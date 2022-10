Amazon snížil výhled na Vánoce, Bezosovi hrozí pátý největší propad majetku mezi miliardáři

Internetový gigant Amazon očekává nižší tržby o nadcházejících Vánocích. Akcie firmy ve čtvrtek po uzavření burzy klesly o více než pětinu, což znamená, že její majitel, miliardář Jeff Bezos přijde o 23 miliard dolarů. Pokud dnes akcie nevzrostou, bude to pátý největší jednodenní pokles mezi miliardáři, uvedla agentura Bloomberg.

Po čtvrtečním uzavření trhu akcie klesly až o 21 procent. Pokud se tento pokles přenese i do dnešní seance, byl by propad majetku zakladatele Amazonu o 23 miliard dolarů pátým největším jednodenním poklesem bohatství v historii, uvedl Bloomberg.

Pokud by se kurz akcí udržel i dnes, majetek Bezose by měl podle indexu miliardářů Bloombergu hodnotu asi 111 miliard dolarů. To je o polovinu méně než jeho maximum 214 miliard dolarů v červenci 2021. Jen letos se jeho majetek do čtvrtka propadl o více než 58 miliard dolarů. protože Amazon zasáhl širší propad technologických akcií.

Většími smolaři byli Zuckerberg či Musk

Z nejbohatších lidí světa sledovaných indexem zaznamenali větší propad pouze Mark Zuckerberg, který se z první desîtky nejbohatších obyvatel planety propadl na aktuální 28. místo, Changpeng Zhao a Elon Musk, i když to se může do konce týdne - zejména po dnešní odkládané Muskově akvizici Twitteru - změnit.

Aktuální prognóza největšího světového maloobchodu pro poslední čtvrtletí roku výrazně zaostala za dřívějšími odhady analytiků. Amazon očekává, že dopady inflace, rostoucích nákladů na pohonné hmoty a slabší poptávky přetrvají. Internetový prodejce se také potýká s ústupem zákazníků z elektronického obchodování, když se nakupující vracejí ke svým předpandemickým zvykům.

Akcie společnosti letos do čtvrteční uzávěrky klesly o 33 procent. Bezos podle srpnového podání drží v Amazonu asi 996 milionů akcií.

Další velká investorka Amazonu a Bezosova exmanželka MacKenzie Scottová prijde asi o sedm miliard dolarů ze svého čistého jmění, které ke čtvrteční uzávěrce činilo 26,8 miliardy dolarů. Podle letošního prohlášení společnosti drží více než 293 milionů akcií Amazonu.