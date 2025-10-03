Pražská plynárenská snižuje před zimní topnou sezonou cenu nových fixovaných produktů na elektřinu a plyn

Od 15. října 2025 mohou stávající nefixovaní i nově příchozí zákazníci Pražské plynárenské využít nové zvýhodněné fixované cenové produkty, a to jak na zemní plyn, tak i na elektřinu. Mohou si vybrat fixaci na jeden, dva nebo tři roky.
Ti, kteří chtějí stabilizovat ceny energií do budoucna, mohou například u zemního plynu zvolit tříletý fixovaný tarif za 919 Kč/MWh bez DPH a u elektřiny, u nejběžnější sazby D02d, za 2 390 Kč/MWh bez DPH.
Pro domácnost v rodinném domě, která používá zemní plyn na vaření, ohřev vody a topení s roční spotřebou 11 MWh, znamená využití tříletého fixovaného produktu úsporu 5 120 Kč ročně oproti standardnímu ceníku. U typické domácnosti využívající elektřinu s distribuční sazbou D02d a spotřebou elektřiny 2,5 MWh může pak při využití tříletého fixovaného produktu jít o úsporu 3 037 Kč ročně oproti standardnímu ceníku.
Při uzavření smlouvy týkající se nového odběrného místa obdrží navíc zákazníci, v závislosti na délce fixace a výši spotřeby, bonus v rozmezí 1 000,- Kč až 6 000,- Kč.
Kompletní ceníky jsou, stejně jako informace o nabídce dalších produktů a služeb Pražské plynárenské, k dispozici na www.ppas.cz , v rámci Zákaznických center nebo lze získat informace na Zákaznické lince 267 175 333.
Pražská plynárenská patří tradičně mezi nejvýznamnější tuzemské dodavatele energií (plynu, elektřiny a tepla) v Čechách na Moravě a ve Slezsku. Svou konkurenceschopnost zakládá na zázemí stabilní a silné společnosti ve vlastnictví hlavního města Prahy.
Stanislav Šulc: Rozhodne volby peněženka? Pokud ano, Spolu má problém
Politologové, ekonomové i sociologové se vzácně shodují na jednom – volby v demokracii rozhoduje peněženka. Tedy konkrétně vývoj životní úrovně za poslední roky. Pokud k tomu skutečně dojde, pak bude u voleb mít poměrně závažný problém aktuální vládní koalice, protože za její vlády se růst životní úroveň zastavil téměř všem. A Petr Fiala nedokázal vysvětlit, že za to vláda může jen zčásti.
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.
Kolik peněz vydělává partner nebo partnerka? Jednoduchá otázka, na kterou zná naprosto přesnou odpověď jen polovina zadaných. A patnáct procent dokonce nemá nejmenší tušení. Vyplývá to z průzkumu finančně poradenské společnosti Partners. V úplné nevědomosti žijí hlavně páry z řad studentů nebo nezaměstnaných, „informační embargo“ přejímají od svých rodičů.
Situace se sice průběžně zlepšuje, mnoho lidí má ovšem s diskuzemi o penězích stále problém. Tabu to pro ně bývá dokonce i v rámci vlastní rodiny. Otevřeně se o penězích nedokáže bavit téměř každý druhý. Poněkud paradoxně je pro třetinu lidí snazší mluvit s protějškem o svých sexuálních fantaziích než o hospodaření s penězi. Častěji jsou to lidé s nižším vzděláním nebo příjmy, patří tam ale i ti, kteří mají špatné zkušenosti z minulosti. Třeba proto, že už se jim finančním nesouladům rozpadl některý z předešlých vztahů.
Finance mohou být zdrojem napětí
Důvodů, proč jsou Češi na diskuze o penězích tak hákliví, může být hned několik. Jedním z nich jsou vzorce chování, které se předávají z generace na generaci. Pravidlo, že o penězích se spíš nemluví, si z domova odnesla téměř polovina Čechů. Někdo ale zkrátka jen neví, kdy o tématu začít, a tak promešká vhodnou chvíli.
