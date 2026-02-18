Nový magazín právě vychází!

BBC požádá soud o zamítnutí Trumpovy žaloby o deset miliard dolarů

BBC požádá soud o zamítnutí Trumpovy žaloby o deset miliard dolarů

BBC požádá soud o zamítnutí Trumpovy žaloby o deset miliard dolarů
Britská BBC se chystá požádat floridský soud o zamítnutí žaloby Donalda Trumpa. Prezident po britské stanici požaduje deset miliard dolarů kvůli dokumentu o útoku na Kapitol z 6. ledna 2021. BBC viní z pomluvy i porušení zákona. Stanice připustila redakční chybu, odmítá však, že by ale porušila zákon.

Britská veřejnoprávní stanice BBC ve středečním podání federálnímu soudu v americkém Miami uvedla, že americký prezident Donald Trump neprokázal, že se v dokumentu odvysílaném krátce před jeho znovuzvolením dopustila pomluvy. Chystá se proto požádat o zamítnutí Trumpovy žaloby o deset miliard dolarů (asi 205 miliard korun), píše agentura Reuters.

BBC chce argumentovat tím, že Trump neprokázal ani pomluvu, ani porušení floridského zákona o nekalých obchodních praktikách. Rozhlasová a televizní stanice se rovněž chystá zpochybnit příslušnost soudu s odkazem na floridské právo, federální pravidla pro civilní spory a pasáže americké ústavy o řádném procesu.

Spor o sestřih projevu z 6. ledna

Trump BBC zažaloval v prosinci kvůli dokumentu se sestříhaným záznamem jeho projevu ze 6. ledna 2021, který podle něj vyvolával dojem, že vyzýval své příznivce k útoku na Kapitol, sídlo Kongresu USA. Americký prezident po britské stanici žádá pět miliard dolarů za každý ze dvou bodů žaloby, a to za pomluvu a za porušení zákona státu Florida, který zakazuje klamavé a nekalé obchodní praktiky.

Britská stanice už dříve uvedla, že pro podání žaloby neexistuje právní základ. Za sestřih se ale Trumpovi omluvila a přiznala redakční chybu. Kauza vedla v listopadu k rezignaci generálního ředitele BBC Tima Davieho a šéfky zpravodajství Deborah Turnessové.

Součást širšího tlaku na média

Žaloba proti BBC je podle agentur součástí širšího Trumpova tažení proti médiím. Prezident v minulosti žaloval nebo veřejně napadal řadu amerických televizí a deníků, které se kriticky stavějí k jeho působení. Některá z nich, například stanice CBS či ABC, se s prezidentem dohodla na mimosoudním vyrovnání v řádu desítek milionů dolarů. Jiná média, včetně deníků The New York Times či The Wall Street Journal, pochybení odmítají.

Šéf Mety Mark Zuckerberg má dnes vypovídat v přelomovém procesu o bezpečnosti sociálních sítí. Žaloba tvrdí, že Instagram a další aplikace vědomě podporovaly návykové chování mladých lidí. Případ už teď odborníci přirovnávají k „Big Tobacco“ momentu technologického světa. Meta obvinění odmítá a tvrdí, že nenese žádnou odpovědnost za závislostní chování uživatelů svých platforem.

Šéf společnosti Meta Mark Zuckerberk má ve středu vypovídat u soudu v Los Angeles v procesu, který může zásadně proměnit pohled na odpovědnost sociálních sítí.

Případ, jenž začal na konci ledna, řeší žalobu mladé ženy, která tvrdí, že se stala závislou na aplikacích jako Instagram či YouTube. Podle jejích právníků technologické firmy věděly, že design jejich platforem může mladým uživatelům škodit – a přesto veřejnost ujišťovaly o jejich bezpečnosti.

„Big Tobacco“ moment technologického světa

Odborníci přirovnávají letošní sérii soudních sporů k přelomovým procesům proti tabákovým firmám v 90. letech. Stejně jako tehdy výrobci cigaret věděli o zdravotních rizicích kouření a dlouhodobě je zlehčovali či popírali, jsou dnes technologické firmy podezřívány, že si byly vědomy návykového potenciálu svých platforem a přesto veřejnost ubezpečovaly o jejich neškodnosti a investovaly nemalé sumy do marketingu.

Snap a TikTok se s žalobkyní ještě před zahájením procesu dohodly na vyrovnání. Meta se ale rozhodla jít k soudu.

„Otázkou pro porotu je, zda byl Instagram podstatným faktorem v psychických potížích žalobkyně,“ uvedl mluvčí Mety pro CNBC. 

Kdy už jde o klinickou závislost?

Minulý týden v procesu vypovídal i šéf Instagramu Adam Mosseri. Přiznal, že používání sociálních sítí může být problematické, odmítl však srovnání s klinickou závislostí.

