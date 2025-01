Výpověď bez udání důvodu? Část zaměstnavatelů je pro

Část zaměstnavatelů je pro schválení výpovědi bez udání důvodu, kterou v pozměňovacím návrhu předložili poslanci ODS a TOP 09 v takzvané flexibilní novele zákoníku práce, uvádí anketa mezi zaměstnavatelskými svazy. Novelu by měla Sněmovna projednat ve druhém čtení. Se záměrem však nesouhlasí ostatní vládní strany, opozice, staví se proti němu také odbory a hrozí protesty.

„Institut možnosti výpovědi bez udání důvodu dlouhodobě podporujeme,“ řekl prezident Asociace malých a středních podniků Josef Jaroš. „Důvodů pro výpověď bez zákonem stanoveného důvodu je řada,“ dodala ředitelka odboru legislativy, práva a analýz Hospodářské komory ČR Lenka Janáková. „Toto právo má nyní pouze zaměstnanec, šlo by tedy o vyvážení práv. Navíc zákonné důvody nejsou dostatečně široké a nevejde se do nich situace, kdy spolupráce zaměstnanec zaměstnavatel vázne, dojde ke ztrátě loajality vůči zaměstnavateli, jsou narušené vztahy na pracovišti nebo dojde ke ztrátě důvěry,“ podotkla.

Jasná pravidla

Výpověď bez udání důvodu by mohla snížit administrativní zátěž a posílit pružnost trhu práce, uvedla výkonná tajemnice Unie malých a středních podniků ČR Radomíra Harantová. Je však podle ní nezbytné, aby byla nastavena jasná pravidla, která zabrání zneužívání a současně podpoří důvěru mezi zaměstnavateli a zaměstnanci.

„Výpověď bez uvedení zákonného důvodu neznamená bezdůvodnou výpověď, ale výpověď z jiných důvodů, než se kterými počítá zákon,“ upozornila dále Janáková. Obecně je lze podle ní shrnout jako organizační, zdravotní, nesplnění podmínek vzdělání a související s pracovní kázní. „Ve všech těchto zákonných důvodech jsou však podrobné podmínky tak přísné, že zaměstnavatel má velmi malou šanci je splnit. A tak by bylo vhodné tyto podmínky nastavit tak, aby se do nich vešlo i více případů a nebyly administrativně náročné,“ dodala.

„Na výpovědi bez udání důvodu se však neshodují ani koaliční strany. Bylo by lepší nechat to projít řádným legislativním procesem a prodiskutovat návrh s odborníky na pracovněprávní problematiku,“ řekl viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Bohdan Wojnar.

Při výpovědi bez udání důvodu by zaměstnanci náleželo podle úpravy nejméně dvojnásobné odstupné, tedy zpravidla aspoň dva až šest měsíčních výdělků podle doby zaměstnání. Nesměli by ji dostat těhotné zaměstnankyně, lidé na mateřské, otcovské nebo rodičovské dovolené, pracovníci se zdravotním postižením a ti, kterým zbývá pět a méně let do řádného starobního důchodu. Podle předkladatelů by změna umožnila zaměstnavatelům pružněji reagovat na situaci na pracovním trhu.