Podle Matúše Kuchálika, finančního poradce z Partners, je třeba udělat si jasno co nejdřív. „Za určitý milník můžeme považovat například rozhodnutí o společném bydlení. To může být ten správný čas, kdy téma otevřít,“ říká finanční poradce a pokračuje: „Doporučuji vytvořit si na setkání příjemný prostor a společně se pobavit o tom, jaký přístup k penězům máme. To by mělo obsahovat odpovědi na otázky, jaké jsou naše životní plány, základní hodnoty, ale i to, za co rádi utrácíme.“
Když se téma neotevře a včas nevyřeší, tajnosti ohledně příjmů a nakládání s penězi mohou mít velký dopad nejen na domácí rozpočet, ale dokonce i na partnerskou pohodu nebo intimní život. V žebříčku nejčastějších spouštěčů napětí ve vztahu obsadily peníze druhou příčku, hned za domácími pracemi. Nesoulad ve financích vnímají až tři čtvrtiny párů, přibližně třetina z nich pak toto téma pravidelně řeší. Za penězi se zkrátka skrývají velké emoce, což potvrzuje i Kuchálik. „Pokud se jeden partner začne zlobit ve chvíli, kdy ten druhý chce řešit společné peníze, může to ve skutečnosti znamenat, že nechce být na nikom závislý, nechce mu dávat kontrolu,“ vysvětluje.
To potvrzuje i psychoterapeutka, socioložka a zakladatelka Institutu Moderní láska Markéta Šetinová „Peníze ve vztahu nejsou jen praktickým tématem, ale nesou v sobě mnohem hlubší význam. Pro mnoho lidí jsou spojené se sny a osobními hodnotami, ale také s obavami a zranitelností. I zdánlivě banální debata o rozpočtu na dovolenou může být napjatá třeba proto, že pro jednoho partnera je cestování symbolem svobody a odměny za tvrdou práci, zatímco pro druhého představuje hrozbu finanční nestability, kterou zažil v dětství,“ vysvětluje s tím, že když páry zůstanou jen u povrchní hádky o částkách a nedokážou se dostat k těmto hlubším významům, konflikty se často promítnou i do dalších oblastí vztahu, například do intimity. To, že spory o finance ovlivňují intimní život, přiznává čtyřicet procent dotázaných.
Společný rozpočet už není v módě, důležitější je svoboda
Dříve byly společné účty standardem, dnes je důležitější finanční samostatnost. Mezi zadanými ve věku od osmnácti do pětašedesáti let využívá společný účet, na který putují oba příjmy, ani ne třetina lidí. Běžnější je takové nastavení u lidí kolem šedesátky, i když i tam má společný účet už jen každý druhý.
„V praxi pozorujeme, že mladší generace klade ve vztazích větší důraz na svobodu, seberealizaci a flexibilitu. To se odráží i v jejich přístupu k financím. Mezinárodní studie ukazují, že tento trend souvisí s proměnou vnímání partnerství,“ vysvětluje Šetinová. Naráží na posun od modelu ‚ekonomické jednotky s jasně rozdělenými genderovými rolemi‘ k modelu ‚kooperace dvou rovnocenných jednotlivců‘. „Spolu s rostoucí rozmanitostí vztahů sledujeme i větší rozmanitost finančních strategií, například u stejnopohlavních párů nebo v rodinách, kde na rodičovské dovolené zůstává muž,“ dodává.
U mladších generací tak na plné čáře vedou právě oddělené účty, které mají čtyři z pěti dotázaných. V takovém případě převažuje model, kdy na společné výdaje přispívají poměrově podle výše příjmu. Platí to zejména u rodin s malými dětmi, kde je jeden z partnerů na rodičovské nebo mateřské dovolené.
