OpenAI může přijít o desítky miliard dolarů. Pokud se nedohodne s Microsoftem

Vztahy mezi Microsoftem a OpenAI začínají být napjaté. Softwarový gigant je aktuálně velkým investorem do AI start-upu, který se aktuálně snaží najít cestu, jak se změnit z neziskovky ve standardní firmu. Klíčovým problémem je výše podílu, který by Microsoft v případné firmě vlastně měl. Obě firmy se však podle The Financial Times zatím stále snaží domluvit.

Situace kolem nejúspěšnější firmy na umělou inteligenci OpenAI se komplikuje. Snahy jejího vedení v čele s CEO Samem Altmanem převést firmu z neziskovky na klasickou firmu narážejí na řadu vlivných odpůrců. Jedním z nich je Elon Musk, který se změnu firmy snažil zarazit i soudně.

Nyní se však do situace vložil i poněkud nečekaný hráč – Microsoft, který drží 49procentní podíl v původním neziskovém podniku. Podle The Financial Times se přitom jednání mezi zástupci Microsotu a vedením OpenAI komplikuje. Důvod? Výše podílu, který by Microsoftu připadl v budoucím podniku.

A ačkoli se obě strany dušují, že se chtějí dohodnout, podle FT.com je Microsoft připraven jednání ukončit. Bez této dohody ale OpenAI bude mít velký problém vydat se „pro-ziskovým“ směrem.

Je to problém OpenAI

Investice Microsoftu do OpenAI patří k nejvýnosnějším v historii. Microsoft do mladé firmy investoval celkem 13 miliard dolarů, za to získal podíl 49 procent. Aktuálně má OpenAI valuaci kolem 300 miliard dolarů, hodnota podílu Microsoftu tak dosahuje částky 147 miliard.

Otázkou však je, jaký podíl by měl v případném novém podniku, kam by původní neziskovka převedla klíčová aktiva. O investici do tohoto případného podniku přitom mají zájem těžké váhy v čele se SoftBank. O tyto investice by přitom OpenAi mohla přijít.

„Trh se zajímá o tržby Microsoftu, vlastně ani ne o to, jaký podíl v OpenAI má. Jenomže tato dohoda by přesunula část příjmů směrem od Microsoftu,“ cituje FT.com jednoho z účastníků jednání. „Je tedy otázka, co za to Microsoft má dostat,“ dodal.

A jeden z veteránů Silicon Valley pro FT.com situaci komentoval poměrně lapidárně: „Microsoft dobře ví, že to není on, kdo musí situaci vyřešit. Je to problém OpenAI, která se musí snažit.“

