Velký zásah v centrále VZP: Policie zadržela 19 lidí kvůli zakázkám

Všeobecná zdravotní pojišťovna v Praze
Dušan Kütner / Newstream
ČTK
ČTK

Policie při zásahu v pražské centrále Všeobecné zdravotní pojišťovny zadržela 19 lidí. Zásah Národní centrály proti organizovanému zločinu se týká veřejných zakázek, u kterých je zadavatelem zejména VZP, uvedlo Vrchní státní zastupitelství v Praze, které případ dozoruje.

„V současné době jsou prováděny úkony trestního řízení, v rámci kterých bylo policejním orgánem zadrženo celkem 19 osob. S ohledem na stadium trestního řízení nelze k jeho průběhu v tuto chvíli poskytnout žádné podrobnější informace,“ napsal státní zástupce Miloš Klátik.

VZP už dříve uvedla, že v dané věci vystupuje v pozici poškozeného a je vázána mlčenlivostí.

Zakázky na IT služby

Server Odkryto.cz už dříve uvedl, že se detektivové zajímali o zakázky na IT služby. Na místě byla dnes krátce po 06:00 asi desítka mužů s policejními páskami na rukou. Podle serveru byli v budově přítomni také pracovníci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). 

Všeobecná zdravotní pojišťovna je s více než šesti miliony klientů největší zdravotní pojišťovnou v České republice. Letos hospodaří s rozpočtem 320 miliard korun a plánovaným schodkem 7,5 miliardy. Loni činil schodek pět miliard korun.

Letos ve druhé polovině září detektivové navrhli obžalovat bývalého poslance ODS Marka Šnajdra, podnikatele Pavla Dovhomilju a bývalého náměstka ředitele VZP Tomáše Knížka kvůli hospodaření pojišťovny. V případu souvisejícím s kauzou Dozimetr je viní z úplatkářství, informoval v září server Seznam Zprávy. Státní zástupce Adam Borgula ČTK potvrdil, že v případu od kriminalistů obdržel návrhy na obžalobu tří osob.

