Football Insider: Křetínský chce ovládnout londýnský West Ham

Akviziční apetit čtvrtého nejbohatšího Čecha nepolevuje. Po plánu ovládnout francouzský maloobchodní řetězec Fnac Darty se peníze Daniela Křetínského nejspíš opět přesunou do Velké Británie. A opět do fotbalu. Podle prestižního magazínu Football Insider se Křetínský chystá koupit dalších 25 procent akcií londýnského klubu West Ham United. Tím by získal nadpoloviční podíl akcií klubu.

Reklama

„Fanoušci West Hamu patří k nejvášnivějším na světě. Právě fanouškovská základna je jedním z důvodů, proč chci být součástí klubu,“ prohlásil čtvrtý nejbohatší Čech Daniel Křetínský na podzim roku 2021, když kupoval 27 procent akcií londýnského klubu West Ham United. Cena se tenkrát vyšplhala na 180 až 200 milionů liber a Křetínský se tehdy stal druhým největším akcionářem klubu.

Křetínský si ke Spartě koupil podíl ve West Hamu Leaders Daniel Křetínský vstupuje na britskou fotbalovou scénu. Koupil 27procentní podíl v jednom z nejstarších anglických klubů West Ham United. Transakci oznámil klub na svých webových stránkách, její výši neuvedl. V médiích se dříve spekulovalo o tom, že Křetínského podíl by mohl mít výši asi 700 milionů liber, tedy přibližně 21,3 miliardy korun. Miliardář a spolumajitel EPH Křetínský tak bude v Evropě vlastnit podíly hned ve dvou špičkových klubech - londýnském klubu a pražské Spartě. Dušan Kütner Přečíst článek

To se však má nyní změnit. Podle zdrojů prestižního magazínu Football Insider se totiž Daniel Křetínský chystá koupit balík 25 procent akcií po zesnulém spolumajiteli klubu Davidu Goldovi, který po krátké nemoci zemřel letos v lednu. Za čtvrtinový podíl by Křetínský měl zaplatit víc než 150 milionů liber.

„Pokud by se deal dotáhl, Křetínský by měl celkem 52 procent akcií, a stal by se tak většinovým akcionářem. Druhý největší balík akcií by pak ovládal dosavadní hlavní akcionář David Sullivan s 38,8 procenty,“ uvedl Pete O’Rourke z Football Insideru.

Spekulace o navýšení Křetínského podílu přicházejí v době, kdy West Ham trápí forma a po 25 odehraných zápasech je jen pár bodů nad sestupovými pozicemi v tabulce Premier League.

Reklama

Nejbohatším klubem je Manchester City, největším skokanem Liverpool. Žebříčku dominuje Premier League Zprávy z firem Nejvyšší příjmy měl v sezoně 2021/22 Manchester City. Nejvíc si polepšil Liverpool. Více než polovina nejbohatších klubů na světě hraje Premier League – v top 20 je jich hned jedenáct (viz tabulka pod článkem). Je to poprvé, kdy je v žebříčku fotbalových boháčů sestavovaném společností Deloitte více než polovina klubů ze stejné ligy. obi Přečíst článek

Většinový vlastník Sparty

Daniel Křetínský je zároveň hlavním akcionářem pražské Sparty. Tím se však stal až v loňském roce, do té doby vlastnil „jen“ deset procent akcií.

„AC Sparta Praha informuje o úpravě vlastnické struktury, která je řešena na úrovni akciové společnosti 1890s holdings. Tato společnost je majoritním vlastníkem (99,9 %) AC Sparta Praha fotbal, a.s. Ve společnosti 1890s holdings drží 56 % a jednu akcii předseda představenstva klubu Daniel Křetínský společně s manažery ze skupiny EPH. Tento majetkový podíl je reprezentován společností EP Sport Holdings. Zbývající podíl ve výši 44 % minus jedna akcie je kontrolován Patrikem Tkáčem a skupinou J&T Private Equity Group (prostřednictvím společnosti J&T Capital Partners),“ uvedla AC Sparta Praha v oficiálním prohlášení.

Křetínský se chystá koupit kontrolní podíl v řetězci Fnac Darty. Akcie hned zpevnily Money Miliardář Daniel Křetínský se chystá koupit kontrolní podíl ve francouzském maloobchodním řetězci Fnac Darty, ve kterém od léta drží 20 procent. S odkazem na své zdroje to napsal server BFM Business. Akcie firmy obchodované na burze v Paříži v reakci na zprávu zpevnily o více než deset procent. ČTK Přečíst článek

Křetínský hraje v Británii o stovky milionů liber z dotací Leaders Český miliardář a investor Daniel Křetínský a obří švýcarská komoditní společnost Vitol doufají, že získají stovky milionů liber určené na dotace pro britské elektrárny, píše deník The Guardian. Patří k uchazečům v aukci provozovatele britské elektrizační soustavy National Grid, ve které jde o 1,5 miliardy liber (zhruba 40 miliard korun) a jejíž výsledky se vyhlásí tento měsíc. ČTK Přečíst článek