odběratele pro dodávky původně určené zemím, které se rozhodly kvůli invazi uvalit na Rusko sankce.

