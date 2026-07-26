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newstream.cz Zprávy z firem Nvidia si za 500 miliard dolarů zajišťuje paměti od SK Hynix a prohlubuje vazbu Jižní Koreje na USA

Nvidia si za 500 miliard dolarů zajišťuje paměti od SK Hynix a prohlubuje vazbu Jižní Koreje na USA

Jensen Huang
ČTK
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Dohoda mezi Nvidií a jihokorejskou SK Hynix vypadá na první pohled jako běžný obchodní kontrakt. Ve skutečnosti jde o další krok k propojení dvou ekonomik v oblasti, která se stala novým geopolitickým úzkým hrdlem – v dodávkách pamětí pro umělou inteligenci.

Dohoda mezi Nvidií a jihokorejskou SK Hynix vypadá na první pohled jako běžný obchodní kontrakt. Podle CNBC ve skutečnosti jde o další krok k propojení dvou ekonomik v oblasti, která se stala novým geopolitickým úzkým hrdlem – v dodávkách pamětí pro umělou inteligenci.

Paměti jsou druhé úzké hrdlo AI ekonomiky

Pozornost se dosud soustředila hlavně na grafické procesory. Vysokorychlostní paměti typu HBM jsou ale stejně kritickou komponentou. Jak píše CNBC, SK Hynix ovládá 60 procent světového trhu s těmito paměťmi. Nvidia si u ní zamluvila kapacitu na několik let dopředu za až 500 miliard dolarů. Podle DigiTimes je součástí dohody i společný vývoj další generace pamětí HBM4.

Ty mají podle stejného zdroje sloužit trénování jazykových modelů i takzvané fyzické AI, tedy robotice a autonomním systémům. Přidružená firma SK Telecom kvůli tomu postaví v Jižní Koreji cloudové centrum s příkonem dva gigawatty, poháněné systémy Nvidia Vera Rubin, které by mělo v první fázi najet do provozu v roce 2027.

Dohoda s Nvidií je jen částí širšího balíku. Na summitu v San Franciscu, který svolal prezident Lee Jae-mjung, oznámily SK Group a Samsung závazky za 950 miliard dolarů, uvádí Tech Times. Na SK Group připadá přes 750 miliard dolarů, z toho většinu právě prostřednictvím dohody s Nvidií, zatímco Samsung přidal 200 miliard dolarů na dodávky pamětí, výrobu čipů a pokročilé balení pro Broadcom. Yahoo Finance zdůrazňuje, že nejde o investice v klasickém smyslu, ale o závazné komerční kontrakty. Ty podle serveru zavazují korejské firmy k výrobě a americké odběratele k nákupu, a to až do roku 2030.

Summit potvrzuje směr, kterým se Jižní Korea vydala

Jednání se osobně účastnili Jensen Huang, Sam Altman, Dario Amodei i Hock Tan, poznamenává web Briefs. Přítomnost šéfů klíčových amerických AI firem na jednom místě naznačuje, že Washington bere korejské polovodičové kapacity jako strategickou prioritu. Jižní Korea si tím upevňuje pozici nepostradatelného spojence v americkém technologickém řetězci. Zároveň se ale ještě více váže na poptávku jediného zákazníka – amerického AI průmyslu v čele s Nvidií.

Tři scénáře dalšího vývoje

Poptávka po výpočetním výkonu pro AI může růst podle očekávání, a dlouhodobé kontrakty se pak ukážou jako prozíravé zajištění kapacit na celou dekádu. Stejně tak ale může tempo investic do AI infrastruktury zpomalit dřív, než SK Hynix a Samsung stihnou naplnit sjednané objemy — firmy by pak zůstaly s nasmlouvanou kapacitou, o kterou nebude takový zájem. A do třetice: Čína, vyloučená z podobných dohod, může zrychlit vlastní vývoj pamětí HBM a pokusit se snížit závislost svého AI průmyslu na jihokorejsko-americkém řetězci.

Zkušenosti z jiných odvětví ukazují, že koncentrace dodávek u jednoho strategického partnera přináší nejen jistotu, ale i riziko. Otázkou zůstává, zda se americko-korejská aliance v paměťovém průmyslu za pár let ukáže jako prozíravost, nebo jako další případ přílišné závislosti na jediném směru poptávky.

VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB 

Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.

Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.

Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.

Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.

To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB. 

A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.

Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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Biohacking: Nejsledovanější tělo světa selhalo, Bryan Johnson bojuje s nemocí bez léku

Biohacking: Nejsledovanější tělo světa selhalo, Bryan Johnson bojuje s nemocí bez léku
stockvault.net/; mohamed hassan, Creative Commons - CC0
Alžběta Shejbalová
Alžběta Shejbalová

Biohacker Bryan Johnson investoval do svého těla desítky milionů dolarů, sleduje stovky biomarkerů a roky testuje hranice optimalizace zdraví. Teď přiznal autoimunitní gastritidu, nemoc, kterou medicína neumí vyléčit. Vědecké studie přitom ukazují, že kořeny autoimunitních onemocnění často sahají k traumatům z dětství a chronickému stresu – tedy k faktorům, které žádný protokol biomarkerů nezachytí.

Na konci června zveřejnil známý biohacker Bryan Johnson na sociálních sítích, že trpí autoimunitním onemocněním - autoimunitní gastritidou. Johnson investoval desítky milionů dolarů do optimalizace svého těla, sleduje stovky svých biomarkerů, spí v přesně kontrolovaných podmínkách a jí dietu sestavenou týmem lékařů. Nyní přiznal onemocnění, které moderní medicína neumí vyléčit.

Autoimunitní gastritida je chronický zánětlivý stav, při kterém imunitní systém napadá buňky žaludeční sliznice zodpovědné za produkci trávící kyseliny a za tvorbu tzv. vnitřního faktoru, což je protein nezbytný pro vstřebávání vitaminu B12. Výsledkem je postupná atrofie sliznice, neschopnost absorbovat železo a B12 a zvýšené riziko rakoviny žaludku. Onemocnění se vyvíjí roky bez příznaků, prvním signálem bývá chronicky nízká hladina ferritinu i přes normální hodnoty hemoglobinu, a to právě ukázaly Johnsonovy výsledky při rutinním testování. Diagnózu potvrdila endoskopie a biopsie, které ukázaly časné stadium atrofie žaludeční sliznice.

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Biohacking: Peptidy jsou hvězdou anti-aging kosmetiky. Zázrak ale nečekejte od každého krému

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Peptidy se staly jedním z největších lákadel moderní anti-aging kosmetiky. Slibují podporu kolagenu, pevnější pleť i jemnější vrásky, zároveň ale platí, že jejich účinek závisí na typu peptidu, formulaci produktu i schopnosti proniknout do kůže. Samotné slovo „peptidy“ na obalu proto ještě není zárukou viditelného výsledku.

Alžběta Shejbalová

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Johnson sám část viny připisuje konzumaci cukru v dětství a období ve svých dvacátých letech, kdy byl vystaven neustálému stresu a přibral na váze. Zároveň byl v 21 letech diagnostikován s autoimunitním onemocněním štítné žlázy. Imunitní systém, který se jednou naučí útočit na vlastní tkáně, má k tomu totiž v dalších orgánech vyšší předpoklady a pak je tedy běžné mít i několik autoimunitních onemocnění najednou. Autoimunitní gastritida a autoimunitní onemocnění štítné žlázy jsou navíc u jednoho pacienta přítomné obzvlášť často.

Johnsonův protokol Blueprint je zaměřen na měřitelné biomarkery - biologický věk tkání, kardiovaskulární kondici, hladiny hormonů, kvalitu spánku, tělesné složení. To jsou parametry, které strava, pohyb, spánek a cílené doplňky stravy měřitelně ovlivňují. Autoimunitní onemocnění ale vzniká z interakce genetické predispozice, raného imunologického nastavení a dalších často zdánlivě nesourodých a často i těžko zjistitelných faktorů, které se odehrály dlouho před tím, než Johnson začal sledovat svůj první biomarker. Protokol může zpomalit stárnutí tkání, ale nemůže sám o sobě přepsat imunologickou historii.

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Peptidy se staly jedním z nejviditelnějších trendů biohackingu a longevity scény. Část z nich má pevné místo v medicíně, jiné ale stojí hlavně na zvířecích studiích, anekdotických zkušenostech a rychle rostoucí poptávce, která se často přesouvá do šedé zóny.

Alžběta Shejbalová

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V dokumentu o Johnsonovi, který vyšel před zveřejněním jeho diagnózy, mluví otevřeně o emocionálních traumatech z dětství a o tom, jak ho formovala léta v náboženské komunitě. Tyto nepříznivé zkušenosti z dětství, tedy emocionální zanedbání, zneužívání nebo chronický stres v rané vývojové fázi, jsou prokazatelně spojeny se zvýšeným rizikem rozvoje autoimunitních onemocnění v dospělosti. Systematický přehled a meta-analýza z roku 2025 shrnující desítky studií ukázala, že lidé s historií traumatického dětství mají vyšší riziko autoimunitních onemocnění, přičemž mechanismem je pravděpodobně chronická aktivace HPA osy, která vede k uvolňování prozánětlivých cytokinů a oslabení mechanismů imunity tlumících zánět.

