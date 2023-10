Megafúze na spadnutí. Exxon je krok od převzetí texaského těžaře z břidlic

Energetická skupina Exxon Mobil se blíží dohodě o převzetí břidlicového giganta Pioneer Natural Resources za 60 miliard dolarů (1,4 bilionu korun). Píše o tom deník The Wall Street Journal (WSJ). Podle zdrojů listu by dohoda mohla být uzavřena už v nejbližších dnech, i když je stále možné, že k ní nedojde.

Exxon po rekordním zisku za rok 2022 oplývá hotovostí. Nyní zkoumá možnosti, jak by se mohl více angažovat v oblasti západotexaských břidlic.

Akvizice společnosti Pioneer, jejíž tržní kapitalizace se pohybuje kolem 50 miliard dolarů, by byla pravděpodobně největší transakcí Exxonu od jeho megafúze se společností Mobil v roce 1999, píše WSJ. Exxon by tak získal dominantní postavení v Permské pánvi bohaté na ropu, která se rozkládá mezi západním Texasem a Novým Mexikem a je nedílnou součástí růstových plánů firmy.

Levná těžba drahého plynu a ropy

Permská pánev je nejžádanější oblastí amerického energetického průmyslu díky relativně nízkým nákladům na těžbu ropy a plynu. Společnost Pioneer představuje po Chevronu a ConocoPhillips třetího největšího producenta ropy v Permské pánvi.

Případná dohoda by zastínila poslední velké převzetí v americkém ropném průmyslu z roku 2019, kdy společnost Occidental Petroleum převzala Anadarko Petroleum za přibližně 38 miliard dolarů. Překonala by i nákup společnosti XTO Energy, za kterou Exxon v roce 2010 zaplatil více než 30 miliard dolarů.

