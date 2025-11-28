Nová dálnice. Silničáři získali územní rozhodnutí pro stavbu první části středočeské D3
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) získalo územní rozhodnutí pro první část středočeské dálnice D3 mezi Voračicemi a Novou Hospodou. Stavba má začít v roce 2028 a potrvá čtyři roky. Předpokládané náklady jsou 18,5 miliardy korun, informoval o tom Jiří Veselý z ŘSD. Dostavba D3 má řadu odpůrců, vadí jim, že dálnice povede turisticky atraktivním Posázavím. ŘSD a ministerstvo dopravy jejich výtky odmítají.
Rozhodnutí k úseku Voračice-Nová Hospoda vydal odbor stavebního úřadu hlavního města Prahy. Jde o první ze souboru staveb na hlavní trase, která územní rozhodnutí má. Dokument, který zatím nenabyl právní moci, podle Veselého připomíná nejen význam stavby pro Středočeský kraj, ale pro doplnění dálniční sítě ČR vůbec. Zmiňuje připomínky a požadavky obcí i vlastníků pozemků a konstatuje, že záměr je v souladu se zásadami územního rozvoje Středočeského kraje. "Z těchto důvodů správní orgán vyhodnotil žádost ŘSD jako opodstatněnou," dodal Veselý.
Kriminalisté se v souvislosti s úterním zásahem v sídlech Správy železnic a Ředitelství silnic a dálnic zabývají mimo jiné zakázkami na modernizaci Masarykova nádraží v Praze či dostavbu dálnice D3. Tendr na stavební práce na dálničním tahu na jihu Čech byl podle detektivů předražený, napsal server Odkryto.cz. Podle generálního ředitele ŘSD Radka Mátla však bylo navýšení ceny transparentní a v souladu se zákonem, řekl Mátl.
Tato část středočeské D3 má měřit 17,4 kilometru. Projekt na ní počítá s 24 mosty, třemi mimoúrovňovými křižovatkami, devíti protihlukovými stěnami o celkové délce 4,1 kilometru a devíti zemními valy s úhrnnou délkou 3,1 kilometru. Geodeti v úseku Václavice - Voračice nyní oddělují hranice pozemků, aby mohly vzniknout geometrické plány a znalecké posudky. Začala majetkoprávní příprava včetně rozesílání návrhů kupních smluv a připravují se podklady pro archeologický a pyrotechnický průzkum.
D3 má spojit Prahu s Českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi. Středočeská část by měla měřit 58,5 kilometru. Zatímco v jižních Čechách se staví, ve středních Čechách se ještě nezačalo. Kritikům vadí, že dálnice povede turisticky atraktivním Posázavím. Obávají se i problémů s podložím v okolí Jílového u Prahy, kde se ve středověku těžilo zlato. Záměr podle nich stojí na zastaralých podkladech. Ministerstvo dopravy a ŘSD ho obhajují. Trasa D3 přes Posázaví byla podle nich opakovaně vyhodnocena jako ekonomicky smysluplná a nejvhodnější.
Současná slovenská architektura a urbanismus podle expertů stojí před výzvou vytvářet kompaktní, ale příjemná města s bytovými domy tak, aby se maximálně využil potenciál pozemku a zároveň vznikalo prostředí příjemné pro život. Právě tyto podmínky zvládli autoři nejlepších realizovaných bytových domů, kteří letos uspěli v soutěži CE ZA AR 2025. Podívejte se, jak vypadají nejzajímavější bytovky na Slovensku a který ateliér je opakovaně nejúspěšnější.
Současná slovenská architektura a urbanismus podle expertů stojí před výzvou vytvářet kompaktní, ale příjemná města s bytovými domy tak, aby se maximálně využil potenciál pozemku a zároveň vznikalo prostředí příjemné pro život. Právě tyto podmínky zvládli autoři nejlepších realizovaných bytových domů, kteří letos uspěli v soutěži CE ZA AR 2025. Podívejte se, jak vypadají nejzajímavější bytovky na Slovensku a který ateliér je opakovaně nejúspěšnější.
