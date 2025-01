Řidiči se letos dočkají dalších 75 kilometrů nových dálnic

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) letos otevře 74,1 kilometru nových dálnic a 25,2 kilometru silnic první třídy. Hotová bude dálnice D1 a výrazně se rozšíří severní propojení Čech a Moravy po dálnici D35. Dalších 64,4 kilometru dálnic a 45,4 kilometru silnic první třídy se začne stavět, oznámilo ŘSD.

Dále platí, že základní dálniční síť by měla být hotová v roce 2033, řekl novinářům ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Loni stát zprovoznil 110 kilometrů nových úseků dálnic.

ŘSD bude letos hospodařit s rekordním rozpočtem přes 80 miliard korun, připomněl Kupka. Stát chce letos podle něj výrazně pokročit v přípravě severní části Pražského okruhu a chybějící části dálnice D52 z Brna kolem Mikulova do Rakouska. Aktuálně je rozestavěných 178 kilometrů dálnic a víc než 60 kilometrů nových silnic první třídy, řekl generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Na dálnicích chce ŘSD podle něj do konce prvního pololetí zprovoznit 30 vysokorychlostních vah, které ochrání dálnice před přetíženými kamiony.

Úleva pro Brňany i Pardubičany

Na jaře bude podle ŘSD hotové rozšíření dálnice D1 na obchvatu Brna ze čtyř na šest pruhů, konkrétně úsek Brno centrum - Brno jih. Poslední chybějící desetikilometrový úsek D1 mezi Přerovem a Říkovicemi se otevře dříve, než se plánovalo, jeho dokončení se přesune z března 2026 na konec letošního roku. Dodatek smlouvy se stavební firmou Strabag plánuje ŘSD uzavřít v letošním prvním čtvrtletí.

Na dálnici D35 letos ŘSD chce zprovoznit čtyři úseky, zejména v Pardubickém kraji. Úsek Vysoké Mýto - Džbánov, který bude zároveň tvořit obchvat Vysokého Mýta, bude měřit téměř šest kilometrů. Otevře se také téměř 12 kilometrů D35 v trase Janov - Opatovec a úsek u Olomouce. Auta letos poprvé projedou také po 10,5 kilometru dálnice D35 mezi Hořicemi a Sadovou, tedy v části z Hradce Králové na Jičín.

Hotová bude v letošním roce křižovatka Kosmonosy na dálnici D10 u Mladé Boleslavi a úsek dálnice D55 Olomouc - Kokory. Dokončená letos bude i dálnice D6 ve Středočeském kraji. Dva úseky u Hořoviček a Hořesedel dlouhé téměř 15 kilometrů by se měly zprovoznit v září. Stavět se začnou úseky D6 v Karlovarském kraji, a to Knínice - Bošov a Žalmanov - Knínice.

„V nejbližší době začne stavba obchvatu Litomyšle, což je poslední nerozestavěný úsek dálnice D35 v úseku Litomyšl - Janov. Významný úsek na dálnici D11 mezi Jaroměří a Trutnovem by měl být zahájen ve třetím nebo čtvrtém čtvrtletí roku 2025," řekl Mátl a dodal, že dálnice D11 tak bude rozestavěná v celé délce.

Na silnicích první třídy chce ŘSD letos zprovoznit obchvat Nové Paky, severovýchodní obchvat Pardubic či obchvat Lišova a Štěpánovic u Českých Budějovic. V létě začne stavba obchvatu, který nahradí silnici I/12 Běchovice - Úvaly. Zprovozněný bude zároveň s úsekem Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Stavět se začnou také obchvaty Plas a Přeštic v Plzeňském kraji a ještě v prvním čtvrtletí začne stavba 6,5 kilometru dlouhého obchvatu Náchoda na tahu I/33.

