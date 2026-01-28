Policie zasahuje v Deutsche Bank. Vyšetřuje podezření z praní špinavých peněz

Německá policie provedla razii v centrále Deutsche Bank ve Frankfurtu nad Mohanem a v její berlínské pobočce. Zásah souvisí s vyšetřováním podezření z praní špinavých peněz, do něhož mohou být zapleteni zaměstnanci a manažeři největší německé banky.
Německá policie dnes zasahovala v centrále banky Deutsche Bank ve Frankfurtu nad Mohanem a v její pobočce v Berlíně. Informoval o tom časopis Der Spiegel. Podle jeho informací je zásah spojen s podezřením z praní špinavých peněz.
Razii provádějí policisté ze Spolkového kriminálního úřadu (BKA), kteří ve Frankfurtu a Berlíně působí od dnešního dopoledne. Podle frankfurtského státního zastupitelství je akce zaměřena „proti zatím neznámým vedoucím pracovníkům a zaměstnancům Deutsche Bank“.
Vyšetřovatelé se zabývají obchodními vztahy, které banka v minulosti udržovala se zahraničními společnostmi. Ty měly být podle prokuratury využívány k praní špinavých peněz.
Deutsche Bank, která je největší bankovní institucí v Německu, zásah potvrdila. „Banka plně spolupracuje s úřadem státního zástupce,“ uvedla v reakci na dotaz Der Spiegelu, aniž by sdělila další podrobnosti.
Čech se v Rakousku vydával za policistu, obětem ukradl miliony
Výpady Petra Macinky vůči kanceláři prezidenta nebyly jen tak nějakou noční nerozvážností. Vypadá to na přesně cílenou mocenskou strategii, jak z učebnice.
Jestli si šéf Motoristů po večerech pročítá strategie moci, a vypadá to tak, dá se jeho úder na hradní kancelář přečíst jako přesně cílený. Argumenty, že prezident neměl zveřejňovat soukromou korespondenci, neplatí. Vyostřená rétorika byla cílená přesně na to, aby se zveřejnila. A mocenský tah se vyplatil. Proto Petr Macinka působí pobaveně a sebejistě, nikoli zkroušeně, jako někdo chycený u nepřístojnosti.
Kritici poukazují na to, že si šéf Motoristů vyjádření hraničící s výhružkami k prezidentovi "neměl dovolit." Z hlediska dosud platné mezilidské etiky to je samozřejmě pravda: PetrMacinka je mladší než prezident a hlavně v hierarchii protokolu stojí mnohem níže. Přesto se v korespondenci s hradním mluvčím staví do role, jako by byl hlavě státu na roveň. A to je přesně cílené, jde o starý mocenský trik, ve stylu: Když nemůžeš soupeře porazit z jeho pozice, stáhni ho na svou úroveň – a přinuť ho hrát tvou hru.
V pozadí neomalené hry není cílem Filip Turek a jeho ministerské ambice. To je zástupná věc. Je to cílené oslabování prezidentské autority, proto Macinka a jeho zastánci opakují, že prezident se chová neústavně. Chtějí oslabit prezidenta a jeho symbol přirozené autority. Rozšířit své mocenské hřiště, přepsat pravidla dosud možného. A to se jim daří. Z dosavadní situace, kdy prezident odmítá jmenovat ministra z řady etických důvodů, se stal konflikt dvou politiků ve veřejné aréně. V němž je hlava státu předhozena zastáncům Motoristů a dalších kritiků k nevybíravému očerňování. Což byl cíl celé situace.
Lipavský míří blíž k ODS a ostře se střetává s ministrem Macinkou
Bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský zvažuje vstup do Občanské demokratické strany. Podle předsedy ODS Martina Kupky by se mohl stát jednou z viditelných tváří poslaneckého klubu. Kupka to uvedl v pořadu České televize Týden v politice.
V právní rovině se prezident neústavně nechová, ústava praví, že hlava státu má pravomoc jmenovat ministry. Nikoli povinnost, natož časovou lhůtu. Prezident se fakticky tedy nechová neústavně; chová se v mezích ústavy, ale proti zájmům části exekutivy, která se snaží jeho roli redukovat na formální podpis – a proto vzniká narativ o „neústavnosti.“ Zatažení do konfliktu znamená, že prezident se má stát jednou ze stran sporu, přestat být nadstranickou autoritou, arbitrem pořádku.