Posttraumatická stresová porucha (PTSD) a chronický psychický stres mají na imunitní systém podobný efekt. Meta-analýza z roku 2025 zaměřená na PTSD jako rizikový faktor pro autoimunitní onemocnění ukázala konzistentní asociaci mezi touto diagnózou a zvýšeným rizikem rozvoje lupusu, zánětlivého onemocnění střev, revmatoidní artritidy i roztroušené sklerózy. Mechanismem je aktivace HPA osy, tedy systému propojujícího hypotalamus, hypofýzu a nadledvinky, který řídí produkci kortizolu a stresovou odpověď organismu a sympatického nervového systému. Obojí funguje jako pojítko mezi emocionálním stresem a dysregulací imunitního systému. Chronicky aktivovaná stresová osa mění chování imunitních buněk a snižuje jejich schopnost rozlišovat mezi vlastními a cizími strukturami. Velká kohortová studie z loňska zjistila, že příznaky deprese, úzkosti a PTSD zprostředkovávají přibližně čtvrtinu asociace mezi traumaty z dětství a rozvojem autoimunitních onemocnění v dospělosti.

Otázkou tedy je, co vše patří do definice optimalizování těla. Biomarkery lze měřit, spánek lze regulovat, strava lze přesně kalibrovat. Imunologické stopy raného stresu, traumatu a chronické aktivace nervového systému ale v této definici zatím většinou nebývají. 

VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB 

Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.

Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.

Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.

Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.

To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB. 

A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.

Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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Ekonomický zájem nesmí přetlačit technické normy výstavby, varuje Renata Zdařilová

Ekonomický zájem nesmí přetlačit technické normy výstavby, varuje Renata Zdařilová
Profimedia
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Největší riziko novely stavebního zákona spočívá v tom, že se mohou rozvolnit technické požadavky na výstavbu v případě, že by investor upřednostnil ekonomické zájmy, říká Renata Zdařilová, členka představenstva České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

„Novela stavebního zákona schválená ve třetím čtení ve Sněmovně je pro nás tak trochu záhada. Pořád nevíme, jaké je konečné znění,“ říká Zdařilová. Nyní se zapracovávají pozměňovací návrhy. „My jako komora jsme se vyjadřovali ke zněním, která byla známa v průběhu května. Komunikace o technických parametrech s námi nebyla taková, jaká by měla být. Odborná debata nad našimi připomínkami nebyla,“ tvrdí Zdařilová.

Komora měla několik zásadních připomínek, které se týkaly práce autorizovaných osob, inženýrů a techniků. „To, s čím jsme pracovali a co jsme připomínkovali, jsou základní technické požadavky na stavby.“

Technické parametry ve hře

Novela, tak jak komora předpokládá, má umožnit, že nebude třeba některé požadavky plnit, pokud budou ekonomicky nepřiměřené. Mezi ekonomicky přiměřené požadavky se nyní nově, kromě standardních věcí jako umístění stavby nebo parkovací místa, budou započítávat i technické parametry, například mechanická odolnost a stabilita. Což je statika stavby, základ, který stavba musí splňovat. „To jsou body, které nemůžeme přijmout, abychom jako autorizované osoby garantovaly stavbu, a neplnily základní požadavky na výstavbu,“ říká členka představenstva komory.

Podle ní se při výstavbě musí plnit několik základních požadavků, které vycházejí z evropských předpisů a existují k tomu závazné normy. Ty určují, jakým způsobem stavbu navrhnout. „Je velmi těžké se od těchto požadavků odchýlit, abych mohla jako autorizovaná osoba garantovat správnost stavby.“

Autorizovaná osoba, která připravuje dokumentaci k výstavbě, ručí za výsledek doživotně. Komora chce proto inženýry a techniky chránit před tlakem investora. Zda se skutečně zhorší kvalita výstavby v Česku bude podle Zdařilové záležet právě na něm. „Buď bude dodržovat normy, jak platí v Evropě, nebo upřednostní ekonomický zájem a půjde na úplné minimum, jak mu umožní nový zákon.“ A bude také záležet na autorizované osobě, jestli půjde do rizika.

Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

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