Češi myslí na zadní vrátka
Asi není překvapením, že tajná často zůstává nejen samotná výše příjmů, ale také následné nakládání s prostředky. Finanční transparentnost zkrátka není samozřejmostí a víc než desetina lidí si část příjmů nechává stranou, aniž by o tom jejich protějšek věděl. Zase za to mohou mimo jiné nepříjemné zážitky z dřívějška. „Z mých zkušeností vyplývá, že zadní vrátka si nechávají otevřená ti lidé, kteří si nejsou jistí samotným vztahem. Chtějí proto mít jistotu, že v případě rozchodu budou mít nějaké finanční rezervy,“ zmiňuje Kuchálik.
Právě finanční rezerva a jistota je hlavním motivem, v závěsu se ale drží třeba i snaha vyhnout se hádkám nebo odložit si část prostředků pro sebe a své radosti. Tyto peníze pak obvykle míří na financování koníčků, oblečení, dárků pro partnera, ale také do investic. Ne všichni totiž považují hospodaření svého protějšku za zodpovědné. Laxní přístup ke spoření nebo rovnou zbytečné utrácení peněz vyčítá partnerovi či partnerce víc než třetina dotázaných.
Podle Kuchálika ovšem právě shoda v oblasti financí podporuje celkový soulad ve vztahu. Proto když se v páru potkají lidé s odlišným přístupem, doporučuje jim vžít se na chvíli do kůže toho druhého. „Zatímco plánovačům doporučuji vymyslet pro oba nějaké zážitky, které jim přinesou radost, těm druhým naopak dáváme na pár měsíců zodpovědnost za společné finanční povinnosti. Tím získají vhled do přístupu toho druhého a mohou se snáze pochopit a sladit,“ upřesňuje a dodává, že při plánování rodinného rozpočtu by se nemělo zapomínat na zlaté pravidlo finančního hospodaření 10-20-30-40. To znamená deset procent na rezervy a pojištění, dvacet procent na dlouhodobější cíle, třicet na bydlení a čtyřicet na jídlo, zábavu a další běžnou spotřebu. „Naprostý základ zdravých financí je železná rezerva ve výši tří až šesti měsíčních výdajů pro případy nemoci, ztráty zaměstnání nebo jiných nenadálých výdajů,“ uzavírá Kuchálik.
Češi spoří o sto šest. Některé banky tak znovu vylepšují sazby spořicích účtů
Úspory tuzemských střadatelů na spořicích účtech rostou. Lidé spoří o sto šest, migrují mezi bankami a vyhledávají ty nejlepší možnosti na trhu a banky to jasně vidí, takže si hrají znovu se sazbami směrem nahoru. Momentálně je tak znovu reálné i bez speciálních podmínek získat na spořicím účtu zase i čtyřprocentní zhodnocení. V nejbližších dnech se navíc čeká úprava sazeb i spořicích účtů i u dalších bank.
Studium na střední škole v zahraničí je pro každého mladého člověka přínosem, protože si důkladně vylepší jazykové dovednosti, nahlédne do života jiné kultury a taky díky tomu trochu možná i rychleji dospěje. Rodiče na to ale obvykle musí mít dostatek peněz, protože stipendijních pobytů s kompletně hrazenými náklady je dnes minimum. Zeptali jsme se proto pěti finančních poradců, jakou strategii a produkty doporučují rodičům dnešních prvňáčků, kteří chtějí mít v době jejich středoškolských studií k dispozici sumu na jejich zahraniční studia.
SAB Finance vyplatí ze zisku dividendu 80,8 milionu korun, tedy 26,50 korun na akcii. SAB Finance vyplácí dividendy dvakrát ročně. Zhodnocení akcie SAB Finance za celý rok 2025 je plánováno na 8,84 procenta.
Společnosti SAB Finance, lídra v oblasti zprostředkování devizových obchodů v Česku, se letos opět daří. Zisk před zdaněním v pololetí roku 2025 činil 125,3 milionů korun, po zdanění pak zhruba 99 milionů korun.
