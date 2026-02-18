BBC požádá soud o zamítnutí Trumpovy žaloby o deset miliard dolarů
Britská BBC se chystá požádat floridský soud o zamítnutí žaloby Donalda Trumpa. Prezident po britské stanici požaduje deset miliard dolarů kvůli dokumentu o útoku na Kapitol z 6. ledna 2021. BBC viní z pomluvy i porušení zákona. Stanice připustila redakční chybu, odmítá však, že by ale porušila zákon.
Britská veřejnoprávní stanice BBC ve středečním podání federálnímu soudu v americkém Miami uvedla, že americký prezident Donald Trump neprokázal, že se v dokumentu odvysílaném krátce před jeho znovuzvolením dopustila pomluvy. Chystá se proto požádat o zamítnutí Trumpovy žaloby o deset miliard dolarů (asi 205 miliard korun), píše agentura Reuters.
BBC chce argumentovat tím, že Trump neprokázal ani pomluvu, ani porušení floridského zákona o nekalých obchodních praktikách. Rozhlasová a televizní stanice se rovněž chystá zpochybnit příslušnost soudu s odkazem na floridské právo, federální pravidla pro civilní spory a pasáže americké ústavy o řádném procesu.
Spor o sestřih projevu z 6. ledna
Trump BBC zažaloval v prosinci kvůli dokumentu se sestříhaným záznamem jeho projevu ze 6. ledna 2021, který podle něj vyvolával dojem, že vyzýval své příznivce k útoku na Kapitol, sídlo Kongresu USA. Americký prezident po britské stanici žádá pět miliard dolarů za každý ze dvou bodů žaloby, a to za pomluvu a za porušení zákona státu Florida, který zakazuje klamavé a nekalé obchodní praktiky.
Britská stanice už dříve uvedla, že pro podání žaloby neexistuje právní základ. Za sestřih se ale Trumpovi omluvila a přiznala redakční chybu. Kauza vedla v listopadu k rezignaci generálního ředitele BBC Tima Davieho a šéfky zpravodajství Deborah Turnessové.
Součást širšího tlaku na média
Žaloba proti BBC je podle agentur součástí širšího Trumpova tažení proti médiím. Prezident v minulosti žaloval nebo veřejně napadal řadu amerických televizí a deníků, které se kriticky stavějí k jeho působení. Některá z nich, například stanice CBS či ABC, se s prezidentem dohodla na mimosoudním vyrovnání v řádu desítek milionů dolarů. Jiná média, včetně deníků The New York Times či The Wall Street Journal, pochybení odmítají.
