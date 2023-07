Dalibor Martínek: Hypoteční trh prý ožívá. Je to pravda? A co bude dál

Množí se zprávy o oživování trhu s hypotékami. Prý už to začalo. Podle údajů bankovní asociace v květnu i v červnu konečně po roce rostl počet nových hypoték i jejich objem. Vypadá to jako světlo na konci tunelu. A to ještě od července povoluje jedna z regulací, výše splátky vzhledem k čistému příjmu už se nebude tolik hlídat. Znamená to, že žadatel může dosáhnout na víc peněz, teoreticky by to mohlo přilákat další zájemce: Červencové výsledky se dozvíme za pár týdnů.

Jsou to zprávy o skutečném oživení, nebo jen jakési jiskřičky ve tmě? Nad celým „oživením“ se vznáší několik otazníků. Za prvé, a připouští to i bankovní asociace, objemy i počty poskytnutých hypoték jsou pořád žalostně nízké. V letošním „rekordním“ červnu poskytly banky o 28 procent méně hypoték než za stejné období loni. Celkem 3,8 tisíce. V „normálním“ roce 2020 to bylo 6,7 tisíc. Rekordní rok 2021 do toho raději nepleťme.

Na rozdíl od letošního května si v červnu vzalo hypotéku o celých 340 lidí víc! To má být to oživení? V polovině loňského roku hypoteční trh zamrznul kvůli kombinaci vysokých sazeb, drahého bydlení a regulací. Na tom se až na zmíněnou výjimku nic nezměnilo. A do konce roku patrně nezmění.

Hypotékáři čekají na levnější nemovitosti

Hlavní, o co se nyní hraje, je sentiment. Očekávání lidí. Zprávy o oživení je mají probudit k aktivitě. Bankéři od začátku roku veřejně mluví o očekávaném oživení poptávky po polovině roku. Ale je v tom háček. Očekávání vycházelo z dřívějších prognóz národní banky o možném poklesu inflace a poté i sazeb v polovině roku. Jenže situace se změnila, o poklesu sazeb už se nemluví. Snížení úroků hypoték se odkládá.

Náměstek z ČNB Matějů: Inflace se do konce roku udrží kolem sedmi procent. Razantní snižování sazeb bych neočekával Money Celý trh čeká, kdy inflace konečně spadne do inflačního pásma České národní banky a ta uvolní sazební „okovy“ české ekonomiky. Nejvíc se na to těší realitní trh, který je nyní ve stadiu hibernace. Podle Jakuba Matějů, náměstka ředitele měnové sekce ČNB a poradce bankovní rady, by neměla být očekávání trhu nějakého rychlého klesání sazeb příliš velká. A už vůbec ne v letošním roce. Bankovní rada chce s jejich poklesem počkat, aby si byla jistá, že jsou všechny inflační tlaky za námi. A o návratu základní sazby pod tři procenta si podle Matějů na dlouhé roky můžeme nechat zdát. Dalibor Martínek Přečíst článek

Bankéři přesvědčují lidi, že sazby přes šest procent nejsou tak vysoké, že si na ně zvyknou. Zvyknutí má po měsících váhání a odkládání přijít právě v druhé polovině roku. Jenže potenciální zájemci o půjčky, kteří na ně dřív měli, na úvěry prostě nedosáhnou. Byty kupují lidé s hotovostí a překlápějí je do drahých nájmů. Na hru o výhodnosti vyšších sazeb by „hypotékáři“ možná časem přistoupili, ale muselo by být i bé. Levnější nemovitosti.

To se přes veškeré statistiky o poklesu cen bydlení děje jen zčásti. Realitní makléři lákají na propad cen, jenže už nedodávají, že průměr a konkrétní realita se mohou lišit. Průměr možná klesá, ale díky starým domům. Nové byty v Praze ceny drží. Čekají na ty, kteří to podle bankéřů „už nevydrží“.

Někteří velcí developeři poptávce pomáhají tím, že zařídí hypotéku pod tři procenta a co je ve splátce nad tuto úroveň, doplatí. To není špatný marketingový trik. Možná už nějaké „hladovějící“ po bydlení přilákal a zvedl jarní statistiky. Některé chystané projekty naopak byly pozastaveny, protože pořád není dost zájemců. Developeři chtějí prodat, co mají hotové, za stávající ceny. A nová výstavba už zdražuje místo dřívějších patnácti procent ročně jen o desetiny procenta.

Žádný závěs z rezidenčního trhu nikdo nestrhnul. Naopak, centrální bankéři si pochvalují, jak jim tento zamrzlý segment pěkně pomáhá stlačit inflaci. Na viděnou napřesrok.

Úroky na euru rostou. Španělé masivně splácejí hypotéky Money Vrací se rozdělená Evropa. A dokonce tentokrát jde o rozdělení samotné eurozóny, tedy spolku zemí platících eurem. Za rozdělením této unie stojí rostoucí úroky na eurových dluzích. Kvůli nim část zemí čelí masivnímu nárůstu ceny hypoték. A naopak v jiných zemích je situace zcela klidná. Důvod? V části zemí eurozóny mají dlouhé fixace, jinde jsou naopak běžné hypotéky s takzvaným plovoucím kurzem. sta Přečíst článek

Bod zlomu je na obzoru, věří developeři. Dávají na trh nové byty a začínají stavět Reality Tuzemští developeři nabírají dech. Navzdory tomu, že trh s novými nemovitostmi se rozjíždí jen pozvolna, plánují zahájení výstavby a startují prodeje. Petra Jansová Přečíst článek