Výsledků dosáhla společnost SAB Finance v kontextu turbulentního mezinárodního ekonomického prostředí. Prokázala tak, že je oporou českým firmám v náročné době. Uvedla to firma v tiskové zprávě. „Provozní výnosy dosáhly takřka 250 milionů korun. K těmto výborným výsledkům přispěla především vysoká poptávka po zajištění forwardovými obchody, včetně poptávky po produktu s výhodnějšími kursy SAB TARF,“ upřesňuje Radomír Lapčík, zakladatel SAB Finance (na úvodním snímku).
Dělí se s akcionáři
O zisk se společnost SAB Finance tradičně dělá s akcionáři. 81 milionů korun zamíří k akcionářům SAB Finance v rámci výplaty dividendy za první pololetí letošního roku. Dividenda v celkové výši 80,8 milionu korun představuje 26,50 Kč na akcii. SAB Finance je jednou z mála společností obchodovaných na pražské burze, která vyplácí dividendy dvakrát ročně. Zhodnocení akcie SAB Finance za celý rok 2025 je plánováno na úrovni 8,84 procenta ročně.
SAB Finance oslovuje klienty jak svými produkty pro devizovou směnu na bázi okamžitých obchodů, tak na bázi termínových kontraktů. Produkt SAB Forward umožňuje fixaci kursu až na dobu dvou let, což klienty chrání před nenadálými kursovými výkyvy. Zmíněný produkt SAB TARF pak v rámci forwardových kontraktů umožňuje dosažení ještě výhodnějších kursů.
Český obchod je odolný
V letošním turbulentním prostředí, vyvolaném zejména zaváděním mimořádně vysokých cel americké administrativy a rostoucím geopolitickým napětím, se klienti SAB Finance intenzivně zajišťovali proti souvisejícím rizikům. Tváří v tvář náročnému mezinárodnímu prostředí až překvapivá odolnost české ekonomiky pak pomohla udržet silnou poptávku také po devizové směně na bázi okamžitých obchodů. Český zahraniční obchod vykazuje letos i v kontextu celních válek mimořádně solidní výkon, což se odráží právě v přetrvávající výrazné poptávce po okamžité i termínované devizové směně a zajištění, komentovala firma.
Výraznější než očekávaný růst české ekonomiky pak zejména prostřednictvím navýšení úvěrového portfolia přispívá také k lepšímu než plánovanému zisku Trinity Bank, v níž má SAB Finance majetkovou účast.
Akcie SAB Finance budou letos jako každoročně zhodnoceny jak díky výkonu samotné SAB Finance, tak i společností, v nichž má majetkovou účast.. Vlajková loď skupiny Trinity Bank letos vyplatila společnosti SAB Finance dividendu 91,4 milionu korun.
Společnost SAB Finance působí na trhu více než 20 let a poskytuje své služby téměř 20 tisíc firemních klientů. Akcie firmy se od 28. ledna 2021 obchodují na Burze cenných papírů Praha. Investorům nabízí akcie s dvakrát ročně vyplácenou dividendou.
Pozn. red. Majitel SAB Finance Radomír Lapčík je investorem zpravodajského serveru newstream.cz a magazínů Newstream Club a Realitní Club.
Charlotta Petrovková: Čtyřdenní pracovní týden výrazně zvýšil efektivitu týmů. To zvedá i dividendu SAB Finance
Motivovaní zaměstnanci vedou ke spokojeným klientům, což se pozitivně projevuje na růstu obratu i zisku SAB Finance. „Za posledních pět let razantně narostl objem směněných peněz i zisk firmy. Těží z toho i akcionáři, kterým je dividenda vyplácena dvakrát ročně,“ říká Charlotta Petrovková, business development director SAB Finance. Společnost nedávno realizovala exkluzivní průzkum organizačního zdraví ve spolupráci s poradenskou společností McKinsey, z něhož vyplynulo, že SAB Finance patří mezi deset procent nejlepších zaměstnavatelů světa.