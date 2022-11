PRE zdraží elektřinu i plyn. Od ledna si Pražané připlatí nižší stovky korun měsíčně

Pražská energetika (PRE) od ledna příštího roku zdraží dodávky elektřiny a plynu. Většina zákazníků bude platit vládou zastropované ceny, proti současnosti si tak průměrná pražská domácnost připlatí nižší stovky korun měsíčně.

Reklama

PRE zároveň oznámila, že u silové elektřiny sjednotí cenové úrovně u vysokého a nízkého tarifu, rozdílné u nich zůstanou jen distribuční poplatky. Skupina PRE je se svými více než 820 tisíci odběrnými místy třetím největším dodavatelem elektřiny v České republice. Zdražení elektřiny chystají od příštího roku i další dodavatelé v Česku.

Vláda v říjnu stanovila uvedené cenové stropy, a to 6000 korun za jednu megawatthodinu (MWh) elektřiny včetně DPH a 3000 korun za jednu MWh plynu. K tomu je potřeba připočíst distribuční poplatky. Premiér Petr Fiala (ODS) tehdy uvedl, že náklady na toto opatření budou činit kolem 130 miliard korun.

Průměrná pražská domácnost, jež pro odběr elektřiny využívají jednotarifní distribuční sazbu, v rámci které elektřinou neohřívá vodu v bojleru a elektřinou netopí, by tak po zastropování a započtení všech poplatků měla podle PRE platit kolem 1400 korun měsíčně. Oproti současnosti je to zhruba o 300 korun více. Týká se to přibližně tří čtvrtin zákazníků PRE. U části zákazníků se naopak měsíční zálohy o něco sníží. Změny cen se pak nebudou týkat zákazníků, kteří mají smluvně zafixované ceny dodávek.

V Česku je čtvrt milionu nezaměstnaných. Jejich počet kvůli energetické krizi poroste Money Nezaměstnanost v Česku dosáhla v říjnu 3,5 procenta, zůstala tak na stejné hodnotě jako v září. Počet uchazečů o práci se oproti předchozímu měsíci snížil o 588 na 255 792. Ubylo i nabízených volných míst, jejich počet klesl o zhruba 8700 na 297 360. Údaje zveřejnil Úřad práce ČR. ČTK Přečíst článek

Ceny pro koncové zákazníky tak budou výrazně nižší, než jsou reálné tržní ceny odvozené z ceny obou komodit na velkoobchodním trhu. Ty budou podle aktuálního ceníku u základního tarifu PRE pro příští rok 10 799 Kč za MWh s DPH u elektřiny a 5263 Kč za MWh plynu. Zákazníci ovšem budou platit ceny do hladiny vládou nastaveného cenového stropu, část nad stropem by měl doplatit stát.

Reklama

O úpravě cen energií bude PRE své odběratele v následujících dnech informovat dopisem nebo elektronickou poštou, následně jim rozešle také nově stanovené zálohy plateb.

Společnost také upozornila, že se její zákazníci mohou do poloviny listopadu hlásit do programu, který je má motivovat k úsporám energií. Podle mluvčího PRE Karla Hanzelky domácnosti, které sníží přes zimu spotřebu elektřiny o deset procent, dostanou na zákaznický účet 1500 korun. K dnešnímu dni se podle něj do programu přihlásilo 24 tisíc domácností.

Firmy šetří a méně topí, posílají zaměstnance pracovat domů a instalují solární panely Money Firmy se s enormním nárůstem cen energií vyrovnávají především investicemi do fotovoltaiky a moderních technologií nebo zaváděním úsporných opatření při osvětlení a vytápění svých objektů. Z plynu přecházejí na zkapalněný ropný plyn LPG, snaží se víc využívat odpadní teplo z vlastní výroby, montují úsporná svítidla, snižují teplotu v kancelářích, upravují pracovní dobu. Omezení výroby nebo propouštění zaměstnanců až na výjimky neplánují. ČTK Přečíst článek

Německý Aspen šetří. Lanovky zpomalí a lyžaři přijdou o komfort vyhřívané sedačky Money Kvůli úspoře energií musejí lyžaři o nadcházející zimní sezoně v jihoněmecké oblasti Zugspitze počítat s pomalejší jízdou lanovek, užšími sjezdovkami a také s vypnutým vytápěním lanovek a teras s venkovním posezením. Dnes to oznámila společnost Bayerische Zugspitzbahn, která tamní areály provozuje. Lyžařská sezona u nejvyšší německé hory Zugspitze začne 2. prosince. ČTK Přečíst článek

Úrok na nejvýhodnějším spořicím účtu už začíná šestkou. Porovnali jsme podzimní nabídky bank Money Třináct bank u nás už nabízí na spořicím účtu úročení pět procent a více. Nejlepší sazbu přes šest procent si ale celý říjen drží zatím jen staronová Max banka. Přinášíme aktuální přehled nejlepších tuzemských spořicích účtů. Věra Tůmová Přečíst článek