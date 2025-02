OpenAI staví obranný štít proti nájezdníkům typu Elona Muska

Technologická společnost OpenAI, která stojí za populárním jazykovým modelem s prvky umělé inteligence (AI) ChatGPT, zvažuje udělení zvláštních hlasovacích práv správní radě své neziskové jednotky. Společnost se tak chce pojistit proti hrozbě nevyžádaných nabídek převzetí - jako byla ta ze strany Elona Muska, který za akvizici nabízel 97,4 miliardy dolarů (2,34 bilionu korun). Informoval o tom server listu Financial Times (FT) s odvoláním na informované zdroje.

Reklama

OpenAI vznikla jako nezisková výzkumná laboratoř s cílem vytvořit AI, která by byla bezpečná a prospěšná lidstvu. O čtyři roky později vytvořila ziskovou divizi, aby zajistila financování vysokých nákladů na vývoj AI.

Podle zdrojů FT zvažují generální ředitel Sam Altman a další členové představenstva OpenAI řadu nových řídících mechanismů řízení poté, co se OpenAI přemění na konvenčnější ziskovou společnost.

Pokud by správní rada neziskové společnosti získala nadstandardní hlasovací práva, zajistila by si kontrolu nad restrukturalizovanou společností a mohla by přehlasovat další investory, včetně stávajících finančních podporovatelů jako Microsoft nebo SoftBank, dodal FT.

Ačkoliv dosud žádné pevné rozhodnutí nepadlo, zvláštní hlasovací práva by podle zdrojů OpenAI umožnila bojovat proti případným pokusům o nepřátelské převzetí a nevyžádaným nabídkám.

Reklama

Pojistka (nejen) proti Muskovi

Musk, jeho společnost xAI zabývající se umělou inteligencí (AI) a skupina investičních firem v únoru podali nabídku na převzetí OpenAI za 97,4 miliardy dolarů. Šéf OpenAI Sam Altman nabídku ihned odmítl a následně ji označil za Muskovu snahu zpomalit konkurenci. Muskova xAI je přímým konkurentem OpenAI, připomněl už dříve FT. Následně v pátek nabídku jednomyslně odmítlo i představenstvo společnosti.

Altman a Musk se v roce 2015 spolupodíleli na založení OpenAI, v roce 2018 ale Musk na svůj post v radě společnosti rezignoval. Neobvyklá struktura přenechala kontrolu nad ziskovou divizí neziskové organizaci. V posledních měsících ale usiluje o přeměnu právní formy z neziskové výzkumné organizace na obchodní společnost, a to v příštích dvou letech.

Konkrétně OpenAI chce změnit právní formu na obecně prospěšnou společnost, která je specifická pro Spojené státy. Tato právní forma kombinuje cíl vytvářet zisk jako u komerčních firem a zároveň pomáhat společnosti jako u neziskových organizací.

Musk proti Altmanovi a OpenAI už podal žalobu, kterou se snaží transformaci zablokovat. Musk tvrdí, že společnost, kterou v roce 2015 spoluzaložil, se odchýlila od dohodnuté cesty neziskové organizace, jejíž výzkum AI má být prospěšný lidstvu. Altman od tohoto poslání podle něj upustil, když uzavřel partnerství se společností Microsoft. OpenAI už dříve oponovala, že žádná taková dohoda při založení podniku neexistovala.

Představenstvo OpenAI smetlo ze stolu nabídku od Muska Zprávy z firem Představenstvo společnosti OpenAI stojící za chatbotem ChatGPT jednomyslně odmítlo nabídku miliardáře Elona Muska na převzetí ve výši 97,4 miliardy dolarů (téměř 2,4 bilionu korun), informovala agentura Reuters. Musk je nejbohatší člověk světa a blízký spolupracovník amerického prezidenta Donalda Trumpa. ČTK Přečíst článek

Chcete dělat pro Muska? Bude nabírat Money Poté, co se dostal na veřejnost spor Elona Muska a Sama Altmana o firmu Open AI, přichází další zpráva. Musk chce masivně nabírat trenéry pro svou umělou inteligenci. tzv Přečíst článek