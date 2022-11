Amazon už není bilionová firma

Tržní hodnota americké společnosti Amazon poprvé od dubna 2020 klesla pod bilion dolarů. Akcie největšího internetového prodejce na světě klesají už týden, v úterý ztratily 5,9 procenta. Investory zklamal výhled hospodaření firmy na letošní čtvrté čtvrtletí, který firma zveřejnila minulý týden. Napsal to server CNBC.

Amazon uvedl, že tržby v letošním závěrečném čtvrtletí meziročně vzrostou o dvě až osm procent, což je hluboko pod odhady analytiků. Slabší tržby vykázala také cloudová divize Amazon Web Services.

Výprodej akcií už vymazal téměř všechny zisky, které akcie Amazonu zaznamenaly díky růstu v období koronavirové pandemie. Letos klesly zatím asi o 42 procent, letošek by pro ně mohl být nejhorší od roku roku 2008, kdy akcie firmy odepsaly 45 procent. Jediný horší rok měl Amazon v roce 2000, kdy při splasknutí bubliny internetových akcií ztratil 80 procent hodnoty.

Amazon snížil výhled na Vánoce, Bezosovi hrozí pátý největší propad majetku mezi miliardáři

Stejně jako ostatní velké technologické společnosti se také Amazon letos potýká s hospodářským útlumem, prudce rostoucí inflací a se zvyšováním úrokových sazeb. Kromě toho byl podnik nucen po dramatické expanzi během pandemie zvolnit, protože spotřebitelé se vrátili do kamenných obchodů.

Akcie Amazonu letos podávají druhý nejhorší výkon ve skupině velkých technologických firem, v angličtině označovaných Big Tech, za společností Meta Platforms, která je mateřskou společností Facebooku. Její akcie se letos propadly o 72 procent.

Meta utrácí za vývoj virtuálního vesmíru, od nějž si slibuje příští růst. Podnik minulý týden investorům oznámil, že příjmy ve čtvrtém čtvrtletí už třetí kvartál v řadě pravděpodobně klesnou.

