Co Čech, to cyklista. Zájem o půjčovny kol Českých drah roste

Po celé republice je nyní celoročně otevřeno na šest desítek půjčoven, dříve jich od ledna do prosince fungovalo jen dvacet.

Cyklopůjčovny Českých drah ČD Bike za první pololetí evidovaly přes 2900 výpůjček jízdních kol, meziročně se zájem zvýšil o téměř čtvrtinu. Bylo to i díky rozšíření služeb – po celé republice je nyní celoročně otevřeno na šest desítek půjčoven, dříve jich od ledna do prosince fungovalo jen dvacet. Dnes to sdělila mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová. Půjčovny fungují ve větších železničních stanicích nebo na nádražích v turisticky oblíbených lokalitách. V nabídce mají klasická jízdní kola pro děti i dospělé, elektrokola i koloběžky, nechybí ani různé cyklodoplňky.

„Stále populárnější jsou u zákazníků elektrokola, a proto je průběžně rozšiřována jejich flotila. Letos poprvé je většina půjčoven otevřena celoročně, takže nabízí své služby nejenom během hlavní turistické sezony,“ uvedla mluvčí.

V hlavní sezoně se k 60 celoročně otevřeným cyklopůjčovnám přidává ještě sedm dalších. „Jízdní kola tak nyní nabízíme v 67 pobočkách. Celkem bylo za prvních šest měsíců letošního roku odbaveno přes 2900 výpůjček,“ uvedl generální ředitel ČD Michal Krapinec.

Na firemní akci i školní výlet

Zákazníci stále více využívají možnost zajistit si hromadnou výpůjčku pro větší skupinu, jako jsou firemní akce, školní výlety nebo akce sportovních oddílů. Pro takové výpůjčky jsou ideální půjčovny s rozšířenou nabídkou kol, například v Třeboni, Karlových Varech – Dolní nádraží, v Břeclavi nebo Olomouci, poznamenala Rajnochová.

Zamluvit si kola mohou zájemci až s dvouměsíčním předstihem v rezervačním systému v e-shopu ČD či v aplikaci Můj vlak, přes které se uskuteční víc než polovina objednávek.

Pro všechny půjčovny kol ČD Bike platí jednotný ceník. Za kolo zaplatí zákazníci s platnou jízdenkou Českých drah nebo IN Kartou 210 korun za den, za elektrokolo 420 Kč. Kompletní přehled půjčoven, ceník a další informace včetně možnosti rezervace najdou zájemci na stránkách www.cd.cz/cdbike.

