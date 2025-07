Prahu postihl rozsáhlý blackout. Metro už se rozjelo

Část Česka je bez elektřiny, bez proudu je například část Prahy, dále Středočeského, Ústeckého nebo Libereckého kraje. Část přenosové soustavy je bez napětí, výpadek postihl i část rozvoden přenosové soustavy. Oznámil to provozovatel soustavy ČEPS. Příčinu problémů zatím nezná, na opravě technici pracují. Ministr vnitra Rakušan kvůli situaci uvedl do pohotovosti krizový štáb.

Prahu zasáhl rozsáhlý výpadek proudu. Podle PRE jde o výpadek vysokého napětí na rozvodně na Chodově, výpadek je v jižní části Prahy, tedy od Jižního Města po Václavské náměstí. Předpokládaný čas obnovení dodávky elektřiny je podle distributora energií ve 13:00. Uvedla společnost PRE na svém webu. Na některých místech, kde po poledni elektřina nefungovala, proud před 13. hodinou skutečně naskočil.

Výpadky hlásí také ČEZ Distribuce, přesný rozsah problémů ale zatím neví.

Kvůli blackoutu, který zasáhl nejen Prahu, uvedl ministr vnitra Vít Rakušan do pohotovosti Ústřední krizový štáb. „ČEPS zjišťuje příčiny a rozsah výpadků, hasiči vyprošťují lidi z výtahů. Rozsah výpadku a komplikace, které způsobil, momentálně zjišťujeme,“ napsal Rakušan na síti X.

„V tuto chvíli můžeme potvrdit, že došlo k výpadku vedení V411 a následně ke vzniku ostrovního provozu na severu a východě ČR. Část přenosové soustavy je bez napětí, událost postihla i větší část rozvoden přenosové soustavy. Příčiny se zjišťují, energetici ČEPS intenzivně pracují na obnově dodávek elektřiny,“ uvedla společnost ČEPS. Vedení V411 je vedení nejvyšší napěťové hladiny v Česku. Tato vedení jsou využívána pro vývod vysokých výkonů z elektráren a pro přenos elektřiny na dlouhé úseky.

Příčinou blackoutu a tím, co se konkrétně stalo, se zabývá také Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Uvedla to mluvčí úřadu Anna Zádrapová. Policisté z Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě (NCTEKK) nemají v tuto chvíli informace o tom, že by za dnešním rozsáhlým výpadkem proudu v Česku stál kybernetický nebo teroristický útok. Uvedli to na síti X.

Společnost Amper Meteo, která se vyhodnocováním energetických dat dlouhodobě zabývá, uvedla, že zatížení soustavy spadlo najednou o 30 procent.

Kvůli výpadku proudu se na většině území Prahy kolem poledne zastavil provoz tramvají i metra. Metro se ale po několika minutách opět rozjelo. V provozu jsou opět i všechny tramvaje na levém břehu Vltavy, na pravém břehu je v provozu jen úsek Národní třída - Lazarská - Karlovo náměstí - Dvorce, uvedl v 12:30 na webu dopravní podnik. Jediným omezením v metru je podle něj stanice Želivského, kterou vlaky projíždí. Trolejbus číslo 58 dopravní podnik dočasně nahradil autobusy.

Uživatelé sociálních sítí hlásí výpadky proudu i na jiných místech, v Krkonoších. Elektřina nejde v Ústí nad Labem, Teplicích, Lounech, Mostě či Litvínově.

Z webu Českých drah plyne, že také nejedou vlaky mezi Prahou a Kolínem a Benešovem u Prahy a mezi Kolínem a Kutnou Horou.

Hasiči podle mluvčího Miroslava Řezáče vyjíždějí kvůli blackoutu k většímu počtu lidí uvězněných ve výtazích. Mají také velké množství hlášení o kouři z budov kvůli spínání dieselagregátů.

„Máme nyní kvantum případů, kam vyjíždíme různě po Praze právě tady z těch důvodů,“ řekl mluvčí hasičů.

V nemocnicích najely záložní agregáty

Péče o pacienty v nemocnicích není kvůli výpadku elektrického proudu v části Česka ohrožena, klidní na síti X ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (ODS).

„Chci všechny uklidnit. Zdravotnická zařízení mají pro tyto situace připravené jasně dané postupy. V nemocnicích zasažených výpadkem naběhly záložní agregáty. Péče o pacienty není ohrožena. Samozřejmě může dojít k odkladu některých vyšetření. O dalším vývoji budu informovat,“ sdělil ministr.

