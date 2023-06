Pražská plynárenská loni v potížích žádala o miliardovou půjčku, zisk ale udržela

Ještě loni na jaře lepila Pražská plynárenská díru v cash flow půjčkou od magistrátu. Nakonec ale za celý rok udržela ziskové hospodaření. Rok zakončila s čistým ziskem ve výši téměř 640 milionů korun. A půjčku od svého zřizovatele podle vyjádření managementu podniku ze začátku tohoto týdne už také letos v květnu vrátila.

Reklama

Loni na jaře to ještě vypadalo na úplně jiný scénář, výrazně ovlivněný konfliktem na Ukrajině a s ním spojenými revolučními změnami v evropské energetice. Pražská plynárenská se dostala do problémů, kvůli rostoucím cenám plynu neměla dost prostředků na jeho nákup do zásobníků na nadcházející topnou sezónu. Musela požádat svého vlastníka, hlavní město Prahu, o půjčku. Nakonec ale zakončila rok v zisku.

Půjčka je už splacena

Praha loni schválila půjčku ve výši dvou miliard korun. „Nečerpali jsme pomoc od hlavního města Prahy v plné výši. Navíc i to, co jsme čerpali, jsme letos během května plně vrátili,“ uvedl podle Ekonomického deníku předseda představenstva Pražské plynárenské Martin Pacovský během svého vystoupení na tiskové konferenci ze začátku tohoto týdne.

Už i Pražská plynárenská zlevní energie pod vládní strop. Domácnosti na plynu ušetří tisíce, u elektřiny stokoruny Zprávy z firem Pražská plynárenská od 1. května sníží své prodejní ceny zemního plynu a elektřiny pod vládou stanovený limit. Zlevnění bude platit pro základní tarify i roční smlouvy s fixací. Vyplývá to z webových stránek společnosti. Jako první na to upozornil Ekonomický deník. Ceny pod vládním maximem už začali v reakci na klesající ceny energií na trhu snižovat i další dodavatelé. ČTK Přečíst článek

Pražská plynárenská v loňském roce zaznamenala zisk po zdanění 639,8 milionu korun. Meziročně si tak polepšila o téměř 19 procent. Ještě výrazněji stouply tržby společnosti, z předloňských 17,1 miliardy korun na 32,5 miliardy korun. Provozní zisk před odpisy (EBITDA) loni dosáhl 1,67 miliardy korun a oproti roku 2021 mírně vzrostl. Vyplývá to z výroční zprávy, kterou firma zveřejnila na svém webu.

Zásadní vliv budou mít ceny komodit

Společnost loni prodala 14,08 terawatthodiny plynu, podobně jako o rok dříve. Prodej elektřiny naopak meziročně stoupl o pět procent na 1,91 terawatthodiny.

Výzva šetřit zabrala. Spotřeba plynu ve čtvrtletí byla nejnižší od začátku tisíciletí Politika Češi pokračují v rekordních úsporách plynu, v prvním čtvrtletí letošního roku snížili spotřebu meziročně o 14,4 procenta. Celkem tak spotřebovali 2,52 milionu metrů krychlových plynu, což je nejméně od roku 2001, odkdy se vedou statistiky, uvedl Energetický regulační úřad (ERÚ). ČTK Přečíst článek

Primárním tématem letošního roku budou pro společnost další vývoj cen energetických komodit, a to zejména v souvislosti s nahrazením výpadku dodávek ruského plynu. „Zásadním faktorem tak bude zajištění energetické bezpečnosti pro zákazníky,“ podotkla firma ve zprávě. Kromě toho Pražská plynárenská počítá s dalšími změnami energetického sektoru, které budou vyvolané naplňováním klimatických závazků.

Pražská plynárenská dlouhodobě patří mezi největší tuzemské dodavatele energií. Plynem a elektřinou zásobuje asi 445 tisíc odběrných míst. Jediným akcionářem společnosti je Pražská plynárenská Holding, ovládaná hlavním městem Prahou.

Plynu je dost. Cena pro evropský trh klesla nejníže za téměř dva roky Money Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh sestoupila pod 26 eur, tedy zhruba 614 korun za megawatthodinu (MWh), což je nejnižší úroveň téměř za dva roky. Odborníci tento vývoj zdůvodňují převisem nabídky nad poptávkou a nevylučují další pokles ceny, uvedla agentura DPA. ČTK Přečíst článek