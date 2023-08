Nákup zkrachovalé Credit Suisse se bance UBS vyplatil. Její zisk stoupl ve čtvrtletí šestkrát.

Největší fúze na švýcarském bankovním trhu, koupě zkrachovalé banky Credit Suisse hlavním konkurentem UBS, přinesla novému majiteli přes řadu potíží i jeden pozitivní efekt. Zisk UBS ve druhém čtvrtletí stoupl šestkrát.

Největší švýcarská banka UBS vykázala ve druhém čtvrtletí rekordní zisk 28,88 miliardy dolarů (637,7 miliardy korun). K výsledku přispělo převzetí konkurenční banky Credit Suisse, protože kupní cena za bývalou druhou největší banku v zemi byla výrazně nižší než cena účetní. UBS v dnešním sdělení zároveň uvedla, že chce plně integrovat švýcarské bankovní aktivity Credit Suisse do své skupiny. Název Credit Suisse v příštích letech po 167 letech existence zanikne.

První čtvrtletí společné existence

Analytici v anketě agentury Reuters očekávali zisk 12,8 miliardy dolarů. Výsledky za druhé čtvrtletí jsou první, které zahrnují i Credit Suisse. Před rokem UBS vykázala zisk 2,1 miliardy dolarů.

Plné pohlcení domácích bankovních aktivit Credit Suisse ve Švýcarsku zřejmě narazí na odpor, neboť by mohlo způsobit ztrátu tisíců pracovních míst, upozornila agentura Reuters. UBS by také mohla oddělit tento podnik a uvést jej na burzu. Domácí část Credit Suisse loni byla zisková, tehdy byla jedinou divizí v černých číslech.

„Naše analýza jasně ukazuje, že plná integrace je nejlepším výsledkem pro UBS, naše akcionáře i švýcarskou ekonomiku," uvedl generální ředitel Sergio Ermotti. „Oba švýcarské subjekty budou fungovat odděleně až do jejich plánované právní integrace v roce 2024, postupná migrace klientů do systémů UBS by měla být dokončena v roce 2025," dodal.

UBS ušetří deset miliard dolarů

UBS, která je největším správcem aktiv na světě, rovněž zvýšila odhad úspor nákladů, které od transakce očekává. Do konce roku 2026 předpovídá úsporu deset miliard dolarů, dřívější odhad předpokládal do roku 2027 úsporu osm miliard dolarů. Většina úspor má pocházet ze snížení počtu zaměstnanců.

Credit Suisse vykázala ve druhém čtvrtletí čistý odliv aktiv za 39 miliard švýcarských franků (přes 979 miliard korun). To ukazuje, že záchrana nedokázala zastavit ztrátu důvěry ve značku. UBS však uvedla, že tempo odlivu bylo pomalejší než v předchozích čtvrtletích a v červnu už naopak zaznamenala příliv aktiv. Analytici upozorňují, že udržení stávajících klientů Credit Suisse je považováno za hlavní cíl, pokud chce UBS tento náročný obchod úspěšně dokončit.

Blahodárný vliv na akcie

Credit Suisse se letos v březnu dostala do tak vážných problémů, že začala ohrožovat finanční stabilitu globálního bankovního sektoru. Do věci se proto vložila švýcarská vláda, centrální banka a regulační orgány, které dojednaly záchranu banky v podobě jejího převzetí rivalem UBS. Spojení se tak stalo prvním spojením dvou globálních a systémově významných bank. Pro UBS to vytvořilo příležitosti i rizika. Na jedné straně analytici uvádějí, že UBS získala Credit Suisse „za hubičku", pouhé tři miliardy švýcarských franků, a zároveň získala velkou základnu aktiv, dobré vztahy s klienty a talentované zaměstnance.

Akcie UBS si od oznámení převzetí připsaly zhruba 30 procent a jsou na nejvyšší úrovni za 15 let. Zároveň však analytici upozorňují, že složitost a uspěchanost dohody přinášejí významná rizika pro realizaci transakce, protože UBS musí razantně snižovat počet pracovních míst, zmenšit objem investičního bankovnictví Credit Suisse a zvládnout odliv klientů.

