Glosa Dalibora Martínka: Elektrokoloběžky měly být budoucností pokroku. Hřib je zařízl

Ano, není to příjemné, když dva týpci, čert ví odkud, možná z Itálie, nebo ze Španělska, prostě pražští turisté, se řítí spolu na jedné elektrokoloběžce Ječnou ulicí vzhůru k náměstí I. P. Pavlova, vlají a vychylují se. Každý řidič kolem nich se bojí, aby tuto dvojku dobrodruhů nepřejel.

Oni potom na konci své cesty odhodí svůj dopravní prostředek někam na chodník, a běží dál za zábavou.

Elekrokoloběžky, elektrokola, to měla být budoucnost dopravy v Praze. Lime, Rekola, Bolt. A další. Do hlavního města se vhrnuly s nadšením nových technologií jako lavina. Jenže ouha, ono to nefunguje dobře. Myšlenka asi byla, že lidé vystoupí ze svých aut a ujedou ten kilometr, který potřebují od výčepu k báru, na sdílené elektrokoloběžce. Jenže idealistická myšlenka se, jak je to obvyklé, zvrhla.

Myšlenka také asi byla, provozovatelů, že lidé raději dají pomocí aplikace padesát korun, než aby čekali na taxík. A že na tom pěkně vydělají. A ještě kolem toho nafouknout bublinu ekologičnosti, krátkých vzdáleností ve městě a podobných blafů.

Realita je taková, že se koloběžky válejí tam i tady, jízda na nich ohrožuje na pěších zónách každého a na silnicích ještě víc. Hezká úvodní myšlenka, ale výsledek nestojí za nic. Radní Zdeněk Hřib, šéf Pirátů, který je nepřítelem automobilové dopravy v Praze, prosadil na něj nečekané rozhodnutí. Sdílené elektrokoloběžky nemají v Praze místo. Jejich provozovatelé je nebudou moci v metropoli nabízet.

Po schválení nového nařízení v městské radě dostanou podle Hřiba provozovatelé elektrokoloběžek lhůtu na to, aby vozítka z ulic odstranili. „Nečekáme, že to budou nějak masivně porušovat, to ukazuje i zkušenost z jiných měst.“ Sdílené elektrokoloběžky už zakázaly Paříž, Madrid nebo Melbourne.

Jeden by od Hřiba, při jeho naturelu, čekal opačný přístup. Nicméně, s opilými uživateli elektrokoloběžek došla trpělivost i příznivcům nových technologií. Ne všechno, co na počátku vypadá jako pokrok a nová myšlenka, se v praxi osvědčí. Ostatně, i spalovací auta už mají na kahánku.

Jenže, pozor, vývoj má svůj tok. Většinou to začne v Americe, kterou teď nemáme rádi, protože Trump se chová jako slon v porcelánu. Ale ve Spojených státech, díky jejich přístupu k podnikání, vzniká nejvíc inovativních řešení. Ta se zhruba do pěti let přelijí do Evropy. A nějaký čas poté i do Prahy. A nakonec i do Valašského Meziříčí. Tam si ještě na nové trendy budou muset chvíli počkat. Jak oznámil mluvčí valašskomeziříčské radnice, obyvatelé a návštěvníci měst a obcí na Vsetínsku budou moci letos začít využívat sdílená kola.