Podobné strategie se v politice objevovaly i v minulosti, například v pozdní antice, či ve Výmarské republice, kdy byl prezident Paul von Hindenburg často a cíleně zatahován do půtek extremistických stran, až se jeho role zpochybnila a vyprázdnila natolik, že otevřela dveře nacistické totalitě.
Současná doba tomuto stylu tvrdé hry přeje nadmíru. Znevažování nezávislé autority se dostalo do běžné politické operativy v orbánovském Maďarsku i kolem prezidentského dvora Donalda Trumpa. Loni viceprezident JD Vance před očima kamer v podobném stylu ponížil protokolárně vyššího Volodymyra Zelenského. Cíl byl stejný jako v českém případě - prolomit hranice tolerovaného. To cíleně zvětšuje mocenské pole aktéra.
Takže ano, Petr Macinka se choval nepřípustně a neomaleně. Nebyla to ale jen tak nějaká půlnoční vymknutá situace, ale strategická hra.
Trump dovedl svět na pokraj třetí světové války. Aby si vesele zatancoval
Připadá vám, že se americký prezident chová jako mafiánský boss nebo římský imperátor? A že mu to vlastně docela jde? Vypadá to, že jestli někdy něco v životě četl, jsou to příručky o tom, jaké jsou zákony moci.
Úroky na termínovaných vkladech letos nejčastěji míří do pásma dvou až tří procent ročně. Některé banky umí i 3,3 procenta, ale jsou to spíše výjimky. Zároveň platí, že v době, kdy spořicí účty často nesou podobně (a někde i víc), dává termíňák smysl hlavně tomu, kdo si nechce každý měsíc hlídat, jestli plní podmínky pro vyšší úrok na spořicím účtu. Banky totiž u spoření stále častěji odměňují pouze aktivní klienty.
U termínovaného vkladu si s bankou předem dohodnete částku, dobu a sazbu – ta je po sjednané období garantovaná. Na oplátku se ale zavazujete, že na peníze po sjednanou dobu nesáhnete. Tím se liší od spořicích účtů, z nichž můžete peníze vybrat kdykoli. Spořicí účty navíc dnes nabízejí mnohdy i vyšší úroky než termíňáky, které tak musejí nabídnout něco navíc – jednoduchost a jistotu.
Banky uvádějí, že klienti při ukládání peněz na termínované vklady nejčastěji volí kratší fixace v řádu měsíců a ukládají částky od statisíců až po jednotky milionů korun. Klíčovou roli při rozhodování hraje především kombinace flexibility a aktuální výše úrokové sazby.
„Průměrný vklad je zhruba 400 tisíc korun na klienta a nejoblíbenější je tříměsíční fixace, která v tomto okamžiku nabízí výnos 3,2 procenta ročně,“ říká Petr Žabža, šéf investic Air Bank.
Spořicí účty v lednu 2026: Čtyřprocentní úrok nezmizel, ale přibylo podmínek
Čtyřprocentní úrok se na nejlepších spořicích účtech drží i po Novém roce, i když pro mnohé střádaly už jen pro oko. Kdo chce dnes ze spoření vytěžit maximum, musí hlídat nejen číslo v ceníku banky, ale i limity, bonusy a další drobně psané podmínky. Víme, kde vám za vaše peníze dají nejvíc.
Také Banka Creditas eviduje zájem hlavně o kratší až střednědobé uložení peněz na termínových vkladech. „Nejoblíbenější délky fixace jsou od šesti měsíců do jednoho roku, výše vkladu se nejčastěji pohybuje mezi půl a jedním milionem korun. Mnoho klientů navíc využívá možnost revolvingu, tedy automatického znovuobnovení vkladu,“ uvádí Ivana Pícková, ředitelka retailového bankovnictví Banky Creditas.
Ještě vyšší průměrné zůstatky na termíňácích sleduje Česká spořitelna (ČS). Polovina z asi 65 tisíc klientů s termínovaným vkladem u ČS volí tříměsíční fixaci, u které je aktuálně úročení ve výši 2,25 procenta. „Průměrný zůstatek se pohybuje okolo 1,23 milionu korun,“ dodává mluvčí banky Filip Hrubý.
