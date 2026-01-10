Největší e-shop v Česku hlásí skokový zisk. Alza vydělala 2,3 miliardy
Největší český internetový obchod Alza v roce 2024 zdvojnásobil čistý zisk na 2,3 miliardy korun. Tržby společnosti v předloňském roce vzrostly o třetinu na 61 miliard korun. Vyplývá to z výroční zprávy Alzy ve Sbírce listin. Na její zveřejnění upozornil server e15. Zakladatel společnosti Aleš Zavoral ve výroční zprávě uvedl, že za výsledky stálo upřednostnění zisku před růstem tržeb. Hospodářské výsledky firmy za loňský rok zatím nejsou k dispozici.
I když se podle Zavorala v roce 2024 částečně uklidnila makroekonomická a geopolitická situace, proměnilo se v Česku konkurenční prostředí. Na trh se podle něj dostala řada čínských či evropských firem, které zneužívají nerovných obchodních podmínek. Evropská legislativa proti nim není schopná efektivně zakročit a vymáhat po nich dodržování pravidel, tvrdí Zavoral.
Zároveň podle něj v předloňském roce rostly náklady na pracovní sílu, reklamu či nájmy. Přesto finanční výsledky společnosti Zavoral hodnotí kladně. „Rok 2024 v několika případech potvrdil, že čistá honba za obratem a růstem za každou cenu není v podnikání tou správnou cestou, protože vede ke křehkému prostředí, které v době nejistoty a vyšších nákladů ukazuje své slabiny,“ dodal Zavoral.
Alza ke konci předloňského roku zaměstnávala 2470 lidí na hlavní pracovní poměr a 615 osob na základě dohod. V roce 2023 zaměstnávala společnost průměrně 1856 lidí a rok předtím 2273 pracovníků. Na osobní náklady zaměstnanců Alza v roce 2024 vydala 2,2 miliardy korun, tedy o zhruba 331 milionů více než rok předtím.
Počet výdejních boxů Alza meziročně zvýšila o polovinu na 3600. Zároveň společnost předloni otevřela dvě nové prodejny v Maďarsku, a to v Budapešti a v Györu. Druhou prodejnu pak otevřela ve Vídni.
Kromě elektroniky a výpočetní techniky společnost podle výroční zprávy zaznamenala růst prodeje zboží pro automobily, kosmetiky, drogerie, hraček či potřeb pro domácí mazlíčky. Za významné pak firma považuje spuštění nabídky volně prodejných léků.
Společnost Alza.cz Zavoral založil v roce 1994 jako obchod s počítači a příslušenstvím. O čtyři roky později si firma pořídila první webové stránky a v roce 2000 spustila internetový obchod. V současné době skupinu Alza vlastní investoři, kteří ji ovládají přes holdingovou společnost L.S. Investments Limited se sídlem na Kypru. Vedle České republiky působí také na Slovensku, v Maďarsku, Rakousku a v Německu.
