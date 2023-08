Ludvík Baleka je novým šéfem Pražské plynárenské, nahradí Pacovského

Novým předsedou představenstva Pražské plynárenské je Ludvík Baleka. Ve firmách skupiny působí od roku 2018, v minulosti pracoval i v dalších energetických společnostech jako například ČEZ nebo MND.

Ve funkci nahradil Martina Pacovského, kterého v pondělí odvolala dozorčí rada společnosti. Jediným akcionářem společnosti je Pražská plynárenská Holding, ovládaná hlavním městem Prahou.

Baleku do funkce zvolilo představenstvo společnosti, ve kterém byl dosud zodpovědný za obchod. Dalšími členy vedení Pražské plynárenské jsou nyní Milan Cízl a Petr Kovařík. Společnost zároveň chystá výběrové řízení na doplnění představenstva.

Nový šéf Pražské plynárenské působí v energetickém sektoru celou svou profesní kariéru. V minulosti byl například obchodním ředitelem společnosti ČEZ v Bulharsku. Pracoval také ve firmách MND, Pražská teplárenská nebo Severomoravská energetika. V letech 2012 až 2018 byl místopředsedou rady Českého plynárenského svazu.

V čele společnosti Baleka nahradil Pacovského, kterého kvůli odlišným názorům na vedení a další směřování společnosti v pondělí odvolala dozorčí rada podniku. Pacovský, který vedl Pražskou plynárenskou od ledna 2021, následně potvrdil, že se s akcionáři firmy rozcházel ve vizích a dalších plánech. Ke svému působení v Pražské plynárenské zároveň uvedl, že je přesvědčený, že firmu předává v dobrém stavu a kvalitně připravenou na podzimní kampaň na tuzemském energetickém trhu.

Pražská plynárenská dlouhodobě patří mezi největší tuzemské dodavatele energií. Plynem a elektřinou zásobuje asi 445 tisíc odběrných míst. Hlavní město vlastní plynárny přes Pražskou plynárenskou Holding, jelikož je však od roku 2014 jejich stoprocentním vlastníkem, je mezičlánek podle vedení města již zbytečný a firma se sloučí s Pražskou plynárenskou.

Pražská plynárenská v loňském roce zaznamenala zisk po zdanění 639,8 milionu korun. Meziročně si tak polepšila téměř o 19 procent. Ještě výrazněji stouply tržby společnosti, a to z předloňských 17,1 miliardy korun na 32,5 miliardy korun.