Trinity Bank nabízí Vkladový účet, kde je zůstatek úročen vyhlašovanou úrokovou sazbou dle daného pásma a délky vkladu (viz web banky). I v jejím případě ale platí, že má aktuálně vyšší úroky na spořicím účtu než na termínovaném vkladu. „Trinity Bank se zaměřuje na nadstandardní zhodnocení úspor svých klientů a aktuálně nabízí ty nejlepší podmínky na spořicím účtu (má atraktivnější podmínky než termínovaný vklad),“ uvedla mluvčí banky Eva Muchnová.
Přehled termínovaných vkladů
Kdy má termínovaný vklad smysl
Termínovaný vklad dává smysl především ve chvíli, kdy chce klient zafixovat výnos a neřešit další vývoj sazeb. Typicky jde o situaci, kdy očekává pokles úroků na trhu nebo má k dispozici peníze, které po určitou dobu nebude potřebovat. V takovém případě funguje termíňák jako pojistka – sjednaný úrok zůstává po celou dobu vkladu stejný bez ohledu na to, co se mezitím děje na trhu.
Právě další vývoj sazeb ale banky pro letošní rok vidí spíše umírněně. Neočekávají prudké změny, ale spíš pozvolný a opatrný vývoj, který bude záviset nejen na krocích České národní banky (ČNB), ale také na reakci finančního trhu a konkurenčním boji mezi bankami. To se následně promítne do nabídky spořicích i depozitních produktů.
Michl: Letos by sazby mohly mírně klesnout, nebo zůstat stabilní
Česká národní banka (ČNB) se bude snažit držet úrokové sazby nad inflací. Ta by se podle očekávání měla pohybovat kolem dvou procent, nad touto úrovní by měly být sazby. Letos by mohly mírně klesnout, nebo zůstat stabilní. Nedá se očekávat, že hypotéky budou tak levné jako dřív. V pořadu Partie Terezie Tománkové televize CNN Prima News to řekl guvernér České národní banky (ČNB) Aleš Michl.
Banka Creditas připouští, že prostor pro mírný pokles sazeb tu je, zásadní propad ale nepředpokládá. „Díky předpokládanému výraznému poklesu inflace by letos mohly zamířit dolů i tržní úrokové sazby. Finanční trhy však očekávají jen velmi mírný pokles základní sazby ČNB, který by se mohl propsat i do úročení depozitních produktů. Jak výrazně, to se teprve ukáže podle vývoje na našem vysoce konkurenčním trhu,“ uvádí Pícková z Banky Creditas.
Česká spořitelna podle jejího mluvčího Filipa Hrubého předpokládá jen minimální pohyb sazeb, případně mírně směrem vzhůru. „Do jaké míry se případná změna sazeb ČNB promítne do našeho úročení, bude záviset především na reakci trhu,“ dodal Hrubý.
Peníze pod zámkem
Ve chvíli, kdy spořicí účty často nabízejí srovnatelný, někdy dokonce vyšší výnos, oslovuje termíňák hlavně ty klienty, kteří chtějí jednoduchost a jistotu – tedy nemuset průběžně kontrolovat splnění různých podmínek, jako jsou měsíční příjmy nebo platby kartou.
U termínovaných vkladů je pravidlo v zásadě jedno: nevybírat peníze před sjednanou dobou. Předčasný výběr je sice u většiny bank možný, ale téměř vždy nevýhodný – buď klient přijde o úroky, nebo zaplatí sankci. Nejvstřícnější je Air Bank, která umožňuje vklad kdykoli ukončit, klient ale dostane zpět jen jistinu bez úroků.
Termínované vklady se hodí hlavně pro peníze, které klient skutečně nebude potřebovat. Kdo chce volnější přístup k úsporám, volí spořicí účet. Ale jsou i další alternativy. Skupina ČSOB například doporučuje konzervativním klientům kombinaci spořicích a investičních produktů. Podle mluvčího skupiny Petra Milaty je důležité mít vedle vázaných prostředků také okamžitě dostupnou finanční rezervu. „Klientům doporučujeme mít vedle termínovaných depozit i likvidní rezervu na spořicím účtu,“ uvedl. Na spořicím účtu mohou klienti podle ČSOB dosáhnout úrokové sazby až 3,8 procenta ročně, pokud pravidelně odkládají prostředky do investic, penzijního spoření nebo stavebního spoření v libovolné kombinaci. Vedle spoření pak banka nabízí i široké spektrum investičních produktů vhodných i pro velmi opatrné investory.
Pozn. red. Většinový majitel Trinity Bank Radomír Lapčík je investorem zpravodajského serveru newstream.cz.
Která banka nyní nabízí nejlepší termínovaný účet?