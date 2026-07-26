Nvidia si za 500 miliard dolarů zajišťuje paměti od SK Hynix a prohlubuje vazbu Jižní Koreje na USA
Dohoda mezi Nvidií a jihokorejskou SK Hynix vypadá na první pohled jako běžný obchodní kontrakt. Ve skutečnosti jde o další krok k propojení dvou ekonomik v oblasti, která se stala novým geopolitickým úzkým hrdlem – v dodávkách pamětí pro umělou inteligenci.
Dohoda mezi Nvidií a jihokorejskou SK Hynix vypadá na první pohled jako běžný obchodní kontrakt. Podle CNBC ve skutečnosti jde o další krok k propojení dvou ekonomik v oblasti, která se stala novým geopolitickým úzkým hrdlem – v dodávkách pamětí pro umělou inteligenci.
Paměti jsou druhé úzké hrdlo AI ekonomiky
Pozornost se dosud soustředila hlavně na grafické procesory. Vysokorychlostní paměti typu HBM jsou ale stejně kritickou komponentou. Jak píše CNBC, SK Hynix ovládá 60 procent světového trhu s těmito paměťmi. Nvidia si u ní zamluvila kapacitu na několik let dopředu za až 500 miliard dolarů. Podle DigiTimes je součástí dohody i společný vývoj další generace pamětí HBM4.
Ty mají podle stejného zdroje sloužit trénování jazykových modelů i takzvané fyzické AI, tedy robotice a autonomním systémům. Přidružená firma SK Telecom kvůli tomu postaví v Jižní Koreji cloudové centrum s příkonem dva gigawatty, poháněné systémy Nvidia Vera Rubin, které by mělo v první fázi najet do provozu v roce 2027.
Dohoda s Nvidií je jen částí širšího balíku. Na summitu v San Franciscu, který svolal prezident Lee Jae-mjung, oznámily SK Group a Samsung závazky za 950 miliard dolarů, uvádí Tech Times. Na SK Group připadá přes 750 miliard dolarů, z toho většinu právě prostřednictvím dohody s Nvidií, zatímco Samsung přidal 200 miliard dolarů na dodávky pamětí, výrobu čipů a pokročilé balení pro Broadcom. Yahoo Finance zdůrazňuje, že nejde o investice v klasickém smyslu, ale o závazné komerční kontrakty. Ty podle serveru zavazují korejské firmy k výrobě a americké odběratele k nákupu, a to až do roku 2030.
Summit potvrzuje směr, kterým se Jižní Korea vydala
Jednání se osobně účastnili Jensen Huang, Sam Altman, Dario Amodei i Hock Tan, poznamenává web Briefs. Přítomnost šéfů klíčových amerických AI firem na jednom místě naznačuje, že Washington bere korejské polovodičové kapacity jako strategickou prioritu. Jižní Korea si tím upevňuje pozici nepostradatelného spojence v americkém technologickém řetězci. Zároveň se ale ještě více váže na poptávku jediného zákazníka – amerického AI průmyslu v čele s Nvidií.
Tři scénáře dalšího vývoje
Poptávka po výpočetním výkonu pro AI může růst podle očekávání, a dlouhodobé kontrakty se pak ukážou jako prozíravé zajištění kapacit na celou dekádu. Stejně tak ale může tempo investic do AI infrastruktury zpomalit dřív, než SK Hynix a Samsung stihnou naplnit sjednané objemy — firmy by pak zůstaly s nasmlouvanou kapacitou, o kterou nebude takový zájem. A do třetice: Čína, vyloučená z podobných dohod, může zrychlit vlastní vývoj pamětí HBM a pokusit se snížit závislost svého AI průmyslu na jihokorejsko-americkém řetězci.
Zkušenosti z jiných odvětví ukazují, že koncentrace dodávek u jednoho strategického partnera přináší nejen jistotu, ale i riziko. Otázkou zůstává, zda se americko-korejská aliance v paměťovém průmyslu za pár let ukáže jako prozíravost, nebo jako další případ přílišné závislosti na jediném směru poptávky.
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Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.