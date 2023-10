Na trh výkupu zelené elektřiny vstupuje MND. Majitele solárů láká na jistotu ceny i odkupu

Rodinné a bytové domy se solární elektrárnou do 50 kW mají další možnost, jak odprodávat přebytky své elektřiny. Využít k tomu mohou nově Solární účet, se kterým na trh přichází společnost Moravské naftové doly (MND). Ta slibuje zákazníkům transparentnost, dopředu známou cenu i jistotu odkupu.

Počet nově připojených fotovoltaických elektráren (FVE) v letošním roce v Česku už teď překonal rok 2022. Nárůst přitom stále zrychluje. Zatímco na začátku roku 2022 bylo do sítě zapojeno na 50 tisíc fotovoltaických elektráren, v polovině letoška už jich bylo přes 130 tisíc, uvádí Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO). Ke konci července pak MPO evidovalo 45 197 nově připojených FVE, což představuje 152procentní nárůst oproti loňskému roku, kdy bylo připojeno jen 35 tisíc FVE.

Stále více českých domácností si tak sjednává vlastní FVE a další o tom i díky dotační politice státu uvažují. Slibují si od toho nejčastěji snížení nákladů na elektřinu, soběstačnost a nezávislost. Už před instalací FVE na střeše rodinného domku ale musí novopečení výrobci elektřiny ze slunce, takzvané zelené energie, řešit, co udělají s tou, která jim zbyde. V žargonu energetiků se těmto přebytkům elektřiny říká přetoky. S těmi mohou majitelé FVE naložit několika způsoby.

Jak naložit s přetoky

Základní scénáře jsou dva, a to vlastní spotřeba nebo odvedení elektřiny pryč. Výrobci zelené energie si mohou své přebytky nechat akumulované v baterii uložené u sebe v domě nebo je využít třeba na ohřev vody. Druhou možností je elektřinu poslat ven. Je možné buď nechat přebytky proudit do distribuční sítě zpět zadarmo, prodávat přebytky za fixní cenu, anebo je prodávat na spotovém trhu či je ukládat do virtuální baterie. Zatímco u akumulace musí majitel FVE počítat s vyšším rozpočtem na domácí technické vybavení kvůli využití elektřiny pro vlastní spotřebu, u dalších možností je zase vázán podmínkami odběratelů jeho energetických přebytků. V reakci na komplikované požadavky odběratelů se na trhu nyní objevuje nová možnost odkupu pro majitele FVE.

Další hráč na trhu láká na garanci odkupu

„Nabídek na odkup zelené elektřiny z fotovoltaiky je na trhu v Česku hodně. Ne všechny jsou ale srozumitelné natolik, aby jim každý malý výrobce energie ze slunce dostatečně rozuměl,“ vysvětluje šéf komunikace Jan Sýkora. Solární účet má odkup zjednodušit. Zákazník bude dopředu znát, za jakou cenu se jeho elektřina bude odkupovat, a bude mít jistotu, že se od něj odkoupí všechny přetoky bez omezení. Odkup energie hodlá společnost svým zákazníkům nabízet na dobu neurčitou neomezeně. Nabídka je cílená na domácnosti s fotovoltaickou elektrárnou s instalovaným výkonem do 50 kW provozovanou bez licence s provozovatelem distribuční soustavy.

Výhody a nevýhody

Nový Solární účet bude nejprve dostupný jen pro zákazníky MND. „Aktuálně výkup elektřiny z fotovoltaické elektrárny nabízíme pouze v kombinaci s dodávkou elektřiny. Solární účet lze ale kombinovat s jakýmkoliv dodávkovým ceníkem elektřiny od MND,“ konstatuje Sýkora a dodává, že se už připravuje možnost i pro ostatní zákazníky bez splnění této podmínky.

V praxi má sjednání odkupu fungovat přes zákaznickou linku nebo přes webové stránky. Na webu zákazník označí tlačítkem zájem o sjednání Solárního účtu online a systém na stránkách ho dále sám provede. V případě stávajícího zákazníka půjde formulář rovnou ke sjednání Solárního účtu. U nových zákazníků bude možné si Solární účet sjednat v jednom kroku spolu se smlouvou o sdružených dodávkách elektřiny. V dohledné době, nejspíš už během října, se připravuje sjednání odkupu rovnou na portálu Moje MND.

Rychlost, s jakou lze začít odprodávat zelenou elektřinu přes Solární účet, se odvíjí od toho, jakou má zákazník stávající smlouvu na elektřinu. Rozhodující je, zda má fixaci a jak rychle může přejít s odběrem i odkupem. V zásadě to může být v řádu týdnů. „Výkupní cena za dodané přetoky solární elektřiny, kterou MND hradí zákazníkovi, bude 2000 korun za MWh, a to včetně DPH. Poplatek zákazníka za vedení účtu bude 60 korun měsíčně,“ upřesňuje Sýkora. Typický zákazník s FVE může podle něj se Solárním účtem ušetřit na elektřině ročně až šest tisíc korun.

Objem výroby elektřiny nicméně ovlivňuje podle expertů i sklon a umístnění panelů, jejich stav a stáří a pochopitelně také počet slunečních dní. Orientační kalkulaci, kolik se dá ušetřit, je možné si propočítat na kalkulátoru na webu společnosti.

Co je dobré vědět k výkupu zelené energie

Od letošního prvního ledna si každý, kdo má v Česku nainstalovanou malou fotovoltaickou výrobnu elektřiny s výkonem do 50kW provozovanou bez licence, může požádat kvůli odkupu elektřiny svého distributora o rozdělení kódu EAN pro data spotřeby a pro data výroby. Kód EAN (European Article Number) je 18místný kód elektroměru, podle kterého se jednoznačně identifikuje odběrné místo elektřiny. Tento kód vzniká při registraci nového odběrného místa a končí jeho zánikem. Je dobré také vědět, že výkup neprobíhá v žádném případě automaticky, není na něj nárok a je třeba si jej vždy předem smluvně sjednat.

Kdo je a není podnikatel s elektřinou

Domácnosti, které vyrobí s FVE elektřinu do 10 kW, nemusí mít energetickou licenci ani živnost. A pokud mají z odprodeje přebytků elektrické energie jen příjmy do 30 tisíc korun ročně, nejsou povinni podávat daňové přiznání.

Za podnikatele v energetice jsou pak považováni všichni, kdo mají FVE s výkonem nad limit 10 kW. Ti pak potřebují nejen specializované živnostenské oprávnění k podnikání v energetice, ale také energetickou licenci od Energetického regulačního úřadu (ERU) a mají povinnost danit výnosy z odprodeje přebytků elektrické energie.

