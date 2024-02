Sam Altman vydělá miliony. Reddit jde na burzu

Reddit podal přihlášku ke vstupu na burzu. Šéf společnosti OpenAI Sam Altman, který je jejím hrdým podporovatelem i uživatelem, na tom vydělá miliony. Do akcií komunikační platformy během dekády nainvestoval nejméně 60 milionů dolarů. Ani za 20 let fungování se komunikační platformě nepodařilo dostat do zisku.

Provozovatel sociální sítě Reddit ve čtvrtek podal přihlášku pro primární veřejnou nabídku akcií (IPO) před vstupem na burzu, který plánuje na březen. Generální ředitel společnosti OpenAI Sam Altman bude mít po vstupu Redditu na burzu možnost vydělat miliony díky řadě sázek na tuto internetovou diskusní společnost, které se datují od roku 2014. Podle informací uvedených v prospektu drží Altman v Redditu 9,2 procenta hlasovacích práv, píše server CNBC.

„Reddit je příkladem něčeho, co zpočátku vypadalo jako hloupá hračka na zabití času a stalo se z toho něco velmi zajímavého,“ napsal Altman v roce 2014 na svém blogu s tím, že je denním uživatelem sítě už devět let. „V průběhu let se pro mě Reddit stal důležitou komunitou - mohu na něm najít podobně smýšlející lidi, které v reálném světě ne vždy najdu,“ dodal Altman, který v témže roce vedl investiční kolo série B v hodnotě 50 milionů dolarů. A nebyla to jeho poslední sázka. V první polovině roku 2021 do Redditu Altman nalil dalších 50 milionů dolarů a do konce téhož roku přihodil dalších deset. A stal se také členem představenstva společnosti. V představenstvu již Altman nezasedá, plně se věnuje rozvoji společnosti OpenAI, která vyvíjí ChatGPT.

Zkouška dospělosti

Chystaný vstup na burzu přichází téměř 20 let od doby, co Reddit začal fungovat, a pro firmu bude velkou zkouškou, píše agentura Reuters. Firma komerčně stále zaostává za jinými sociálními sítěmi, jako je Facebook a X, dříve Twitter.

Reddit v žádosti o vstup na burzu také uvedl, že se začal více snažit vydělávat až v roce 2018. V loňském roce vykázal tržby 804 milionů dolarů, meziročně asi o pětinu více. Téměř všechny příjmy tvořila reklama. Z přihlášky ke vstupu na burzu dále vyplývá, že firmě se zatím nedaří vykázat ve svém podnikání zisk. Loni snížila čistou ztrátu na 90,8 milionu dolarů (2,1 miliardy korun).

Podle čtvrteční zprávy Altman získá dokonce více akcií než generální ředitel Steve Huffman. Reddit zatím investorům nesdělil, kolik akcií třídy A plánuje v rámci IPO prodat. Jedno je ale jasné. Na své by si měli přijít i uživatelé Redditu. „Vždycky mi vadilo, že uživatelé vytvářejí velkou část hodnoty stránek, jako je Reddit, ale nic z toho nemají,“ napsal v roce 2014 Altman na svém blogu. To by se s IPO mělo změnit.

Reddit umožňuje uživatelům připojit se k on-line skupinám podle jejich zájmů. V uplynulém čtvrtletí službu navštívilo v průměru 73,1 milionu uživatelů denně, přibližně polovina z nich pocházela ze Spojených států. Registrovaní uživatelé z USA na Redditu strávili v průměru 25 až 30 minut denně. Reddit s ohledem na reklamní průmysl uvádí, že mnoho z nich jiné on-line služby nepoužívá.

Altman, který nyní shání biliony na vývoj čipů pro AI, je protřelým investorem. V průběhu let investoval do desítek začínajících firem. Patří mezi ně Asana, která vstoupila na newyorskou burzu v roce 2020. Dále pak společnost Instacart, která v září debutovala na burze Nasdaq. Před spuštěním OpenAI v roce 2015 byl Altman prezidentem akcelerátoru Y Combinator v Silicon Valley, díky čemuž přišel do kontaktu s mnoha zajímavými startupy.

