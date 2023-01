Alzu napadli podvodníci. Chtějí okrást její klienty a lákají osobní údaje

Největší tuzemský e-shop čelí nájezdu podvodníků. Alza miliardáře Aleše Zavorala proto varuje zákazníky, aby si dali pozor, kde vlastně nakupují.

Povánoční slevy jsou příležitostí, jak si pořídit vysněné zboží za trochu výhodnějších podmínek než před Vánoci. Nicméně jde také o „příležitost“ pro nejrůznější vykuky, jak podvést spotřebitele a vymámit z nich peníze.

Takovému nájezdu podvodníků momentálně čelí největší tuzemský e-shop Alza miliardáře Aleše Zavorala.

„Upozorňujeme zákazníky na podvodnou stránku, která zneužívá jméno naší firmy a naše slevové akce. Tato stránka nemá se společností Alza.cz a.s. nic společného a důrazně před ní varujeme. Veškeré oficiální akce našeho e-shopu probíhají výhradně na naší adrese https://www.alza.cz - a třeba právě akce Cenové trháky nebo Alza dny na našem e-shopu zahrnují tisíce produktů, nikoliv pouze plenky,“ uvádí pravá Alza.

Podvodná stránka předstírající Alzu Newstream.cz

Jedná se o stránku na poméně alzacz tečka pro. Po jejím zadání (což důrazně nedoporučujeme) se objeví vizuální klon stránek Alzy. V nabídce jsou však zejména dětské pleny.

Typický podvod

„Důrazně varujeme před pokusy na ní nakoupit. Jedná se o poměrně zdařilou imitaci, která ale vykazuje typické varovné znaky internetových podvodů:

1) Nesprávná adresa

2) Časový nátlak formou odpočtu

3) Jazykové chyby nebo vícejazyčné nadpisy,“ dodává Alza.

Nic nezadávejte

Typickým rysem podvodných stránek pak podle Alzy je snaha co nejdříve vylákat z klienta osobní údaje. Na podobné stránky rozhodně řádné údaje nezadávejte.