„Myslím, že je možné používat Instagram víc, než je vám příjemné. Ale příliš mnoho je relativní a každý tuto hranici máme jinde,“ uvedl Mosseri.

Losangeleský proces není jediný. Meta současně čelí žalobě také v Novém Mexiku, kde ji generální prokurátor Raúl Torrez obviňuje z nedostatečné ochrany dětí před online predátory. „Tvrdíme, že Meta vytvořila nebezpečný produkt, který umožňuje zneužívání dětí,“ řekl Torrez CNBC.

A na léto je navíc naplánován další proces v Kalifornii, který se zaměří na dopady aplikací na duševní zdraví mladých uživatelů. 

Zda půjde skutečně o „tabákový moment“ technologického světa, ukážou až nadcházející měsíce. Jisté ale je, že soudní síň se letos stává místem, kde se bude rozhodovat o hranicích odpovědnosti digitálních platforem. A případný verdikt může změnit nejen byznys modely sociálních sítí, ale i způsob, jakým je budou regulovat vlády po celém světě.

Mark Zuckerberg slaví 750 milionů uživatelů Facebooku v roce 2007

Pamatujete Friendster a MySpace? Sociální sítě začaly krachem, přesto změnily svět

Názory

Vedle iPhonu jsou největší technologickou novinkou 21. století sociální sítě. Slibovaly, že nás více propojí. Nakonec nás ale zcela rozdělily a uzavřely v sociálních bublinách, které se navzájem nenávidí, napomohly k etnickým čistkám a jsou hlavní příčinou pandemie psychických potíží u dospívajících. Ale také daly zbohatnout několika miliardářům.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Zmařená balkánská mise. ČEZ nedostal z Bulharska ani euro

Zmařená balkánská mise. ČEZ nedostal z Bulharska ani euro
Profimedia
ČTK
ČTK

Společnost ČEZ požadovala náhradu škody v řádu stovek milionů eur. Tribunál uznal, že námitky nebyly bezdůvodné. Přesto Bulharsko podle něj neporušilo mezinárodní závazky. A ČEZ se tak žádné kompenzace škod nedomohl.

Energetická skupina ČEZ neuspěla v arbitráži proti Bulharsku, které vinila z poškození svého tamního podnikání. Česká společnost ve sporu žádala náhradu škody v řádu stovek milionů eur, podle arbitrů na ni ovšem nárok nemá. Uvedly to ve středu Seznam Zprávy. ČEZ působil na bulharském trhu od roku 2004, poslední aktiva tam prodal v roce 2021.

Spor o regulaci cen

ČEZ zahájil arbitráž u Mezinárodního střediska pro řešení sporů z investic ve Washingtonu v roce 2016. Firma to tehdy odůvodnila řadou zásahů bulharských institucí poškozujících podnikání společností ČEZ v Bulharsku. Skupině se nelíbily především úřední zásahy v oblasti stanovení a regulace cen elektřiny.

Česká společnost měla s bulharskými úřady problémy delší dobu. Od tamní Komise pro energetickou a vodní regulaci dostala velké množství pokut za údajné porušení povinností. Další spory měla skupina také s bulharským antimonopolním úřadem, který jí udělil pokuty za zneužití dominantního postavení na trhu.

Verdikt tribunálu

„Tribunál v nálezu konstatoval, že ačkoli tyto nároky a argumenty společnosti ČEZ byly závažné a nebyly zjevně bezdůvodné, jednání Bulharska nedosáhlo takové právní intenzity, aby porušovalo mezinárodněprávní závazky Bulharska vyplývající ze Smlouvy o energetické chartě, a tudíž nebylo společnosti ČEZ přiznáno právo na náhradu škody,“ uvedl ČEZ.

Nepovedená expanze na Balkán

ČEZ vstoupil na bulharský trh v roce 2004, ve stejné době jako rakouská EVN, německý E.ON a další evropské energetické firmy, které začaly v zemi investovat s očekáváním, že nastane liberalizace energetického trhu. ČEZ zakoupil část bulharské distribuční soustavy, v roce 2006 pak koupil elektrárnu ve Varně. Po sporech s bulharskými úřady se ale rozhodl ze země odejít, své tamní firmy prodal v roce 2021 bulharské finanční společnosti Eurohold za 335 milionů eur (asi 8,13 miliardy korun).

Expanzi ČEZ na Balkán v minulosti označil několikrát za nepovedenou například premiér Andrej Babiš (ANO). ČEZ v minulosti působil také například v Rumunsku.

Majoritním vlastníkem ČEZ je stát, který prostřednictvím ministerstva financí vlastní 70 procent akcií společnosti. ČEZ za tři čtvrtletí loňského roku vydělal 21,5 miliardy korun, čistý zisk skupiny tak meziročně klesl o zhruba 6,5 procenta. Výsledky za celý rok 2025 by měla firma zveřejnit v březnu.

